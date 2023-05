Drie in één: 6 blushes die je kunt gebruiken op je wangen, lippen én ogen

Blush is populairder en veelzijdiger dan ooit. Steeds meer merken brengen een blush op de markt die je niet alleen kunt gebruiken op je wangen, maar ook op je lippen en ogen. Maar welke zijn de investering waard? Onze redacteurs testten het voor je uit.

1 – Clinique Chubby Stick – cheek colour Balm – € 25,00

Wat? Een dikke blush stick in vier verschillende tinten.

De test: Met mijn nogal gevoelige huid, kies ik voor de Clinique Chubby Blush. De formule is uiterst licht, romig en werkt hydraterend. Hoewel deze blush stick eigenlijk bedoeld is voor de wangen, kan het ook perfect gebruikt worden op de lippen en oogleden. De kleur is bruisend en blijft enkele uren mooi zitten zonder je een plakkerig of vettig gevoel te geven. Bovendien ligt de stick goed in de handen en kun je, er in tegenstelling tot sommige andere producten, niet mee knoeien. Handig dus voor wie regelmatig on the go is en toch dat tikkeltje meer wil.

Ons verdict? 8.5/10 Deze score heeft de blush te danken aan de uitstekende formule en handigheid. Het enige nadeel is het hoge prijskaartje.

2 – BE creative Blush Stick – Honey blush – € 16,95

Wat? Een blush stick om aan te brengen op je wangen, ogen en lippen. Verkrijgbaar in drie tinten.

De test: Deze blush stick is in vele opzichten vergelijkbaar met de Clinique Chubby stick. Hij is compact, licht, en heeft een gelijkaardig design. Het verschil zit ‘m vooral in de formule: die is minder romig, minder blendable en een minder glowy op de huid. Het grote voordeel van deze stick is dat het langdurig op je huid blijft zitten. Minder handig is dat de matte textuur je lippen een beetje kan uitdrogen. Je gebruikt dus best vooraf wat lippenbalsem om de gebarsten-lip-look te voorkomen. Te vermijden dus als je een ietwat droge huid hebt of liever een hydraterende blush wil met een glowy finish.

Ons verdict? 6.5/10 Ondanks de schappelijke prijs en de pigmentrijke formule is deze blush minder voedend en hydraterend dan zijn concurrenten.

3 – Tata Harper Cream Highlighter, € 48

Wat? Multifunctionele cream highlighter die je kan aanbrengen op je jukbeenderen, lippen en ogen. Beschikbaar in zeven tinten, zit in een potje met draaideksel.

De test: Deze lichte formule is ultra blendable, maar er is best wat hoeveelheid nodig om de glow op te bouwen. Het product versmelt wel prachtig met de huid. De kleur die ik uittestte, ‘Flashy’, komt naar mijn mening het best tot zijn recht als highlighter, maar met een roziger kleurtje op ogen, wangen en lippen kan je een makkelijke en mooie monotone look krijgen.

Ons verdict? 7/10 De highlighter is verrijkt met vitamines en antioxidanten en je kan ‘m gebruiken waar je maar wilt. Jammer genoeg blijft het een heel pittig prijskaartje voor zo’n lichte applicatie.

4 – Chanel Red Camellia Revitalizing Lip and Cheek Balm, € 47

Wat? Deze Chanel-blush zit in een potje en kun je op je wangen en lippen aanbrengen met je vingers. De productnaam verwijst naar de Red Camellia, de favoriete bloem van Gabrielle Chanel. Beschikbaar in zes tinten.

De test: Chanel wint de prijs qua plakfactor, wat ervoor zorgt dat je kan rekenen op een gezonde kleur die de hele dag meegaat. Eén enkel stipje is al voldoende om je hele wang van een glossy blosje te voorzien. Ook op de lippen voelt de textuur aangenaam en voedend aan.

Ons verdict? 8/10 Afhankelijk van je huidtype droogt de gloss ietwat sneller op, maar het eindresultaat is hoe dan ook een chique glow.

5 – Kruidvat Dreamy Glow Gel-Cream blush, € 3,99

Wat? Een ‘gelcrème’ blush voor op je wangen, beschikbaar in drie tinten. Komt in een tube.

De test: Dit is een heel gepigmenteerde blush die goed op te bouwen is, maar van de consistentie ben ik allesbehalve overtuigd. Op het eerste gezicht lijkt het een dikke gel, maar wanneer je het uitsmeert ‘verwatert’ het geheel een beetje. Van de glow merk ik uiteindelijk ook weinig, want na het opdrogen is het eindresultaat net een zeer matte blush.

Ons verdict? 2/10 Zeer gepigmenteerd, maar met een vreemde consistentie en nergens glow te bespeuren.

6 – Kruidvat Lip & Cheek Balm, € 4,99

Wat? Een multifunctionele draaistick die je op lippen en wangen kan aanbrengen, beschikbaar in drie tinten.

De test: De formule is lichtjes plakkerig en versmelt mooi met de huid. Gepigmenteerd, maar niet te veel, zodat je wangen een mooie gloed krijgen. Voor de lippen kan je rekenen op een licht, aangenaam gevoel in ruil voor een mooi kleurtje. Het enige echte nadeel is de bolle applicator: handig voor de wangen, minder voor de lippen.

Ons verdict? 6.5/10 Best een goede allrounder voor deze prijs, maar de kleur vervaagt net iets te snel.