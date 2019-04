Zoveel huidtinten, zoveel foundations. De laatste jaren hebben liefhebbers van de vlekkeloze huid veel keuze, maar bij sommige producenten leidt dat tot een minderwaardig product. Dat blijkt uit een onderzoek van Business of Fashion.

Cosmeticamerken haastten zich de afgelopen tijd om make-up uit te brengen voor élke huidkleur. Sinds Fenty in 2017 haar collectie foundations in veertig tinten lanceerde en er al honderden miljoenen dollars mee verdiende, sprongen heel wat concurrenten op dezelfde trein. Zo waren er onlangs de lijn van Nyx met haar 45 kleurvarianten, en van Morphe, goed voor maar liefst 60 tinten. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de druk om zoveel tinten uit te brengen de kwaliteit naar beneden haalt, argumenteert beautyspecialist Alison Gaither in Business of Fashion.

Rekening houden met een diverse klant betekent volgens Business of Fashion namelijk meer dan enkel een hele lading kleuren uitbrengen. Verschillende huidtinten hebben volgens het online magazine ook verschillende texturen en stellen dus andere eisen aan hun schoonheidsproducten. Bovendien zou het kunnen dat een formule die goed werk verricht bij de lichte tinten niet even goed werkt wanneer diezelfde formule wordt toegepast op donkerdere kleuren.

Chemische analyse

De oplossing voor een inclusiever beautydepartement ligt dus niet in het simpelweg toevoegen van meer pigment. Toch is dat exact wat heel wat merken doen, zegt BoF na een chemische analyse van de populaire foundations van Fenty, Morphe, Nyx, Tarte en Uoma. Enkel Uoma en Tarte maakten voor elke huidtint een ander product, de overige merken gebruikten voor al hun kleuren één vaste basis en voegden simpelweg meer kleur toe.

Dat kwam de kwaliteit niet altijd ten goede. De analisten merkten op dat de stoffen die gebruikt werden om een vaste basis lichter te maken, de huid van sommige vrouwen er krijtachtig kon doen uitzien. Het uiteindelijke product voor donkerdere kleuren leverde dan weer soms een korrelig resultaat op.

De uitgebreide analyse lees je op Business of Fashion.