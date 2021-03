Na Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië en Hongarije, komt het concept van de bierspa ook naar ons land overgewaaid.

Na het concept van een 'chocoladespa', kan er in het land van het beste bier ter wereld uiteraard geen 'bierspa' ontbreken. Bij Bath & Barley in het hartje van Brussel kan je vanaf nu baden in de pure hoofdingrediënten van onze godendrank.

Water, hop, gerst en gist zijn de vier natuurlijke bestanddelen van bier. Bij Bath & Barley kan je voortaan baden in gerst en gist met een scrub van hop. We wisten al langer dat we deze ingrediënten kunnen drinken, maar er zou ook een positieve werking voor het lichaam aan vasthangen. De enzymen hierin zouden de huid soepel zacht maken en de poriën reinigen. Het concept van een bierwellness is razend populair in andere Europese landen zoals Tsjechië, Hongarije en Oostenrijk. Bij de eerste Belgische bierspa kan je languit baden in het bier terwijl je geniet van een frisse pint.

Oprichters Louis Raes en Bart De Brabanter koppelen het ontspannende moment aan een verrijking van je kennis over de Belgische biercultuur met uitleg over de verschillende soorten hop die gebruikt worden in de scrub en over de gist en gerst die in het bad worden toegevoegd. Voor een totaalbeleving kan je er verschillende 'foodpairing'-gerechten verkrijgen met de beste Belgische bieren.

De spa is gelegen in het centrum van Brussel op wandelafstand van de Grote Markt. Prijzen starten vanaf 119 euro voor twee personen en reserveren kan via de website.

