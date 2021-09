Mannen scheren zich minder. Maar als ze het doen, kiezen ze meer en meer voor de ouderwetse manuele scheerbeurt. Omdat het prettig aanvoelt én voor de duurzaamheid.

Wegwerpscheermesjes zijn - samen met wegwerpdoekjes - de grootste vervuiler uit onze badkamer. Meer dan vier miljard van deze wegwerpproducten vergroten onze afvalberg, en dat zijn alleen nog maar de cijfers van het merk BIC. Maar ook al scheren de Europese mannen zich minder - het ritueel is geëvolueerd van dagelijks naar 3,5 keer per week - de markt van de 'natte scheerbeurt' blijft sterk groeien. Tegen 2030 zou die meer dan twintig miljard euro bedragen.

Door de lockdown zijn mannen zich minder gaan scheren, maar als ze het doen, kiezen ze wel voor duurzamere producten. Dat blijkt uit de terugkeer van de veiligheidsscheermessen of safety razors (modellen waarin je zoals vroeger roestvrijstalen mesjes schuift) en van scheerkwasten en staven scheerzeep. Het is dus geen toeval dat Chanel voor het tienjarige bestaan van zijn klassieker Bleu uitpakt met een beperkte uitgave van een scheerkwast met synthetische haren.'Het zijn vooral mannen jonger dan dertig die kiezen voor de traditionele systemen', weet Nicolas Bayer van de barber shop Bayer & Bayer in Brussel. 'Als ze hier langskomen voor een scheerbeurt, gaat het hen vooral om de aangename ervaring. Thuis primeert het praktische aspect, maar dat neemt niet weg dat ze ook daar kiezen voor degelijk materiaal. Duurzaamheid is voor hen een erg belangrijk criterium. Ook al kost het aanvankelijk wat meer, in korte tijd halen ze die meerprijs eruit.' Sommige veiligheidsscheermessen kosten tot wel meer dan 250 euro, naargelang het materiaal waaruit ze gemaakt zijn, maar er bestaan ook goedkopere modellen. Zo biedt het merk Lamazuna, gespecialiseerd in zero waste-cosmetica, al voor minder dan 65 euro een startkit met een scheermeshouder, tien mesjes en een staaf scheerzeep, alles afkomstig en geproduceerd in Frankrijk. 'Het is een van de grote uitdagingen voor onze sector', zegt Alain Etienne, medeoprichter van Kazidomi, een onlinecoöperatie gespecialiseerd in ecologisch verantwoorde producten. 'Want veel van de zogenaamd ecologische producten worden nog steeds in China gemaakt. Gelukkig zien we dat de korteketenverkoop ook op dat gebied veld wint. Met de safety razors keren we terug naar de essentie van het product. Dat ook de grote historische spelers in de grootdistributie inhaken op deze vintagegolf, bewijst dat het hier om meer dan een rage gaat. Onder de naam King C. Gillette lanceerde de marktleider vorig jaar een heel nieuw gamma met retrolook. Dezelfde trend zie je bij Wilkinson met een heruitgave van een open scheermes dat al gerenommeerd was in de 18de eeuw. 'We keren terug naar producten waarvan we van oudsher weten dat ze functioneren', bevestigt ook Tanguy de Ripainsel, managing director van Di. 'We hebben niets moeten uitvinden, alle ontwerpen waren al gekend. Je kunt je zelfs de vraag stellen of de industrialisering wel iets bijgedragen heeft tot de essentie van het scheren. We zien een terugloop van de scheerschuimspuitbussen ten voordele van gels en crèmes die duurzamer verpakt zijn, en zelfs een terugkeer van de solide staaf scheerzeep.'