De beautysector heeft stevig te lijden onder de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van handelsorganisatie Comeos en staat te lezen op Gondola.

Via cijfers van Nielsen wisten we al dat de health & beauty sector afgelopen jaar min of meer even groot bleef, maar een nieuwe bevraging van Comeos toont dat er binnen die sector grote verschillen op te tekenen zijn. De handelsorganisatie bevroeg in januari en februari 2021 zo'n 1.200 Belgen over hun (veranderde) schoonheidsgewoonten.

Vooral de verkoop van make-up kreeg zware klappen: die daalde met 24 procent in waarde en 22 procent in volume. Bijna de helft van de ondervraagden in de studie van Comeos zegt dan ook minder lippenstift te hebben aangekocht. Ook zonneproducten lieten we afgelopen jaar veel vaker staan - we mochten toch niet naar een exotisch strand om ze er te gebruiken. Delen in de klappen: deodorants, parfum en scheerproducten. Het mocht allemaal wel wat meer naturel afgelopen tijd.

Toch was het niet allemaal kommer en kwel in de sector, want we investeerden wat meer in onszelf. Zo steeg de verkoop van badschuim en huidverzorging. Daarbij was het te zien in de winkelschappen dat er in beautyland wat meer aan DIY gedaan moest worden: haarkleuringen deden het goed, net als manicure- en pedicureaccessoires.

Via cijfers van Nielsen wisten we al dat de health & beauty sector afgelopen jaar min of meer even groot bleef, maar een nieuwe bevraging van Comeos toont dat er binnen die sector grote verschillen op te tekenen zijn. De handelsorganisatie bevroeg in januari en februari 2021 zo'n 1.200 Belgen over hun (veranderde) schoonheidsgewoonten. Vooral de verkoop van make-up kreeg zware klappen: die daalde met 24 procent in waarde en 22 procent in volume. Bijna de helft van de ondervraagden in de studie van Comeos zegt dan ook minder lippenstift te hebben aangekocht. Ook zonneproducten lieten we afgelopen jaar veel vaker staan - we mochten toch niet naar een exotisch strand om ze er te gebruiken. Delen in de klappen: deodorants, parfum en scheerproducten. Het mocht allemaal wel wat meer naturel afgelopen tijd. Toch was het niet allemaal kommer en kwel in de sector, want we investeerden wat meer in onszelf. Zo steeg de verkoop van badschuim en huidverzorging. Daarbij was het te zien in de winkelschappen dat er in beautyland wat meer aan DIY gedaan moest worden: haarkleuringen deden het goed, net als manicure- en pedicureaccessoires.