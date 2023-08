De afgelopen maanden lijken we een ontembare honger te hebben ontwikkeld voor eetbare metaforen. Nagels zijn niet meer glitterig, maar worden beschreven als ‘glazed donuts’. ‘Latte’ en ‘Spritz’ zijn geen drankjes, maar ook manieren om je op te maken en je aan te kleden. Maar gaan we niet te ver? En is dit fenomeen echt zo onschuldig als het lijkt?

Vroeger leken voeding en de wereld van mode en beauty niet veel met elkaar gemeen te hebben. Behalve misschien die snoepkettingen en -armbanden die zoveel 90’s kinderen aten. Diezelfde generatie had ook allerlei lipbalsems en bodycrèmes die naar snoepjes roken. Maar vandaag is voeding niet alleen een trend, maar ook een essentieel ingrediënt in de wereld van mode en beauty.

Zo zagen we de afgelopen maanden een heropleving van de ‘glazed donuts’ nageltrend, waarbij de nagels versierd worden met een soort poederachtige glans. Dan is er ook nog de Spritz make-up, met oranje tinten die doen denken aan de beroemde cocktail uit Milaan. Ook populair zijn de ‘latte’ looks waarbij een karamelkleurig palet je make-up en kledingkast overheersen. En laten we de ‘vanilla girl’ esthetiek niet vergeten: die deed haar intrede met crèmekleurige kleding en make-up. Tegenwoordig is het bijna ondenkbaar dat een trend geen verbondenheid heeft met koken, en dat vinden de socialemediaverslaafden geweldig. Maar, zijn we niet een beetje té hongerig naar deze trend geworden?

Van Spritz make-up tot ‘tomato girl’

“Zijn we zo gefascineerd door het idee dat ons gezicht eetbaar kan zijn, dat het normaal lijkt om make-uptrends voedselnamen te geven?” vraagt de Amerikaanse beautyjournaliste Asia Milia Ware zich af. “Het is prima dat je huid gewoon je huid is, en make-up gewoon make-up. Je kunt perfect een blos op je wangen aanbrengen zonder meteen te zeggen dat je een ‘strawberry girl’ bent, ook al lijkt dat ondenkbaar voor mensen op TikTok.”

Naast de eerder genoemde lofzang op aardbeien (een overvloed aan roze blush), hebben we de afgelopen weken ook de opkomst gezien van ‘latte make-up’ (caramel smoky eye en wangen opgefrist met gouden highlighter) evenals de krachtigere versie, de ‘espresso make-up’ (met een diepere smoky eye). En laten we de nieuwste trend niet vergeten: de ’tomato girl’ esthetiek, een ode aan Italië en de mediterrane glamour van de jaren ’70. Dit heeft zelfs modekoningin Carine Roitfeld doen afvragen waarom we zo collectief geobsedeerd zijn door eetbare benamingen.



Eeuwenoude trend

Deze fascinatie is eigenlijk niet zo nieuw als het lijkt, maar bestaat al duizenden jaren. De eerste make-upproducten werden in de oudheid gemaakt van ingrediënten die eerder werden gegeten, zoals rode kleuren gemaakt van bessen en kohl van geroosterde amandelen. Maar voedsel is de afgelopen jaren voor merken een manier geworden om zichzelf te heruitvinden.

Dat is iets wat journalist Carly Witteman benadrukt in het magazine van Carine Roitfeld. Als voorbeeld noemt ze labels zoals Beauty Bakerie, waarvan de hele lijn een ode is aan bakken (hun losse poeder is ‘bloem’). Of zelfs het beautymerk Rhode van socialite Hailey Bieber. Elk van haar lipglosses heeft verrukkelijke geuren, denk aan vanille en zoute karamel. En dat is geen toeval, aangezien Bieber zelf onlangs nog zei ze ‘wilde dat haar huid zo verleidelijk was dat je er gewoon in zou willen bijten.’

Smakelijke Veranderingen



Zelfs in de keuken gaan we voor een make-ove. Kijk eens naar de glinsterende balsamico crème van Savor & Sens, met zijn chique verpakking en sprankelende glitters. Het lijkt eerder iets voor je huid dan om te koken. En dichter bij huis hebben we de pittige sauzen van SWET, die gemaakt zijn in Brussel en eruitzien alsof ze prima passen in een badkamer, met hun felle kleuren en mooie etiketten. Maar de link tussen schoonheid en koken gaat verder dan alleen het uiterlijk. Er zijn ook technische aspecten, zoals het toenemende gebruik van eetbare ingrediënten in make-up en verzorgingsproducten.

Die aanpak versterkt niet alleen de schoonheidsvoordelen van deze ingrediënten: het biedt ook een praktische oplossing voor voedselverspilling door gebruik te maken van ingrediënten die anders weggegooid zouden worden. Wanneer kunnen we eindelijk de “leftover-lippenstift, restjes-foundation” trend verwachten?