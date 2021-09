Wie zoekt naar realistische stockfoto's van hoe het leven van een vrouw eruitziet nadat ze een kind op de wereld heeft gezet, komt al gauw bedrogen uit. Daar willen Getty Images en ondergoedlabel Modibodi verandering in brengen met hun fotoreeks 'Embodied: Postpartum Unfiltered'.

Bedrijven, merken, reclamemakers en media zijn vaak aangewezen op foto's uit databanken. Toen Modibodi zich wilde voorbereiden op de lancering van postpartumproducten, zoals herbruikbare luiers en lekvrije beha's, ontdekte het Australische merk van lekvrij ondergoed dat de beschikbare beelden nogal beperkt waren.

'De meeste postpartum beelden die we vonden, waren foto's van bange of gefrustreerde moeders. Aan de andere kant van het spectrum vonden we de extreem glossy, overdreven gestileerde foto's van moeders en hun baby's tijdens de kraamtijd. Hier moest verandering in gebracht worden', klinkt het bij Modibodi-oprichter en CEO Kristy Chong.

Authentieke beelden

Het merk klopte aan bij de beeldbank Getty Images om een authentieker en meer herkenbaar beeld te schetsen van het leven na de bevalling. Ze sloegen de handen in elkaar voor een fotoreeks die verschillende momenten en mijlpalen van het postpartumleven in beeld brengen. Het resultaat is de 'Postpartum Unfiltered' fotoreeks, die vrouwen toont in de twaalf maanden na de geboorte van hun baby.

Embodied © Getty/Modibodi

Embodied © Getty/Modibodi

De fotografen van Getty Images van over de hele wereld hebben zich geëngageerd om een breder, diverser en realistischer perspectief te bieden op deze intense en mooie nieuwe levensfase van kersverse moeders. Ze trokken met hun camera's naar familie, vrienden en kennissen die een inkijk wilden geven in hun persoonlijke ervaringen met het leven na de bevalling.

De ervaring van het nieuwe moederschap is immers niet op elk moment hetzelfde en varieert bovendien van vrouw tot vrouw. Het ene moment overheerst de uitputting, op het andere moment de vreugde. Soms kabbelt de tijd, soms neemt chaos de bovenhand. Sommige vrouwen ervaren veel fysieke ongemakken, waar ze hulp voor kunnen gebruiken, anderen hebben hier minder last van.

'Ik heb vier verschillende postnatale ervaringen gehad. Er waren intense gevoelens van geluk en grenzeloze liefde, maar ik had ook het gevoel dat ik de moeilijkere delen zoals eenzaamheid, gescheurde tepels, postpartum bloedingen, uitputting en blaaslekkage geheim moest houden', vertelt Kristy Chong.

Embodied © Getty/Modibodi

Embodied © Getty/Modibodi

Postpartum depressie

'Een op de zeven vrouwen krijgt tijdens de zwangerschap of na de bevalling te maken met depressies, angsten, paniek of posttraumatische stress', zegt Wendy Davis, Executive Director van Postpartum Support International. 'Een betere vertegenwoordiging van de verschillende ervaringen van het nieuwe moederschap normaliseert ook de verschillende postnatale trajecten. Ik dring er bij iedereen die het moeilijk heeft op aan om te praten met iemand die je vertrouwt en met je arts of een andere zorgverlener. Van beweging en slaap, tot therapie, steungroepen en medicatie, er zijn veel behandelingen, steun en middelen om je door moeilijke tijden heen te helpen.'

Embodied © Getty/Modibodi

Ervaringen delen

Modibodi roept ouders van over de hele wereld op om hun eigen, echte postpartumbeelden te delen op sociale media via #PostpartumUnfiltered. 'Borstvoeding en postpartum lichamen zijn natuurlijk, normaal en mooi. Waarom zou deze unieke tijd in het leven van een moeder verborgen moeten blijven of overschaduwd moeten worden door stigma's?' vraagt Kristy zich af. 'We willen dat vrouwen zich voorbereid, gezien, begrepen en trots voelen op hun postnatale reis - hoe die er ook uitziet - door ongefilterde beelden te laten zien van de verschillende aspecten van deze belangrijke fase van het moederschap,' aldus Kristy.

Surf naar eu.modibodi.com/pages/embodied om de volledige EMBODIED-campagne te bekijken en de bijhorende postnatale verhalen te lezen. Vanaf 1 oktober zijn de beelden beschikbaar op beeldbank Getty. De fotogalerij bevat meer dan 1500 foto's, die afkomstig zijn van het wereldwijde netwerk van fotografen van Getty Images. Er werden in totaal 33 gezinnen gefotografeerd.

Embodied © Getty/Modibodi

Tip: tijdens de Internationale Fotobiënnale in Oostende toont fotografe Julie Scheurweghs met haar collectieBirth of a Mother in Mu.ZEE een realistisch beeld van het moederschap.

