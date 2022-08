Galerie koket: warenhuizen zetten in op beautybeleving

In de beautyafdeling van de grote warenhuizen vind je tegenwoordig meer dan enkel producten in de rekken. In de strijd tegen online concurrentie wordt er volop ingezet op beautybeleving. Een huiddiagnose, een massage of misschien zelfs seksadvies of een powernap? Kies maar.

In 2021 kwam dertien procent van de omzet in warenhuizen uit de afdeling beauty en cosmetica. Dat cijfer neemt nog toe sinds de coronacrisis. Al begon de opgang van de beauty floors al eerder. Bij elke vernieuwing van een warenhuis, of dat nu in New York, Londen, Berlijn of Parijs is, wordt de afdeling beauty uitgebreid. Niets is te mooi of te exclusief als het erop aankomt klanten aan te trekken.

Exclusieve merken aanbieden is vandaag niet meer voldoende. Klanten moeten weggelokt worden van het gemak van online shoppen door ervaringen te bieden – gratis of betalend – die je alleen in de winkel kunt beleven. Naast de traditionele animatie bij de merkenstands zijn er nu ook spacabines, kapsalons en een ruim aanbod wellnessbehandelingen. Soms kun je er ook terecht bij een voedingscoach of bij een seksuoloog. Een rondleiding.

1. Galeries Lafayette, Parijs

Na de zomervakantie opent de shoppingtempel zijn nieuwe wellnessgalerie, die maar liefst drieduizend meter groot is. Een volledige verdieping wordt gewijd aan wellness, een wereldprimeur. Je vindt er naast La Source – een sportzaal gespecialiseerd in persoonlijke coaching – ook therapeuten met expertise in osteopathie of cryotherapie, piercingspecialisten en een beautystore waar je terechtkunt voor voedingssupplementen, lithotherapie en zelfs seksspeeltjes. Er komt een bookshop met boeken over persoonlijke ontwikkeling, voeding, sport of zachte geneeswijzen, naast een aanbod cosmetica van opkomende merken als Sunday Riley, Aromatherapy Associates of 111SKIN. Bij Belleyne kun je een infraroodsauna boeken of een detoxfitnesssessie in een privécabine. In de Bains du Marais kun je in familieverband kennismaken met een traditionele hamam.

2. KaDeWe, Berlijn

De renovatie van dit instituut duurde maar liefst zes jaar en werd in de zomer van 2021 afgerond. Toparchitect Rem Koolhaas nam ook de nieuwe beautyafdeling – bijna 1200 vierkante meter – onder handen. Je vindt er meer dan 180 merken, waaronder de luxeklassiekers, naast exclusieve merken zoals Noble Panacea, bekend van de verzorgingsproducten verpakt in dagelijkse dosissen voor eenmalig gebruik, of Soeder, het duurzame Zwitserse merk met de hervulbare glazen flacons. Op de derde verdieping vind je zeven verzorgingscabines met onder meer een wenkbrauwbar, een nagelbar van Babetown – het trendy Weense salon – en de luxueuze en zeer dure gezichtsbehandelingen van het exclusieve Japanse merk Clé de Peau.

3. Selfridges, Londen

Sinds juli is de Feel Good Bar van het Londense warenhuis open, met een aanbod van 250 wellnessproducten, en dat vlak bij Jenki, een bar waar je revitaliserende en gezonde drankjes kunt bestellen als alternatief voor je dagelijkse dosis cafeïne. In de selectie van dit goed verkopende segment vind je merken van voedingssupplementen die goed zijn voor de darmflora maar ook de laatste nieuwigheden inzake CBD (cannabidiol, de laatste jaren zeer gehypet om zijn helende effecten, red.) naast, vaak door vrouwen gecreëerde, merken voor seksueel genot, zoals de clitorisstimulatoren van The Oh Collective. Ook Maude, het sexual wellness-label mede opgericht door actrice Dakota Johnson, zal binnenkort exclusief verkrijgbaar zijn bij Selfridges. In de Corner Shop worden regelmatig wellnessateliers en -workshops georganiseerd. Zo kon je in juli via de website van de winkel een acupunctuursessie boeken en de cinema is omgevormd tot een ruimte voor powernaps. Als kers op de taart opent Dr. Vali, een van de invloedrijkste dermatologen ter wereld, hier eind september een expertisecentrum.

4. La Samaritaine, Parijs

De beautyafdeling beslaat de kelderverdieping van het warenhuis – 3400 vierkante meter – en baadt in natuurlijk licht via de dakramen en lichtschachten. Er worden zo’n 200 merken aangeboden. Pure luxeproducten als Dior en Chanel, maar evengoed Clé de Peau, SK-II en het gehypete merk Augustinus Bader. Dit alles in een decor met een knipoog naar het art-nouveauverleden van het gebouw. Richting Rivoli vind je trendy en uniseks producten zoals Aesop, The Ordinary of Le Labo. Voor clean beauty is tachtig vierkante meter voorbehouden. Een grote spa van Cinq Mondes is ingericht als een Parijs appartement en omvat zeven verzorgingskamers, een privéhamam en een scrubcabine. Vind je er ook nog: een make-upbar met merken als Charlotte Tilbury en Tom Ford, een beautystudio en ‘la Maison du Parfum’, een ruimte gereserveerd voor exclusieve geuren.

5.Saks Fifth Avenue, New York

Eind 2018 gaf het warenhuis zijn beautyafdeling een luxueuze make-over. De afdeling kreeg meer ruimte en werd ondergebracht op de tweede verdieping van de historische flagshipstore. Op drieduizend vierkante meter vind je niet minder dan 120 merken make-up, skincare, parfums en wellnessproducten. Overal ligt de focus op beleving. Er zijn gratis diensten: een gezichtsbehandeling, een make-upworkshop, een gepersonaliseerde analyse van je huid… en in de vijftien verzorgingscabines onderga je beautybehandelingen tegen betaling, van een massage tot een botoxinjectie. Ook het merk FaceGym, gespecialiseerd in gezichtsgymnastiek, is er vertegenwoordigd.

