Vijftien jaar na Terre d'Hermès lanceert het luxelabel voor het eerst nog eens een nieuwe mannengeur. Benieuwd of deze nieuwkomer net zo'n monument wordt als z'n voorganger.

Christine Nagel, parfumeur van het huis, creëerde eerder al haar eigen versie van Terre d'Hermès, de mythische geur die haar voorganger Jean-Claude Ellena creëerde in 2016. Met Terre d'Hermès Vetiver ontleedde ze de geur stap voor stap, ze voegde er vetiver aan toe en besloot de houtsoorten die traditioneel in mannenparfums worden gebruikt, achterwege te laten. De knisperende, ietwat nerveuze kant van narcis in de geur liet ze overgaan in een subtiel tabaksaccent.

Waar Terre d'Hermès ons bijna terugvoert naar de oorsprong van de wereld, naar de elementen - aarde, water en lucht - schetst H24 het portret van een moderne wereldburger en dat vind je ook terug in het design van de flacon. 'Ik wilde een Hermès-visie tonen op de man van vandaag,' zegt ze, 'een hedendaagse man die enerzijds verankerd is in zijn tijd en anderzijds voortdurend in beweging is. Een man die ons naar een nieuwe tijd brengt met een nieuw ritme.' Ze doopte hem H24, wat verwijst naar het rijke en veelzijdige leven van de moderne man, maar ook naar het huisnummer van de befaamde winkel, die gevestigd is op rue du Faubourg-Saint-Honoré 24 in Parijs. Toeval of niet, H24 roept beelden op van het frisse groen dat plots tevoorschijn kwam tussen de stenen van de verlaten straten in de steden. Op sociale media noemde men het een teken van hoop. 'De geur werd ontworpen voor de pandemie, maar dit was inderdaad het idee dat ik voor ogen had', aldus Christine Nagel. 'Ik zag het beeld voor me van een fragiel grassprietje dat het beton doorklieft om zijn plaatsje in de wereld te veroveren. Ik wilde met de geur de kracht uitdrukken die zo'n plantje nodig heeft om te ontkiemen en te groeien.'Het aromatische groen van salie, met een zweem van hooi en gemaaid gras, geeft deze nieuwkomer een finesse die vergelijkbaar is met de stoffen van het merk. Christine Nagel, die vijf jaar geleden de leiding nam over de parfums bij Hermès, liet zich dan ook niet alleen inspireren door de natuur, maar ook door de rijkdom aan knowhow die ze zag in de ateliers van Hermès. Meteen na haar aankomst vestigde ze haar kantoren in Pantin, waar de verschillende afdelingen van het merk gevestigd zijn. Met Véronique Nichanian, de artistiek directeur van de mannenlijn, deelt zij haar liefde voor elegantie, juiste proporties en mooie materialen. 'Als mijn parfum een kledingstuk van Véronique zou zijn, zou het een van haar sublieme jasjes zijn, gemaakt van kasjmier, leer en hightech materialen en zonder zichtbare naden', beschrijft ze. De sfeer van de ateliers deed de ontwerpster denken aan een van de geuren uit haar kindertijd, en zo kwam ze op het idee om metaalaccenten aan het parfum toe te voegen, iets wat typisch is voor de prêt-à-porterwereld. 'Mijn grootmoeder maakte broeken voor mannen', vertelt ze. 'Toen ik klein was, gingen we bij haar op bezoek in Genève, op de bovenste verdieping van een heel donker gebouw. Ik was overweldigd door de aparte geur, die ik later in alle naaiateliers van de wereld zou ruiken. Ik zag hoe ze haar hete metalen strijkijzer pakte en het op de doorweekte natte lap zette die ze over de broek legde die ze aan het strijken was. Het is die geur van nat, heet metaal en wol die ik met dit parfum wil oproepen.' Stadsvogels spotten Nieuwe lanceringen van mannenparfums zijn zeldzaam. Zeker nu geven veel merken de voorkeur aan het verder uitbouwen van hun klassiekers, die ze opnieuw uitbrengen in andere concentraties. Ze komen eerder met een nieuwe reclamecampagne. Hoewel de natuur vaak als inspiratiebron diende - Terre d'Hermès, maar ook L'Eau d'Issey van Issey Miyake, Sauvage van Dior en Acqua di Gio van Giorgio Armani - worden ook steden steeds vaker voorgesteld als het veroveringsterrein van de moderne man. Modemerken tonen graag bekende acteurs en schetsen dan een droombeeld van het 'echte leven', waarin luxekleding elke dag wordt gedragen.