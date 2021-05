Tegenwoordig vind je deodorants in alle maten, vormen, geuren en kleuren. Wij probeerden smeerbare deo's uit en sniften wekenlang aan onze eigen oksels. Welke doorstonden de test? Ontdek het hier.

Alle geteste merken beloven om stinkende geurtjes te voorkomen in plaats van te verdoezelen. Ze dienen niet als antiperspirant, waardoor ze dus niet gebruikt kunnen worden om het (overmatig) zweten onder de oksels tegen te gaan. Wel beloven ze frisse oksels, de hele dag lang.

Waarom kiezen voor smeerbare deo's? In spuitbussen zitten drijfgassen en roll-ons kan je niet delen met huisgenoten. Je kunt deze smeersels bovendien ook gemakkelijk doseren. De smeerdeo's die wij uitprobeerden, hadden allemaal een opstartperiode waarin je lichaam moet wennen. Het kan dus zijn dat er bij het overschakelen sprake is van een periode waarin je de armen beter niet de lucht in zwiert en plein public.

Als we iets geleerd hebben tijdens het testen, is het wel dat de deo-ervaring hoogst persoonlijk is. Iedereen heeft andere oksels en voorkeuren. Laat je dus niet afschrikken door onze recensies. Wat werkt voor de ene persoon, is misschien allesbehalve doeltreffend voor de andere. En wat de geuren betreft: de gustibus et coloribus non est disputandum.

Van links naar rechts: Evolve, Rainpharma, Likami, OY en Nuud © GF

Wij speelden proefkonijn en smeerden wekenlang vijf verschillende deo's. Welke merken wisten vijf sterren te veroveren? En waren we het altijd eens met elkaar? Dat ontdek je in dit overzicht.

RAINPHARMA 'Freshen Up' (29.95 euro voor 50 ml)

Rainpharma © GF

Het Belgische merk Rainpharma staat bekend om z'n heerlijk geurende natuurlijke producten. Sinds kort hebben ze ook een deo in het aanbod.

Gebruik? Breng onder beide oksels aan, op een droge en propere huid, en smeer goed uit. Bij overmatig zweten een paar keer per dag herhalen. Is dit je eerste natuurlijke deodorant? Dan raadt het Belgische merk aan om de eerste drie weken meermaals per dag te smeren en vervolgens af te bouwen naar een keer per dag.

Hoe werkt het? De watervrije formule bestrijdt volgens het merk de slechte bacteriën die de zweetgeur veroorzaken onder onze oksels, zonder de poriën te verstoppen. Tegelijkertijd worden de goede bacteriën ondersteund. 'Freshen Up' bevat geen aluminium, natriumbicarbonaat en magnesium chloride.

Textuur & smeerbaarheid?

Super smooth. Smeert zoals een body lotion. Even flapperen met de armen om het product te laten drogen en je kunt je aankleden zonder dat de stof aan je huid plakt. (LP)

Heerlijk handig. De substantie lijkt zichzelf uit te smeren, mijn huid zuigt 'm als het ware op, en ik lijk nooit plekjes te vergeten: het klikt tussen mijn oksels en deze deo. (NC)

Geur?

Lekker kruidig. Overheersende saliegeur, dus als je daar net zoals ik fan van bent: ideaal. (LP)

Fris kruidig. Deze geur doet voor mij het 'natuurlijkst' aan van allemaal. (NC)

Doeltreffendheid?

De beginfase was wat bumpy, maar gelukkig werk ik van thuis uit en kan ik ook na de lunch even m'n oksels opfrissen en bijsmeren. Na anderhalve week bleek in mijn geval één keer per dag smeren wel voldoende. Opgelet: wie ook de zonnecrème van Rainpharma bezit moet goed kijken naar de letters op de gelijkaardige verpakkingen. Ik heb aan den lijve ondervonden dat zonnecrème onder de oksels en deo op het gezicht niet zo goed werkt. (LP) ****

Na vier, vijf dagen blijk ik fris te blijven tot 's avonds. Ik moet er wel aan toevoegen dat ik dezer dagen niet echt aan sport doe. Dit is de deo waarnaar ik zal teruggrijpen op 'cheat days' - waarop ik eigenlijk de andere deo's moet uittesten: qua gebruiksgemak is hij gewoon het handigst. (NC) *****

Meer info via rainpharma.com

EVOLVE 'Cotton Fresh Deodorant Cream' (14 euro voor 30 ml, via Blooms & Blossoms)

Evolve © GF

Het Britse merk Evolve Beauty biedt handgemaakte beautyproducten aan, die biologisch en vegan zijn. De producten zitten verpakt in minimalistische, stijlvolle glazen potjes die doen denken aan apothekersverpakkingen.

Gebruik? Met je vingers een beetje product uit het glazen potje halen, opwarmen tussen je handen en onder je oksels smeren.

Hoe werkt het? De ingrediënten van de deo bestaan uit sheaboter, kokosolie, kaolien, bicarbonaat en natuurlijke etherische oliën. Het product is vrij van aluminium en het is geparfumeerd met een natuurlijke geur.

Textuur & smeerbaarheid?

Het heeft een ietwat droge en brokkelige consistentie, maar na het opwarmen in de handpalmen wordt het product wel smeerbaarder. (LP)

Als je niet gewend bent om met je vinger iets uit een potje te lepelen en onder je oksel te smeren, is dit wellicht niet zo'n goede 'instapper': door de korrelige structuur vallen er soms zelfs stukjes van mijn vinger nog voor ik het goed en wel heb aangebracht. Maar oefening baart kunst. (NC)

Geur?

Geurt heerlijk naar snoepjes. Ook uren na de smeerbeurt ruik je de frisse, zoete geur nog. (LP)

Lekker zoet. Ik zou willen dat mijn wasgoed zo rook. (NC)

Doeltreffendheid?

Door de korrelige structuur is het niet altijd even handig om het product gewiekst en gelijkmatig te verdelen over de huid. Soms merkte ik na enkele uren een verschil tussen beide oksels, wat waarschijnlijk komt omdat ik langs een kant minder product heb gebruikt. Qua smeerbaarheid wint deze dus geen prijs, maar de geur maakt veel goed. (LP) **

's Avonds ruik ik de lekkere geur nog steeds, behalve op plekjes waar ik blijkbaar vergeten te smeren ben: deze deo van in het begin gelijkmatig aanbrengen is blijkbaar niet zo evident. (NC) **

Meer info via bloomsandblossoms.eu

LIKAMI 'Deodorant Cream' (33 euro voor 50 ml)

Likami © GF

Het Belgische en biologische huidverzorgingslabel Likami kiest voor plantaardige ingrediënten en natuurlijke oliën. Het merk gaat er prat op goed te zijn voor de gevoelige huid.

Gebruik? Je neemt een vingertop-grootte hoeveelheid om uit te smeren onder je armen.

Hoe werkt het? Deze natuurlijke, aluminiumvrije deodorant bevat voedende en verzachtende karitéboter, jojoba- & castorolie en candelilla- en bijenwas. Vit E geeft een boost van antioxidanten. Bicarbonaat en natuurlijke etherische oliën moeten zorgen voor de frisheid. De actieve stoffen neutraliseren geurvormende bacteriën zonder de poriën te sluiten. De natuurlijke huidflora wordt behouden. Salie staat bekend om zijn antimicrobiële en ontstekingsremmende eigenschappen.

Textuur & smeerbaarheid?

Een beetje korrelig, maar mits wat opwarming tussen de vingertoppen wel vrij goed smeerbaar. Even laten drogen en absorberen voor je kleding aantrekt. (LP)

Ofwel begin ik er stilaan aan te wennen, ofwel smeert deze 'vaste' deocrème best makkelijk uit. (NC)

Geur?

Kruidig, de frisse geur van salie overheerst. (LP)

Wat een frisheid in de neus: ik word meteen teruggeslingerd naar mijn kindertijd, toen mijn moeder Vicks Vaporub op mijn borst smeerde toen ik een hoestje had. Ik moet me bedwingen hier niet heel de dag aan te snuiven. (NC)

Doeltreffendheid?

Niet de allerbeste, maar zeker ook niet de slechtste uit het rijtje. De zalige geur is een pluspunt. (LP) ***

Prima. Geen vieze luchtjes te bespeuren. (NC) ****

Meer info via likami.com

NUUD (12.95 euro voor 15 ml)

Nuud © GF

De kans is groot dat je al reclame zag passeren van dit Nederlandse deomerk. De oprichters willen graag een revolutie ontketenen met hun innovatieve product.

Gebruik? In een handige video wordt uit de doeken gedaan hoe je deze kleine tube moet gebruiken. Op het eerste zicht lijkt dit een kabouterformaat, maar je hebt dan ook maar heel weinig nodig van dit hypergeconcentreerde product. Smeer om de drie tot zeven dagen een portie ter grootte van een erwt op beide oksels. In het begin mag je wel iedere dag smeren, om je huid de tijd te geven om te wennen aan het product.

Hoe werkt het? De showstoppers van deze deo zijn de Ecocert Cosmos gecertificeerde microzilverdeeltjes, die bacteriën op natuurlijke wijze afremmen. Die worden aangevuld met verzorgende ingrediënten, zoals amandel-, kokos- en wonderolie. In totaal bevat de deo tien natuurlijke ingrediënten.

Textuur & smeerbaarheid?

Een beetje stroef en niet super gemakkelijk om uit te smeren, omdat je er maar weinig van nodig hebt. Het voordeel is dat het ook niet plakkerig aanvoelt en je vrijwel meteen kleding kunt aantrekken na het smeren. (LP)

Dit goedje heb ik echt niet graag aan mijn vingers. En onder mijn oksels voelt het niet 'proper'. (NC)

Geur?

Ruikt super neutraal. Als je een lekker geurtje onder je oksels wil, moet je deze dus combineren met een andere (natuurlijke) deo die wel geurt. (LP)

Niet aangenaam. Ondanks de natuurlijke ingrediënten doet hij voor mij chemisch aan. (NC)

Doeltreffendheid?

Super doeltreffend. Zowel mijn lief als ik hebben nog nooit zo'n frisse oksels gehad. En dat met een product dat je maar om de paar dagen moet smeren. Ik ben danig onder de indruk. De mini tube neemt amper plaats in, dus kan bovendien gemakkelijk mee op reis. Dit is een blijver. (LP) *****

Terwijl ik bij de andere deo's begon te denken dat ik van nature 'geen stinker' ben, geeft deze deo me het omgekeerde gevoel: 's avonds ruik ik een combinatie van geuren die me niet aanstaat, één ervan is de mijne. Misschien had ik langer moeten volhouden, maar ik ruik mijn eigen transpiratie nu eenmaal niet graag. (NC) **

Meer info via nuudcare.nl

OY 'DEO WASH' (17.40 euro voor 100 ml)

OY © GF

Dit Belgische merk werd ontwikkeld in Ieper. Het is het resultaat van jarenlang onderzoek van de microbiota van de huid door apotheker Inge Louf.

Gebruik? Op de droge huid aanbrengen met je vingers, vervolgens een minuut laten inwerken, afspoelen met water (onder de douche of aan de lavabo). OY is de vreemde eend in de bijt, aangezien je het goedje moet afwassen. Volgens het merk duurt het acht dagen vooraleer je huid gewoon is aan het product.

Hoe werkt het? De actieve stoffen en plantaardige olie helpen niet alleen nare geuren vermijden, maar hydrateren ook de huid en reinigen de poriën. Volgens het merk werken de stoffen in op de bacteriewand en niet op het DNA van de bacterie, waardoor er geen resistentie-opbouw is.

Textuur & smeerbaarheid?

Een gelachtige textuur, die in combinatie met water verandert in een melkachtige substantie die makkelijk afwasbaar wordt. Je moet wel even geduld hebben: een minuut duurt langer dan je denkt. (LP)

Een gel die je een minuut moet laten inwerken en dan afwassen. In het begin had ik de instructies niet goed gelezen en was dat 'afwassen' er niet bij. Resultaat: plakkerige oksels. Maar blijkbaar was ook mijn tweede methode - weghalen met nat washandje aan de lavabo - niet echt voldoende om het plakkerige gevoel totaal weg te nemen. (NC)

Geur?

Ruikt vrij neutraal naar zeep. (LP)

Dit was de enige deo van de vijf die de geur van 'normale' deo benadert. Superfris en clean! (NC)

Doeltreffendheid?

De eerste acht dagen kon ik ruiken dat het product nog niet werkzaam was. Op sommige dagen heb ik dus valsgespeeld en in de namiddag een van de andere natuurlijke smeerdeo's gebruikt om te voorkomen dat ik zou stinken. Volledig doeltreffend was de OY deo wash in mijn geval ook niet na deze overgangsperiode. Wel lijkt het beter te werken om langdurig geurtjes te bestrijden dan een klassieke zeep. Deze blijft dus op m'n wastafel staan voor kattenwasjes 's ochtends, maar niet als vervanging voor m'n deo. (LP) **

Sorry, ik heb het niet volgehouden. Bijkbaar is mijn leven, ook in corona, te gejaagd om een minuut lang te wachten tot een deo is ingewerkt. Ik vraag me af wie deze omslachtige methode consequent in zijn ochtendritueel weet te integreren. (NC) **

Meer info via oycare.be

