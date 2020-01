Hermès brengt haar eerste make-upcollectie op de markt: lippenstift in de kleuren van de iconische zijden sjaals. Een vleugje luxe dat een cultproduct belooft te worden, net als de Birkin-tas van het gelijknamige merk.

Met namen als Box Orange, Pepper Red of Incense Pink en een lipstickhouder die veel weg heeft van een kleurige totem is de komst van Hermès in de make-upwereld meteen raak. De lijn, die simpelweg Rouge Hermès heet, is verkrijgbaar in vierentwintig tinten - tien matte en veertien glanzende, geïnspireerd op de leertinten van de beroemde handtassen. Per seizoen komen er nog drie kleuren in limited edition bij.

Kleurenbibliotheek

Hermès lipstick: worden deze lippenstiften even iconisch als de Birkin Bag? © Joaquin Laguinge

De tinten werden gekozen uit de ongeveer 75.000 kleuren die op zijde werden gesampeld en bewaard in de kleurenbibliotheek van Lyon. Een lipcontourpotlood in een neutrale kleur, een verzorgingsbalsem en een glossy maken de lijn compleet. De smeltende textuur laat een film achter op de lippen die zowel licht als dekkend is, zonder te klonteren. De formule heeft zelfs een eigen geursignatuur. Een subtiele plantaardige geur, bedacht door de 'neus van Hermès', Christine Nagel. De metalen huls met magnetische sluiting is navulbaar en ontworpen om lang mee te gaan.

Het mechanisme dat de lipstick bevat, is inwisselbaar. Het gebruik van plastic is strikt beperkt tot het binnenste mechanisme waar het staafje lipstick in zit.

Rouge Hermès, 62 euro (online en in geselecteerde Hermès-boetieks vanaf 1 maart).

