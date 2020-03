Arnaud Poulain lanceerde in 2015 Les Eaux Primordiales, een niche parfumlabel. Supercritique, zijn nieuwste geur, creëerde hij exclusief voor het Brusselse Senteurs d'Ailleurs.

Voor de lancering van je merk werkte je als verdeler van nicheparfums. Je kent de markt goed. Wat hoop je nog toe te kunnen voegen? 'Bij ons wordt alles in eigen huis gedaan, we werken niet met aangekochte concentraten. Ik ben degene die alle geuren creëert, wat een echte olfactorische signatuur geeft aan ons assortiment. Ik zie mezelf als een parfum-ingenieur: net zo precies als de mechaniek van een horloge, daar voeg je ook niet zomaar een radartje toe. Ik voeg aan de parfums niets toe dat niet moet. Mijn parfums zijn minimaal.' Was het belangrijk voor je om terug te keren naar je roots? 'Nadat ik in Parijs had gewoond, wilde ik terugkeren naar de regio waar ik was opgegroeid, in de buurt van Arras in het noorden van Frankrijk. Daar wilde ik mijn laboratorium en parfumfabriek opzetten. Het is mijn ambitie om een locomotief te worden in de ambachtelijke luxesector die niet direct verbonden is met de regio.' Hoe zie je je toekomst? 'Mijn achtergrond als industrieel ingenieur heeft me in staat gesteld om al onze machines te ontwerpen, dat heeft enorm geholpen. Sinds vorig jaar zijn we beschikbaar in een dertigtal verkooppunten. Het assortiment omvat achttien geuren, maar ik ben van plan om binnenkort verzorgingsproducten zoals zepen en handcrèmes, en geurende woonaccessoires op de markt te brengen, keramische en houten objecten die ook in onze fabriek worden gemaakt.' Hoe creëer jij een parfum? 'Alles vertrekt altijd vanuit wat ik een olfactorische visie noem, het kan overal gebeuren en worden uitgelokt door een geur van ergens anders. Ik maak aantekeningen terwijl ik zoek... tot ik precies die herinnering vind. Dankzij mijn productie kan ik zeer kleine hoeveelheden produceren of een kleine serie van 300 exemplaren in beperkte oplage uitbrengen. Mijn composities zijn gepassioneerd, ze vertellen persoonlijke verhalen.'