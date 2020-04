Dezer dagen wassen we onze handen nog vaker dan gewoonlijk. Ze kunnen dus wat extra zorg gebruiken: hydrateren is de boodschap, en liefst na elke wasbeurt.

Een probleem dat kappers, bakkers, poetsvrouwen en zorgverleners maar al te goed kennen, maar waar deze weken steeds meer mensen mee te maken krijgen: door vaak je handen te wassen, wordt het natuurlijke beschermlaagje dat ervoor zorgt dat je handen goed gehydrateerd blijven steeds meer beschadigd. Dat komt omdat de talg en het huidvet tussen de hoorncellen van de huid bij elke wasbeurt mee weg worden gewassen. Sinds het begin van de coronacrisis ziet dermatoloog Hélène Binet meer patiënten met dermatitis. 'In de meeste gevallen zijn hun handen gewoon geïrriteerd', legt ze uit. 'We zien kloven, roodheid, kleine schubben. Soms wordt de dermatitis allergisch, wat leidt tot vreselijke jeuk als bonus. De oorzaak? Allergenen dringen door in de huid omdat het vetlaagje is weggewassen.' Je kunt de schade beperken door je handen te hydrateren telkens als je ze onder de kraan hebt gehouden. Vermijd ook al te agressieve zepen, zoals de antibacteriële formules die helemaal geen antivirale eigenschappen hebben, maar door veel mensen nu wel als dusdanig worden gebruikt. Dezelfde voorzichtigheid geldt ook voor hydroalcoholische gel, die alleen gebruikt mag worden als er geen alternatief is. 'Geef de voorkeur aan een vette zeep', zegt de dermatoloog. 'Let ook op de samenstelling van de crème die je aanbrengt: zorg ervoor dat hij ingrediënten bevat die het vetlaagje herstellen, zoals vetzuren of glycerine. Als je huid al beschadigd is, kijk dan uit met geparfumeerde formules, die kunnen contactallergieën bevorderen.' Een idee van schoonheidsspecialiste Rachel Dipinto: maak je eigen ultravoedzame formule op basis van natuurlijke ingrediënten: meng met een vork en in een kleine kom een halve theelepel sheaboter en dezelfde hoeveelheid abrikozenpitolie met twee druppels etherische olie van fijne lavendel. 'Meestal raad ik biologische crèmes aan die geen paraffine of siliconen bevatten, want die ingrediënten herstellen je handen niet, ze laten alleen maar een afsluitende film achter op de huid.' Terwijl je de crème laat indringen, kun je je handen een beetje masseren. 'Circulaire bewegingen activeren de bloedsomloop en bevorderen de uitwisseling van voedingsstoffen tussen de huid en de bloedvaten', vervolgt Rachel Dipinto. 'Nog een weetje: één minuut drukken op het acupressuurpunt dat zich in de boog tussen de duim en de wijsvinger bevindt, helpt om stress te doen wegstromen.' Als je overdag weinig tijd hebt, kies dan voor een nachtmasker: smeer een dikke laag voor het slapengaan en draag eventueel wasbare katoenen handschoenen om de crème nog beter te laten inwerken. 'Ook je nagels kunnen verzwakt zijn door regelmatig hydroalcoholische gel aan te brengen', zegt Rachel Dipinto. 'Je nagelriemen drogen uit en verharden, waardoor je geneigd bent om erop te bijten. Om dat te voorkomen, adviseer ik een oliebad voor je vingertoppen. Voor je nagels maak je je eigen massageformule door 5 ml ricinusolie, 10 ml olijfolie en 5 druppels etherische citroenolie te mengen. Dat laatste is een natuurlijk antibacterieel middel dat je nagels gezond en stralend maakt. Masseer je nagels en nagelriemen regelmatig met dit product.' Houd tot slot je nagels kort en bedek ze niet met gellak of valse nagels - een echt bacteriënnest - of zelfs met nagellak. 'De kleur van je nagels zegt heel wat over je gezondheidstoestand. Zo worden je nagels blauw als er een zuurstoftekort in je bloed dreigt: een belangrijk alarmsignaal in coronatijden dat je niet wilt missen', waarschuwt Hélène Binet. Het kan je leven redden.'