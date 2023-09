Gebleekte wenkbrauwen en lippen à la Wednesday Adams: 3 make-uplooks die de herfst kleuren

Donkere tinten, effecten die aan de winterse vorst doen denken: de naderende herfst inspireert meer dan ooit de make-uptrends. Drie looks om zelf mee aan de slag te gaan.

Thank goth

Dit seizoen valt de invloed van Wednesday Addams niet te negeren. Zo zagen we bij onder meer Roksanda, Rodarte en Kim Shui een tweekleurig effect op de lippen, door een klassiek rode tint te combineren met een dieper bordeauxrood. Vergeet met potlood getrokken scheidingslijntjes, de bedoeling is dat je een subtiel kleurverloop creëert. Gebruik lippenstiften met dezelfde textuur, breng met de lichtste tint eerst de binnenste basis aan, en omlijn dan de contouren met de punt van de andere. Pers je lippen samen op een zakdoekje of gebruik een plat penseel om beide kleuren in elkaar te laten overvloeien.

Kim Shui © launchmetrics.com/spotlight

Oogwolk

Make-up artist Lisa Butler creëerde voor Chanel een licht glanzend, grijswit aureool rond de ogen dat niet alleen hun kleur benadrukt, maar ook Parijse chic uitstraalt. Meng twee tinten grijs – een lichte en een donkere – en breng ze genereus aan, zelfs buiten de grenzen van je bovenste ooglid. Trek met een borsteltje een dun strookje onder je onderste ooglid, en accentueer in het midden. Werk af met mascara en benadruk het contrast met een streepje zwarte liner op de bovenste wimperlijn.

Chanel © Chanel

Lichtspel

Tegenwoordig draait alles om een gezonde gloed, maar deze winter wordt het sun-kissed bloseffect ingeruild voor een eenvoudige weerkaatsing van het licht – niet te verwarren met nude make-up. Balmain accentueerde de trend met gebleekte wenkbrauwen, wij beperken ons tot het aandikken van de textuur van de huid. Hydrateer je huid grondig en breng dan een BB-crème of heel lichte foundation aan. Werk af met een beetje transparante highlighter, aan te brengen op de bovenkant van je jukbeenderen of neus.