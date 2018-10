Een plus een is drie: webshops versmelten tijdelijk tot offline winkel in Hasselt

Wat wil jij in de watten leggen: je huis of je huid? Of allebei? Eender wat je antwoord is: je vindt alles wat je ervoor nodig hebt in de pop-upshop van de webwinkels Blos en DTAIL in Hasselt. Eind oktober vertellen de oprichters daarvan, Kim Maes en Stefanie Ceulemans, er hun verhaal en laten ze (nieuwe) klanten kennismaken met hun producten. Bij Blos vind je de betere beautyproducten, DTAIL specialiseert zich in binnenhuisdecoratie en bijzondere vondsten.

Aan kerstcadeautjes hoef je nu nog niet te denken. Beide dames keren in december nog eens terug naar de pop-up om je daar dan alle ruimte toe te geven.