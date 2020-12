Van volwassenenacne tot clean beauty: dit zijn de 15 beste beautystukken van 2020.

Acne houdt niet alleen van tienergezichten, ook volwassenen (en vooral vrouwen) kampen ermee. Van 'die tijd van de maand'-puistjes tot opstoten door stress, welkom in de wereld van de volwassen acne. Tien vragen, evenveel antwoorden.

Door de coronacrisis zijn onze sociale contacten tot een minimum beperkt. En dus lopen we heel wat tedere aanrakingen mis van mensen die ons lief zijn. Zelfmassage, al dan niet met behulp van kleine accessoires, kan helpen om wat van de spanning weg te nemen. In dit stuk leer je hoe je best te werk gaat.

Gedaan met valsspelen met filters! Generatie Z eist van de beautysector een eerlijk discours. Op sociale media tonen ze hun huid zoals die echt is. Almaar vaker zelfs zonder make-up. Ook mode- en beautymerken opteren voor realistischere campagnes en minder retouches. Hoe dat precies komt, lees je hier.

. © GF

Welke crèmes smeren dermatologen? Waarvoor gaan plastisch chirurgen zelf onder het mes? En wat zijn de nieuwste en meest efficiënte behandelingen? Acht artsen vertellen.

Het is niet nieuw, onze obsessie met een mooie huid, maar op vlak van marketing, wetenschap en vooral verkoop zagen we de laatste vijf jaar een soort Big Bang in de skincarewereld. Dit stuk neemt die evolutie onder de loep.

. © iStock

Dat ze het niet erg ver zou brengen, zei een lerares ooit tegen Jo Malone. De vrouw kreeg ongelijk, want de Britse parfumière werd een wereldberoemde zakenvrouw, die zelfs na het verliezen van haar reukzin en haar eigen merk wéér raak schoot met een tweede parfumlijn, Jo Loves. Een beklijvend portret van een parfumlegende.

Een jongere, stevige en stralende huid in vier weken. Dat is wat de nieuwste premiumkuren in luxecosmetica beloven. Allemaal bevatten ze een zeer hoge concentratie aan exclusieve actieve bestanddelen. Maar daar hangt ook een prijskaartje aan: ze kosten tussen de 890 en 2520 euro. Is dat het wel waard? Drie redactrices namen de proef op de som.

Clean beauty hanteert nóg striktere normen dan de Europese wetgeving. Het dwingt de cosmetica-industrie om te schaven aan haar formules en daar in alle transparantie over te communiceren. Vriendelijk zijn voor huid én milieu, daar draait het allemaal om.

Retinol is al meer dan 25 jaar op de markt, en blijft een van de beste antiagingproducten. Tenminste, voor wie het kan verdragen. Gelukkig komen er steeds zachtere vormen op de markt, die vaak ook natuurlijk zijn. Maar is retinol echt een wondermiddel of aan vervanging toe? Dit stuk zet de voor- en nadelen op een rijtje.

. © Getty Images

Duurzaam, zero waste, makkelijk om mee te nemen en ruimtebesparend, die zeepbars. Zelfs de luxemerken gaan voor watervrije producten. Is dit een trend of een revolutie? We maken de balans op.

De markt van baby- en kindercosmetica groeit als kool. Maar heeft een kinderhuid al die smeersels wel nodig? En welke stoffen kan je beter vermijden? Experts lichten een tipje van de sluier.

'Waarom zijn parfums zo duur?' vroegen ze zich bij Zeeman af. Ze bekeken hoe goedkoop ze een parfum konden laten maken. Dat bleek voor net geen 5 euro te lukken. Kan dat goed zijn? En zo ja, hoe komt het dan dat andere parfums zo duur zijn

Wat als je huid een aantal cosmeticabestanddelen ineens als vijand beschouwt? Het overkwam onze beautyjournaliste, die maar liefst negen contactallergieën kreeg. In dit stuk vertelt Franciska Bosmans hoe zij daarmee omgaat.

. © Getty Images

Kunnen mannen en vrouwen wel dezelfde producten gebruiken? Of is er een wezenlijk verschil? En zit dat verschil dan in ons hoofd of in onze huid? Een heldere analyse.

Het is hét wapen tegen een vermoeide winterhuid, en ook rimpels en pigmentvlekken zouden erdoor vervagen: vijf vragen over wonderingrediënt vitamine C.

