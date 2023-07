Deels skincare, deels make-up: lip oils die je de hele zomer wilt dragen

Het is geen lippenstift, gloss of balsem, maar een combinatie van de drie. Lip oils zijn in slechts een paar maanden tijd de sterren van TikTok geworden. Maar waarom zijn ze zo populair?

Hybride producten zijn helemaal in. Dat bewijzen de razend populaire lip oils die het midden houden tussen huidverzorging en make-up. Op TikTok is de belangstelling voor lip oils in een jaar tijd met 117% gestegen, met video’s die een miljard keer zijn bekeken op het platform. Wij hebben zes van deze populaire producten uitgetest.

1 – Huile à lèvres – Typology – 16,99 euro

Het product. Deze olie, verrijkt met squalaan, jojobaolie en vitamine E, is verkrijgbaar in vijf kleuren (waaronder één transparante), en belooft voeding, comfort en soepelheid. De bonus is een lichte dekking en een glanzende, niet plakkerige finish. Het product is samengesteld uit 98% natuurlijke ingrediënten, zonder minerale oliën of siliconen.

De test. Met de zeer fijne applicator kun je de lippen nauwkeurig omlijnen, wat voorkomt dat je knoeit, vooral als de olie gepigmenteerd is. Je moet het vijf à zes keer voor de spiegel doen om een overtuigende applicatie te krijgen.



Ons oordeel: 8/10. De samenstelling is goed, maar de lip oil zou beter kunnen op het gebied van fixatie en hanteerbaarbaarheid. Ook is de pigmentatie discreter dan je zou verwachten, maar het resultaat is zoals beloofd.

2 – Hermèsistible – Verzorgingsolie – Hermès – 56 euro

Het product. Deze huidverzorgingsolie, verkrijgbaar in 6 kleuren en gemaakt van 97% natuurlijke ingrediënten, combineert beschermende en voedende plantaardige oliën met een verzachtend complex om hydratatie te bevorderen. Elke kleur heeft zijn eigen geur, gecreëerd door huisparfumeur Christine Nagel.

De test. Met de zeer fijne applicator kun je de lippen nauwkeurig omlijnen. De vloeibare textuur is gemakkelijk uit te smeren en geeft een zichtbare maar subtiele dekking vanaf het eerste streepje. Er is ook geen overmatige glans, de extra glans blijft heel licht en laat een mooie parelachtige finish achter op de lippen. Zoals altijd bij Hermès ligt de nadruk op een naturel resultaat.

Ons oordeel: 8/10. Het product is zeer prettig om aan te brengen en het langhoudende lipverzorgende effect is onmiskenbaar. Het enige nadeel is de zeer hoge prijs.

3 – Rêve de Miel – Honing lippenverzorging – Nuxe – 19.05 euro

Het product. Dit prachtige goudkleurige product is gemaakt van 97% natuurlijke ingrediënten en combineert de voedende eigenschappen van biologische cameliaolie met lavendelhoning uit de Provence. De houten dop in de vorm van een honinglepel heeft zijn visuele populariteit ongetwijfeld versterkt.

De test. Van deze lip oil krijg je geen tint op je lippen: de focus ligt op huidverzorging, met als extra bonus een glanzende finish op de lippen. De comfortabele applicator maakt een royale applicatie mogelijk. De honinggeur – de handtekening van alle producten in dit assortiment – is super verslavend en moedigt aan om steeds meer aan te brengen. Bovendien is de textuur helemaal niet plakkerig. Het is dus het ideale product voor een “clean look“-effect op een zomeravond.

Ons oordeel: 8,5/10. Voor wie niet op zoek is naar kleur, is dit product een perfect alternatief voor de klassieke lippenbalsem, met dezelfde voordelen plus een vleugje glamour.

Waarom zijn lip oils zo populair?

Sterren als Kylie Jenner en Selena Gomez, die hun eigen cosmeticalijn hebben, hebben lip oils op de markt gebracht. De ‘clean look‘-trend – die tegenwoordig erg populair is – gaat hand-in-hand met dit soort discrete producten die de lippen verbeteren door hun volume te accentueren en ze een glanzende finish te geven. De textuur is minder plakkerig dan die van een ouderwetse gloss, dus hij valt minder op. Ze zijn ook geschikt voor alle lipvormen.

Ze kunnen ook worden gebruikt als basis door de lippen te hydrateren en glad te maken, zodat make-up makkelijker blijft zitten, of als topcoat. We raden aan een dun laagje aan te brengen en de lippen de formule te laten absorberen voordat je nog een laagje aanbrengt voor meer intensiteit.

4 – Lip Lovies – Blushing Lip Oil, Kruidvat, 4,49 euro

Het product. De formule op basis van “kostbare olie” belooft de natuurlijke kleur van de lippen te verhelderen en te intensiveren voor een verzorgd effect. Het kan ook worden gebruikt als toplaag over een klassieke lippenstift om de glans te accentueren. Geen informatie over de al dan niet natuurlijke oorsprong van de ingrediënten.

De test. In tegenstelling tot wat de felroze kleur van de tube doet vermoeden, voegt de formule bijna geen kleur toe aan de lippen, hooguit wat roze glitter. De dunne applicator verspreidt een vrij dikke formule die erg lijkt op een ouderwetse lipgloss, ook al is hij minder plakkerig. De geur is niet erg aangenaam.

Ons oordeel: 4/10. Ondanks de onverslaanbare prijs is dit product toch teleurstellend: het geeft helemaal niet de indruk dat je een verzorgende olie aanbrengt.



5- Huile d’Amour – Cent Pur Cent – 23,99 euro.

Het product. Deze made-in-Belgium olie, verkrijgbaar in twee tinten – lichtroze en donkerpruim – is ontworpen om zo gezond mogelijk te zijn door het gebruik van parabenen, acrylaten, ftalaten, minerale olie of siliconen te vermijden. De formule, speciaal ontwikkeld om de lippen te beschermen en te voeden en ze tegelijkertijd een glanzende finish te geven, bevat een mix van macadamia-olie en jojoba- en rozenbottelolie.

De test. De schuine applicator heeft een centrale gleuf om het product gemakkelijk te verspreiden. De textuur is vloeibaar en helemaal niet plakkerig. De lichtroze versie die we getest hebben, laat de natuurlijke kleur van de lippen discreet uitkomen. De gloss laat ook een iriserende laag achter die goed blijft zitten.

Ons oordeel: 7,5/10. Extra punten voor de applicator, die je bijna blindelings kunt gebruiken omdat hij zich perfect aanpast aan de vorm van je lippen. Minder aan te raden voor degenen die een make-up effect willen.

6 – Lip Comfort Oil – Clarins – 26,50 euro

Het product. Dit product maakt deel uit van de eerste generatie lip oils die in 2015 op de markt kwamen. Daarmee is het een referentie op dat gebied. Met maar liefst 93% ingrediënten van natuurlijke oorsprong, zoals hazelnootolie en biologisch rozenbottelolie-extract, biedt deze olie comfort en voeding terwijl de huidbarrière wordt versterkt. De olie is verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren, waaronder één natuurlijke tint. Je kunt zelfs online je eigen tint samenstellen.

De test. Wij zijn fan van dit product omwille van de licht gebogen jumbo applicator, die de klus in één beweging klaart. Ook al is de doorzichtige plastic tube flitsend, de formule heeft heel weinig kleur en ziet eruit als een gekleurde balsem, maar dan glanzend.

Ons oordeel: 9/10. Dit is zonder twijfel ons favoriete product: de delicate geur, de fijne textuur, alles zorgt ervoor dat je nog een laagje wilt aanbrengen. Vooral als je merkt dat je lippen langdurig gevoed en beschermd worden. Goede punten voor de natuurlijke Honey versie, die je zelfs als nachtmasker kunt gebruiken. Wees dus niet bang om over de randjes te gaan.