Het Amerikaanse schoonheidsmerk Olaz test drie maanden lang navulbare verpakkingen voor de hydraterende gezichtscrème. Zo wil het label plasticvervuiling in de industrie bestrijden.

De hydraterende gezichtscrème 'Regenerist Whip' wordt consumenten aangeboden in een recyclebaar en navulbaar potje. Het product wordt verkocht en verzonden in een doos gemaakt van gerecycleerd papier.

De drie maandlange proefperiode gaat van start in oktober in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. 'Het uiteindelijke doel is om meer duurzame verpakkingsoplossingen te vinden. Het is belangrijk voor ons om dit tot een goed einde te brengen, want alleen dan kunnen we het concept op grote schaal op de markt brengen', zegt Anitra Marsch van het moederbedrijf Procter & Gamble tegen de Britse krant The Guardian.

Dat is niet de enige manier hoe het bedrijf zegt vervuiling te willen verminderen. Consumenten kopen vaak producten die ze uiteindelijk niet gebruiken en weggooien, waarschijnlijk omdat ze niet het gehoopte effect hebben. 'Als we voor iedereen het juiste regime vinden voor zijn of haar huidverzorgingsbehoeften, verminderen we de hoeveelheid afval', verklaart Marsch.

Olaz is het eerste mainstream huidverzorgingsmerk dat een herbruikbare verpakking uitprobeert. De niche schoonheidsbedrijven Rituals en L'Occitane bieden al een tijdje navulbare producten aan, waaronder hun gezichtscrèmes. Het cosmeticamerk Stila verkoopt dan weer een breed assortiment aan navulbare make up. Lush, een duurzaam en diervriendelijk schoonheidslabel, beschikt zelfs over producten die geen verpakking vereisen. Zo komen de shampoos en zepen in de vorm van een bar.

Enkel tijd zal uitwijzen of meer commerciële merken nu dezelfde richting uitgaan en herbruikbare verpakkingen zullen adopteren.