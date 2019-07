Halal cosmetica zit in de lift. Dat blijkt uit een marktonderzoek van Research & Markets. Zij becijferden dat de halal cosmeticamarkt jaarlijks met 12,5 procent groeit. De toenemende moslimbevolking speelt daarin een rol, maar ook milieubewuste consumenten grijpen steeds vaker naar 'reine' cosmeticaproducten.

Halal betekent 'toegelaten volgens de Islamitische regels'. Bij dit soort cosmetica zijn zowel de ingrediënten als de manier waarop het gemaakt is van groot belang. Een van de voorschriften is dat het niet op dieren getest mag worden. Dat maakt dit soort make-up- en badkamerproducten erg gegeerd bij consumenten met een hart voor dieren.

Halal cosmetica is het populairste in Azië, het Midden-Oosten en Afrika. In Indonesië zou er zelfs een halal certificaat ingevoerd worden voor lokale cosmetica. Ook buitenlandse bedrijven die willen importeren krijgen nieuwe regels opgelegd. Het marktonderzoek van Research & Markets verwacht dat de waarde van de halal cosmeticamarkt tegen 2025 de 46 miljard euro zou overstijgen.