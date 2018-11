DIY: zo maak je zelf deodorant in één minuut

Jessie en Nicky Kroon besloten als experiment een maand lang zonder afval te gaan leven. Ze kregen de zero waste microbe te pakken en vier jaar later zijn ze uitgegroeid tot de grootste zero waste-lifestylebloggers van Nederland. Wat begon als experiment is nu een manier van leven geworden.

Ze werden bekend met hun blog en Instagrampagina over afvalvrij leven en sinds kort staan hun bevindingen ook gebundeld in het boek 'Het Zero Waste Project: een leuker leven met minder plastic'.

Na een paar jaren experimenteren en nieuwe dingen ontdekken (en naar eigen zeggen ook af en toe falen) zijn de zussen ervan overtuigd dat zero waste hun leven leuker maakt.

Stappenplan DIY deo in 1 minuut

We smelten kokosolie en sheaboter boven een pannetje water, roeren er baksoda en arrowrootpowder of maizena doorheen en mixen de ingrediënten door elkaar.

Van alles ongeveer evenveel en een drupje essentiële olie om het lekker te laten ruiken.

Simpeler kan niet.

'Het zero waste project' (20 euro) - Jessie en Nicky Kroon