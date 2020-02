Begin maart ligt de eerste lippenstiftcollectie van Hermès in de winkels. Daarmee doet het luxemodehuis z'n langverwachte intrede in wereld van make-up en huidverzorging. Jérôme Touron gunt ons een blik achter de schermen.

Het is de eerste keer dat Hermès zich waagt aan een make-uplancering. Hoe zijn de voorbereidingen verlopen?

'We zijn vertrokken van een onbeschreven blad en dat is een unieke kans. Make-up weerspiegelt de huidige tijdgeest beter dan wat dan ook. Voor deze collectie lippenstiften hebben we inspiratie geput uit de rijke geschiedenis van Hermès, om daar vervolgens een moderne draai aan te geven. In het begin was de zoektocht nogal overweldigend. Daarom zijn we begonnen met de vier kernelementen van Hermès: kleur, materiaal, gebaar en object. Hermès gunde ons alle tijd om aan deze lancering te werken, een enorme luxe. In totaal heeft dit project meer dan vijf jaar in beslag genomen.'

Hoe zijn de kleuren voor deze eerste collectie gekozen?

'We hebben verder gekeken dan de 24 tinten die we nu lanceren. Ons vertrekpunt was de beroemde oranje verpakking en twee stoffen: leer en zijde. In de kleurenbibliotheek van Lyon liggen in totaal zo'n 75.000 kleuren opgeslagen die we als inspiratie gebruikt hebben. Als je alleen al kijkt naar de kleuren roze, rood en beige, zijn de schakeringen oneindig. We hebben tal van opties geprobeerd, om vervolgens samen met het creatief comité een collectie samen te stellen. We vonden het belangrijk dat ons kleurenpalet aan de noden zal voldoen.'

Het ideale rood is zacht en flatterend. © Foto Hermès

Wat is voor jou het ideale rood?

'Een kleur die flatterend, zacht en gebalanceerd is: niet te warm, noch te koud. Bij Hermès is dat bijvoorbeeld de kleur Rouge Casaque. Niet alle kleuren moeten voor iedereen geschikt zijn, maar ze moeten wel altijd mooi aangebracht kunnen worden. Het mag nooit opschepperig worden, het moet altijd mooi en elegant zijn, zonder saai te worden. Om dit te bereiken, moet je verrassend uit de hoek komen.'

Wat maakt de nieuwe Hermès-kleuren anders dan de rest?

'We hebben uitgebreid de tijd genomen om ze te definiëren. Naast de keuze voor de kleur, de pigmenten en de intensiteit van die pigmenten, was ook het verzorgingsaspect voor ons erg belangrijk. We hebben gewerkt met veel natuurlijke actieve ingrediënten. Denk aan witte moerbei, een antioxidant, sesamine, een sesamzaadextract met hydraterende eigenschappen, en natuurlijke beschermende ingrediënten zoals bijenwas en candelillawas. Sheaboter zorgt ervoor dat de lippenstift comfortabel aanvoelt. Voor de afwerking van de lippenstift hebben we ons geïnspireerd op de twee leersoorten van het huis: het ene soort is mat en fluweelachtig, het andere glanzender.'

De eerste collectie bestaat uit 24 lippenstiften. © Foto Hermès

Beschikt Hermès over haar eigen fabrieken en laboratoria?

'We hebben een onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium opgericht dat volledig gewijd is aan schoonheid in Vaudreuil, Normandië, waar onze parfums worden gemaakt. Maar we ontwikkelen onze exclusieve formules samen met partners die over de nodige expertise beschikken om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken.'

Hoe zien jullie de toekomst?

'Op lange termijn willen we make-up- en verzorgingsproducten uitbrengen voor het hele gezicht. Dat zie je al aan deze collectie: met de hydraterende lippenbalsem zetten we in op verzorging. Per seizoen brengen we ook drie limited editions uit. Dat zijn de meer sprankelende en efemere tinten. We hebben ook een lipcountourpotlood en een lippenpenseel in het gamma gestoken, zodat vrouwen niet meer dan een paar seconden nodig hebben om zich te maquilleren. Wie snel moet zijn, brengt het product rechtstreeks aan. Vrouwen die iets meer tijd hebben, kunnen gebruikmaken van het penseel. Make-up is immers ook voor jezelf zorgen, tijd nemen voor jezelf.'

Draagt make-up bij aan ons welzijn?

'Make-up dient onder andere om jezelf te verfraaien. Tegelijk kan het iets heel diep, introspectief hebben. Het kan iets prijsgeven over jezelf en je persoonlijkheid. Als we erin slagen om hoe we ons voelen te vertalen in onze make-up, is dat erg waardevol. Het creëert plezier en comfort.'

De 3 limited editions van dit jaar. © Foto Hermès

