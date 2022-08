De zomer is nog niet voorbij: tien gezichtsnevels die verfrissing brengen

Het is lichter dan een crème of een serum en kan zowel ’s ochtends als ’s avonds worden gebruikt als eerste stap van je huidverzorgingsritueel. We hebben het hier over gezichtsmist of gezichtsnevel, een gebruiksvriendelijk en genderneutraal product bedoeld om je huid te verfrissen. Knack Weekend selecteerde tien aanraders.

Gezichtsnevels zijn de ideale bondgenoot van je huid op warme dagen. Ze bereiden de gereinigde huid voor op de rest van je verzorging, en dat zowel ’s ochtends als ’s avonds. Je sprayt de mist gewoon over je gezicht en klaar is kees. Op vlak van verpakkingen zijn deze mists vrij neutraal, waardoor zowel mannen als vrouwen er gemakkelijk naar grijpen.

Thermaal bronwater, de meest eenvoudige gezichtsnevel, is perfect voor wie op zoek is naar gewoon wat verfrissing. Bewaar het flesje in je koelkast voor nog wat extra verfrissing. Wie iets meer wil, kan z’n heil vinden bij de nieuwe generatie nevels. In navolging van de veelgeprezen Japanse schoonheidsrituelen bestaat er nu ook bij ons een heel gamma aan mists die inspelen op specifieke huidbehoeftes. Ze bevatten onder meer natuurlijke hydraterende bestanddelen, maar ook antioxidanten, anti-pollutiestoffen, bescherming tegen blauw licht en zelfs zonnefilters. Het is dus zeker een goed idee om zo’n gezichtsmist overdag nog een keer aan te brengen, over je make-up heen. Al moeten we ook meegeven dat het geen volwaardige vervanger voor de reguliere zonnebescherming is.

Een selectie van tien verfrissende nevels die de moeite waard zijn, en dat in alle prijsklassen.

1. Re-Fresh, My Clarins

Dit bloemenwater op basis van 90% natuurlijke ingrediënten verfrist en revitaliseert de huid en verwijdert alle sporen van vermoeidheid. Het bevat organisch kokoswater, ultrahydraterend vijgenextract, acerolazaadextract en alpenroosextract om de teint te stimuleren en te laten stralen.

20,60 euro voor 100 ml. Verkrijgbaar in parfumerieën of op www.clarins.be

2. Druivenwater, Caudalie

Dit 100 procent natuurlijk druivenwater verzacht en hydrateert intens en is speciaal ontwikkeld voor de meest gevoelige huid. Dit antioxidant en prebioticum bestrijdt de vrije radicalen die verantwoordelijk zijn voor huidveroudering en versterkt het huidmicrobioom voor een zichtbaar gezondere huid.

Vanaf 7,90 euro per 75 ml. Verkrijgbaar in apotheken, Caudalie-boetieks of op www.caudalie.be

3. Eau Thermale, La Roche-Posay

Deze verzachtende mist is van nature een antioxidant dankzij de aanwezigheid van minerale zouten en oligo-elementen zoals selenium. Dat maakt het product geschikt voor de geïrriteerde huid en voor kinderen. Het neemt de warmte weg, kalmeert roodheid en verzacht de huid terwijl ze verfrist.

Vanaf 7,41 euro per 100 ml. Verkrijgbaar in apotheken

4. Sérum Révitalisant N°1, Chanel

Dit serum in mistvorm bevat extract van rode camelia, een actief bestanddeel dat de vitaliteit van de cellen stimuleert. Het houdt de huid jeugdig en beschermt haar tegen vervuiling, terwijl het haar frisheid en comfort geeft. Het kan op elk moment van de dag worden gebruikt, op de gereinigde huid of met make-up.

79,50 euro per 50 ml. Verkrijgbaar in parfumerieën of op www.chanel.com

5. Sweet Biome, Drunk Elephant

Deze nevel, gemaakt met gefermenteerd sake-extract, kombucha en hop, geeft de huid alles wat nodig is om een gezond microbioom te behouden. Kokoswater en natrium PCA zorgen voor een sterke anti-oxidanten en essentieel vocht. Het is aan te raden om bij dit product een extra zonnebescherming te gebruiken.

39,90 euro voor 100 ml. Exclusief bij Ici Paris XL.

6. Eau Thermale SPF 30, Uriage

Dit is de eerste thermale mist die tegelijk de huid hydrateert en ze beschermt tegen Uv-stralen en vervuiling. Deze fijne, droge nevel is even onzichtbaar als doeltreffend, smelt heerlijk op de huid en hydrateert haar grondig.

8,90 euro voor 50 ml. Verkrijgbaar in apotheken

7. Hydraterende gezichtsspray, Weleda

Deze mist, gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten, bevat een synergie van essentiële oliën die de huid stimuleren, gladstrijken en verstevigen terwijl ze de poriën verstrakken. De aanwezigheid van cactusvijgextract, een plant die een gespecialiseerd is in het opslaan van water, stimuleert het natuurlijke vermogen van de huid om vocht vast te houden.

11,99 euro voor 100 ml. Beschikbaar op www.weleda.be

8. Aqua Réotier, L’Occitane en Provence

Deze nevel is licht als water en combineert de eigenschappen van Réotier-water met die van hyaluronzuur om de huid te hydrateren. Al eeuwenlang stroomt deze natuurlijke waterbron in het hart van de bergen van de Provence om zich te verrijken met mineralen. Dankzij de ongelooflijke rijkdom aan calcium, helpt deze mist de huid haar barrièrefunctie te behouden.

15 euro voor 300 ml. Verkrijgbaar in de verkooppunten van het merk en op www.loccitane.com

9. Crème Fraîche de Beauté en Brume, Nuxe

Deze hydraterende spraycrème, nieuw in het gamma Crème Fraîche dat onlangs volledig werd herwerkt, is verrijkt met plantaardige melk van zoete amandelen en hult het gezicht in fris comfort. Gewoon zachtjes op het gezicht deppen om het binnendringen te vergemakkelijken en een optimale hydratatie gedurende 24 uur te garanderen.

20 euro voorr 50 ml. Verkrijgbaar in apotheken

10. Eau Florale, Sisley

Deze luxueuze, alcoholvrije nevel, verrijkt met bloemen- en plantenextracten, verfrist de huid onmiddellijk. s Morgens maakt het de huid zachtjes wakker. Dankzij de kalmerende korenbloem en de tonifiërende toverhazelaar wordt de huid gedurende de dag verkwikt en gerevitaliseerd.

70,90 euro voor 100 ml. Verkrijgbaar in parfumerieën