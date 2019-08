Een goede mascara doet wonderen voor je blik, op voorwaarde dat alles netjes op z'n plek blijft zitten. Welke waterproof mascara's zijn bestand tegen een stevige sportsessie, een onverwachte regenbui of een duik in het plaatselijke zomerzwembad? Knack Weekend testte vijf exemplaren uit.

Pixi Lash Booster Mascara (18,00 euro)

De Pixi Lash Booster Mascara belooft een push-up effect, een langdurige volle kleur en waterbestendigheid. Het borsteltje is smal en kegelvormig en oogt weinig veelbelovend, maar niets is minder waar. Mijn wimpers ogen onmiddellijk lang en elegant. Dat is vrij uitzonderlijk: meestal omarm ik een mascara pas na enkele weken, wanneer het goedje al iets meer uitgedroogd is. Van dit product ben ik meteen onder de indruk. Wie mikt op een valse wimper-effect, kan een dubbele laag aanbrengen. Voor mij is de enkele laag, die vooral lengte geeft, voldoende.

Met de mascara volg ik een pilatesles, neem ik een duik in het zwembad en loop ik door de regen: alles blijft perfect zitten. Als ik dan iets negatief moet zeggen, is het misschien dat de mascara er moeilijk af te krijgen is. Pixi raadt aan hem met een remover op oliebasis te verwijderen. (Jeanne, 22)

. © Getty Images

Mascara Waterproof Extrême van Annayake (32,99 euro)

Ik val helaas in de categorie van vrouwen met korte, onopvallende wimpers, en ik ben dus erg benieuwd of de waterproof Extrême mascara van het Japanse merk Annayake haar belofte - gedefinieerde, dichte, volumineuze en lange wimpers - kan waarmaken. Met het kegelvormige borsteltje breng ik de redelijk vette formule aan. Ik bereik ook de kleinste wimpertjes, dus dat zit al goed. Bovendien hoef ik maar één keer over mijn wimpers te gaan om voldoende product aan te brengen én voldoende effect te zien. Als je wimpers klonteren of samenplakken, haal je ze met het borsteltje ook moeiteloos uit elkaar.

Ik ben heel tevreden met het resultaat: mijn wimpers ogen voller en zijn mooi gekruld. De mascara blijft enorm lang zitten, zelfs bij extreem warm weer, sporten en douchen loopt hij niet uit. Omdat de mascara echt heel waterproof is, gebruik je wel beter een goede make-upremover om 's avonds alles te verwijderen. (Evi, 40)

Sport Waterproof Mascara van Eyeko London (23,95 euro)

De Sport Waterproof Mascara van Eyeko London beweert onder de meest extreme omstandigheden water- en zweetproof te zijn. Dat test ik uit tijdens de spinningles, een sessie BBB en aquafitten, waar het zweet van ogen en lichaam druipt. De mascara zit in een handige knijptube waardoor je het product tot het laatste restje kan benutten, heel handig. In de verpakking zit ook een plastic schildje dat je moet helpen om het knoeien tegen te gaan, maar dat is dan weer onhandig en overbodig.

Met het handige borsteltje breng ik drie lagen aan - ook tijdens het sporten wil je drama eyes - en al na de eerste intense sportsessie ben ik verkocht: de mascara geeft geen krimp. Geen klonters, vegen of pandablik tijdens het indoorsporten. Ook in het water blijft alles perfect zitten. Ik merk hooguit enkele onopvallende ministipjes op, maar die veeg je gemakkelijk weg. Deze mascara is niet heel goedkoop, maar is wel elke cent waard. (Martine, 52)

. © Getty Images

The Waterproof Definition Mascara, 3Ina, 10,95 euro

Stralende wimpers tijdens en na het zwemmen: dat is wat The Waterproof Definition Mascara van 3Ina belooft. Ik breng het goedje uit de strakke, zwarte verpakking met plezier aan. Het ronde borsteltje laat ik met gemak over mijn wimpers glijden en het resultaat mag er zijn: lange, vollere wimpers die niet aan elkaar plakken. Dat is een goede start, maar blijft het ook zo na een zwemtraining?

Na mijn gebruikelijke twee kilometer trek ik mijn badmuts en duikbril uit en kijk ik in de spiegel. Helaas, zo stralend zie ik er precies niet meer uit. Ik heb geen donkere vlekken onder mijn ogen, maar mijn wimpers zien er ook niet meer vol en lang uit. Het lijkt er eerder alsof ik de mascara al had afgedaan voor het zwemmen. En laat dat nu net niet de bedoeling zijn van deze test. (Zoë, 23)

M.A.C. Haute & naughty waterproof lash

Ik gebruik gewoonlijk geen waterproof mascara. Mijn wimpers zijn zwart en relatief lang van nature, waardoor ik enkel af en toe mascara gebruik voor een 'dramatisch' effect: meer volume en veel krul. Het heeft vast iets te maken met de stoffen die nodig zijn voor het waterresistente aspect, maar ik heb nog nooit een waterproof mascara getest waarmee je dat resultaat krijgt.

Deze mascara van M.A.C. heeft twee borsteltjes en dus ook een dubbel effect: het roze glanzende borsteltje geeft je een natuurlijke look, de paarse borstel zou een intens, volumineus effect geven. De natuurlijke look oogt erg - tja - natuurlijk, dus dat borsteltje zou ik nooit gebruiken. De paarse borstel verlengt de wimpers en geeft wat volume, maar met een 'gewone' mascara creëer je meer effect. Ik zou deze mascara dus enkel gebruiken voor het waterproof aspect, want dat zit goed. Ik heb ermee gedoucht én gezwommen en een zweterige yogales gevolgd, zonder zwarte strepen of vlekken tot gevolg. Dit is zeker een aanrader voor op vakantie. (Annelies, 44)