De jury van de Belgian Beauty Awards, samengesteld uit beautyjournalisten van de belangrijkste vrouwen- en lifestylemagazines van ons land, heeft zijn oordeel bekendgemaakt. Uit de honderden nieuwigheden die in 2021 zijn gelanceerd, werden 13 laureaten geselecteerd.

De twee voorbije pandemiejaren hebben de kaarten in de beautyindustrie grondig dooreengeschud. Nooit was de behoefte om je te verwennen en goed te voelen zo groot, en dat gaf de belangstelling voor verzorgingsproducten een flinke boost. In deze sector was het aantal lanceringen, van producten maar ook van nieuwe merken, het grootst. Inspelend op deze trend besteedde de jury extra aandacht aan de categorie lichaams- en gezichtsverzorging, waarbij de beste innovaties per distributiekanaal onder de loep werden genomen. Eveneens nieuw in deze vierde editie van de BBA is het verdwijnen van de categorie 'conscious', aangezien duurzaamheid - gelukkig maar - nu een evidente bekommernis is voor deze sector waar stevig geijverd wordt voor meer natuurlijke ingrediënten en recycleerbare verpakkingen. Op het gebied van make-up hebben we de producten per typologie (ogen, huid, lippen) beloond.

Ruth Goossens, hoofdredacteur van Knack Weekend en Le Vif Weekend, zat de vergadering voor. De jury was samengesteld uit beautyjournalisten van de belangrijkste vrouwen- en lifestylemagazines van ons land: Franciska Bosmans en Isabelle Willot voor Knack Weekend en LeVif Weekend, Charlotte De Loose voor Flair FR et NL, Sanne De Lee voor Libelle, Emilie Sadre voor Femmes d'Aujourd'hui, en Sofie Albrecht en Els Keymeulen voor Feeling en Gaël. Uit de honderden nieuwigheden die in 2021 werden gelanceerd selecteerde de jury drie genomineerden per categorie. De producten werden getest door de deelnemers vooraleer er tijdens een geanimeerde bijeenkomst dertien laureaten werden gekozen, waarbij elke journalist haar voorkeuren kon beargumenteren. De hybride textuur van gel en poeder maakt deze oogschaduw zeer soepel en gemakkelijk aan te brengen met de vingertoppen. Ze loopt niet uit en houdt uitzonderlijk lang. 'Een speciale vermelding gaat ook naar het chique, compacte doosje dat een toonbeeld is van soberheid: uit de 18 tinten - met 3 finishes - kies je alleen die uit die je echt wilt gebruiken.' Emilie Sadre (Femmes d'Aujourd'hui) Dit vloeibare lippenrood blijft comfortabel, dankzij de formule die zeer rijk is aan pigmenten en bestaat uit een mengsel van oliën en bindmiddelen. Het laat een laagje op de lippen achter dat aanvoelt als een tweede huid en dat uren houdt zonder uit te lopen. Het uiteinde in de vorm van een bloemblad maakt het aanbrengen makkelijk en feilloos. De kleuren zijn zo intens dat één stiftbeurt volstaat. Deze fond de teint, dun en licht als water, dekt kleine onvolkomenheden van de huid, maar blijft tegelijk onzichtbaar. Hij egaliseert de huid en zorgt voor een gezonde gloed. Het hyaluronzuur garandeert een goede hydratatie gedurende de hele dag. Tata Harper is al twintig jaar een pionier inzake hoogwaardige bioverzorgingsproducten. In het SuperKing-gamma werden alle potentieel allergene essentiële oliën geweerd, zodat dit exfoliërend masker ook perfect geschikt is voor de meest gevoelige huid. Dit masker maakt de huid zacht en glad, zonder bijkomende ongewenste effecten. Serums zijn in enkele jaren tijd dé pijlers geworden van ons dagelijks beautyritueel. Elk van deze serums is gebaseerd op een beperkt aantal ingrediënten, specifiek gericht op bepaalde verzorgingsbehoeftes. Online-instructies maken op een simpele manier duidelijk welke producten voor jouw huid geschikt zijn en bepalen een dagelijkse verzorging op maat. Vitamine C is momenteel een van de meest populaire actieve ingrediënten. Dat is te danken aan de tegelijk preventieve werking - want sterk antioxiderend - en het corrigerend effect op de textuur en het uitzicht van de huid. 'Caudalie is helemaal mee met de tijdgeest met dit niet-geparfumeerd, uniseks serum dat vermoeidheidsverschijnselen tegengaat, dankzij zijn frisse en heel prettig aanvoelende textuur.' Isabelle Willot (Knack Weekend en Le Vif Weekend) Dit atypische parfum van Anne Flipo, een ode aan de chypregeuren van de jaren 70, liet niemand van de jury onberoerd. Het gaat om een explosie van groene geuren die rechtstreeks uit een imaginaire jungle lijken te komen. Een evocatie van de natuur, 'hertaald' op basis van synthetische geuren. Heel verrassend. De vijfde uitgave in de collectie Eaux de Chanel, gecreëerd door Olivier Polge, is geïnspireerd op Schotland en is ongetwijfeld de mannelijkste van deze genderneutrale geuren. Hij roept het parfum op van een tweedjasje na een wandeling in de wilde natuur van de Highlands. 'Het is een tegelijk subtiele en krachtige geur met een mengeling van frisse en houtachtige noten. Ik gebruik dit parfum ook zelf met plezier.' Sanne De Lee ( Libelle). Dagelijks een zonbeschermingsproduct aanbrengen op het gezicht is een evidentie geworden, maar vaak worden de handen vergeten. Toch zijn het vaak de handen die je leeftijd verraden door een vroegtijdige veroudering van de huid door de uv-stralen. 'Deze handverzorgingscrème is een alles-in-eenproduct: het hydrateert, gaat pigmentvlekken en veroudering tegen en beschermt tegen de zon. Het maakt de handen in een oogwenk zijdeglad. Bovendien verspreidt het een frisse en aangename geur.' Charlotte De Loose ( Flair FR en NL). De nieuwe, met karitéboter verrijkte formule bevat een maximum aan natuurlijke ingrediënten. Hij voedt en hydrateert zelfs de droogste huid. De begeleidende onlinerichtlijnen zijn erg nuttig en geven advies voor het gebruik. 'Deze heerlijk geparfumeerde lotion, die ik bij voorkeur 's avonds na de douche aanbreng, is voor mij pure verwennerij. Het is zalig om wakker te worden met een babyhuidje.' Els Keymeulen ( Feeling en Gaël) Deze lotion biedt fans van het gamma Skin Food een lichtere versie van een van de cultproducten van Weleda, dat zopas zijn honderdjarige bestaan vierde. De lotion bevat nog altijd de typische kalmerende actieve elementen, zoals het driekleurig viooltje, biogoudsbloem en biokamille, en ruikt nog altijd even lekker. De formule bestaat uit 100% natuurlijke ingrediënten en is volledig vegan. Multifunctionele producten zitten in de lift, omdat we vaak niet genoeg tijd hebben om ons haar dagelijks te verzorgen. Dit product wast, ontwart en voedt zonder het haar te verzwaren. 'Het reinigt als een shampoo en verzorgt als een masker. Het maakt het haar meteen glad, glanzend en zacht, zonder de gevoelige hoofdhuid te irriteren.' Sofie Albrecht ( Feeling et Gaël). Wie droomt er niet van vollere wimpers? Deze geconcentreerde formule verbetert aanzienlijk hun aanblik, door ze van binnenuit te voeden zodat ze dikker worden, steviger en glanzender. Twee à drie weken eenmaal daags aanbrengen zou voldoende zijn om de eerste resultaten te zien. 'Mijn wimpers zijn zichtbaar langer en sterker. Het serum is niet goedkoop, maar na zes maanden is de tube nog niet leeg en ik breng twee keer per week een onderhoudsdosis aan.' Franciska Bosmans ( Knack Weekend en LeVif Weekend).