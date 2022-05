Drunk Elephant, het eigenzinnige clean beauty-merk van Tiffany Masterson, komt naar België

Drunk Elephant, het Amerikaanse clean beauty-merk met slim gekleurde verpakkingen, is vanaf 1 juni te verkrijgen in ons land. Oprichtster Tiffany Masterson bande een reeks verdachte ingrediënten en adviseert om haar producten als smoothies aan te brengen. Een woordje uitleg bij deze nieuwe skincare-filosofie.

Een nieuwtje dat veel beautyadepten zal prikkelen: Drunk Elephant, een clean beauty-merk, is binnenkort eindelijk verkrijgbaar in ons land. Met zijn eigenzinnige naam (zie ook kader) en recycleerbare popverpakkingen heeft het merk zich in minder dan tien jaar tijd weten te positioneren als een alternatieve speler in een snel evoluerende sector. Gedreven door haar eigen huidproblemen besliste Tiffany Masterson in 2012 zelf een productengamma te lanceren. “Ik had voortdurend issues met mijn huid”, vertelt ze tijdens een exclusief interview vanuit haar bureau in Houston. “Hyperseborroe in de T-zone, verwijde poriën en huiduitslag die ik toeschreef aan een overgevoelige huid. Ik veranderde de hele tijd van producten, maar dat hielp niet. Toen ben ik maar zelf de formules gaan bestuderen.” Zo identificeerde de Amerikaanse onderneemster een reeks ingrediënten – die zij de Suspicious 6 noemt – en bande ze uit haar toekomstige cosmeticaproducten. Terwijl de industrie zweert bij layering – het boven elkaar aanbrengen van serums en crèmes – pleit zij ervoor om de producten eerst te mengen in je handpalm en te luisteren naar wat je huid je vertelt.

Waarom heb je een lijst van zes ongewenste ingrediënten – die nochtans gebruikt mogen worden – opgesteld?

Tiffany Masterson: “Ik wil geen paniek zaaien of de consument schrik aanjagen. Ik zeg ook niet dat die producten toxisch zijn. Op mijn lijst van verdachte ingrediënten staan essentiële oliën, siliconen, chemische zonnebeschermers, natriumlaurylsulfaat (een schuimmiddel), parfums, kleurstoffen en uitdrogende alcohol, omdat ze vaak totaal overbodig zijn. Bovendien worden hun pseudoweldaden, als die er al zijn, helemaal gecounterd door de ongemakken die ze veroorzaken. Het is wetenschappelijk bewezen dat ze de huid gevoelig maken en irriteren.”

Tiffany Masterson © GF

Pleit je daarom voor een detox van de huid die je drunk break noemt?

“Precies. Ik heb een kit met miniproducten uitgewerkt die wij de Littles noemen. Je kunt er een maand mee doen en je kunt ze combineren zoals je zelf wilt. Zo kun je nagaan wat het effect is op je huid als je die ongewenste ingrediënten achterwege laat. Je kunt ook alleen een reinigingsmiddel en een hydraterend verzorgingsproduct gebruiken. Als de teller weer op nul staat, kun je overstappen op krachtiger producten en zien hoe je huid reageert. Heb je een gevoelige huid en probeer je bijvoorbeeld een product met retinol en krijg je puistjes, dan zal je dat wellicht toeschrijven aan dat product of aan de retinol. Terwijl het probleem misschien veroorzaakt wordt door de irriterende en overbodige ingrediënten die je al lang gebruikt. Niets verplicht je overigens om een verzorgingsproduct met retinol elke dag aan te brengen. Idem voor fruitzuren. Je moet je huid leren kennen, de behoeften ervan analyseren, en die kunnen elke dag anders zijn.”

Je hoort vaak dat ook de gebruikte hoeveelheid de oorzaak kan zijn van problemen. Bestaat het gevaar dat je door producten boven elkaar aan te brengen onbewust de kritieke dosis bereikt?

“Bij Drunk Elephant is er geen sprake van layering. Ik ben voorstander van simpele routines die beantwoorden aan de behoeften van je huid op dat moment. Kies waar je zin in hebt, zoals je zou doen met het fruit dat je ’s morgens uitkiest voor je smoothie. Al onze formules zijn compatibel en kun je mengen in je handpalm. Voor mij blijft de basis een hydraterend product en een serum met vitamine C. Het enige wat je daarop moet aanbrengen, is een minerale zonnebeschermer.”

Je bant chemische zonnefilters, die vaak comfortabeler en gemakkelijk in gebruik zijn. Zullen sommige mensen deze essentiële stap zo niet willen overslaan?

“Nieuwe technologieën maken het nu mogelijk om texturen op basis van zink te ontwikkelen die bijna onzichtbaar zijn en prettig in gebruik. Ik stel trouwens vast dat bepaalde chemische filters die schadelijk zijn voor koraalriffen stilaan verboden worden. Dat minerale filters werken, is volgens mij onbetwistbaar. Ik ben ervan overtuigd dat de cosmeticawereld in de toekomst chemische filters zal weren omdat ze irritatie veroorzaken.”

Drunk Elephant is vanaf 1 juni beschikbaar in de 30 boetieks van Ici Paris XL en via iciparisxl.be