De 10 geboden van Paula Begoun (Paula’s Choice) voor een mooie huid

Haar bijnaam Cosmetics Cop dankt Paula Begoun aan Oprah Winfrey. Op haar 70ste heeft de oprichtster van Paula’s Choice, hét stermerk op TikTok, een uitgesproken mening over de ideale huidverzorging. Op rondreis in Europa beantwoordde zij vragen van onze lezers en gaf ze haar ‘10 geboden voor een ideale huidverzorging’ mee.

Zweer je bij natuurlijke cosmetica of denk je dat eenmaal per week een masker aanbrengen zal zorgen voor een mooiere huid, dan haalt Paula Begoun die overtuigingen grondig onderuit.

De Amerikaanse beautygoeroe, die nu op Hawaï woont, is haar hele leven al gepassioneerd door cosmetica en werkt al meer dan 50 jaar in de sector. Ze begon als journaliste, schreef een twintigtal boeken – zeer kritische werken die haar de bijnaam cosmetics cop opleverden – en lanceerde in 1995 haar eigen merk, Paula’s Choice. Onlangs breidde ze haar aanbod nog uit met een nieuw duo producten met vitamine C. Een antioxidant dat zij bestempelt als super hero en dat volgens haar onmisbaar is in onze dagelijkse verzorging.

De superhelden van Paula Begoun

Op bezoek in Amsterdam ter gelegenheid van de lancering van die nieuwe producten beantwoordde zij voor de camera een reeks vragen van onze lezers en gaf haar ‘10 geboden voor een ideale huidverzorging’ mee.

1. Het is nooit te vroeg om te beginnen met een antiverouderingsbehandeling

‘Uiteraard moet je eerst definiëren wat dat woord inhoudt. De eerste antiverouderingsbehandeling bestaat uit een simpele routine die voorkomt dat de huid vroegtijdig veroudert door externe factoren zoals de zon of vervuiling. Vergeet nooit dat je begint te verouderen vanaf de geboorte!

Dé basis is: reinigen, hydrateren, beschermen tegen de zon. Dat impliceert dat je ook de huid van kinderen vanaf de eerste dag bij het buitenkomen moet beschermen tegen de zon, ook in de winter, ook als je even de tuin in gaat. En dat je de huid van baby’s wast en hydrateert met zachte, en zeker geen geparfumeerde producten, zoals de meeste ouders al doen.

Tijdens de adolescentie kan je er een antioxidant aan toevoegen. En, indien nodig, kan je een product gebruiken met actieve bestanddelen tegen acne. Wees voorzichtig en volg enkele simpele regels, dan zal het herstellen van eventuele schade met specifieke ingrediënten minder nodig zijn.’

2. Zonbescherming is je beste vriend

‘Dat is dé basis. Ik kan het niet genoeg herhalen. Zeker in Europa waar men nog de neiging heeft te geloven dat een gebronsde huid een teken van gezondheid is, terwijl het bruinen van de huid, net als rode uitslag juist de manier is waarop de huid om hulp roept, ‘ik verbrand, ik heb pijn’ ! Vandaag weet men dat de zon oorzaak is van vroegtijdige veroudering. Aan jou dus de keuze om sun smart of sun stupid te zijn. Zonbecherming is je beste vriend.

Het bruinen van de huid is een teken dat je DNA aan het muteren is. In plaats van te argumenteren dat je je moet blootstellen aan de zon om vitamine D te synthetiseren, kan je beter een vitaminesupplement innemen, als je tenminste de moeite hebt genomen om via een bloedtest vast te stellen of je al dan niet een tekort hebt. Want er is geen enkele richtlijn die aangeeft welk lichaamsdeel en op welk tijdstip je je moet blootstellen aan de zon opdat het effect doeltreffend en meetbaar zou zijn.’

3. ‘Sheet masks’ dienen tot niets

‘Bij uitbreiding is het even nutteloos een masker in crèmevorm aan te brengen. Dat is tijd en geld weggegooid. Om het gebruik van die producten te rechtvaardigen, beweert men dat ze het indringen van de actieve componenten bevorderen. Dat klopt niet. De opname van ingrediënten gebeurt slechts op basis van twee wetenschappelijk vastgestelde feiten: de grootte van de molecule en de formule waarin het ingrediënt wordt aangebracht. Is die formule oké dan zal het ingrediënt, op zijn ritme, zijn weg wel vinden in de huid. Overigens hoeven niet alle producten diep in te dringen. Integendeel. Zonnefilters en scrubs moeten aan de oppervlakte blijven. De tijd dat ze op de huid blijven doet niet ter zake.’

4. Gezichtsyoga is ketterij

‘Weg met al die rollers, guasha’s, agressieve massages die uiteindelijk de huid nog meer stresseren. Alles wat de huid omhoog of omlaag trekt kan de souplesse van de elastine aantasten. Net als bij een elastiekje: trek je eraan, dan springt het en is de schade niet te herstellen. In de huid gebeurt hetzelfde en werk je het verslappen van de huid in de hand.

Idem voor skin icing of koudebehandeling. Die bevordert de bloedsomloop of de lymfecirculatie niet. Koude doet alles samentrekken en vertraagt de bewegingen. Roodheid is nooit een goed teken. ‘

5. Peeling kan je leven veranderen

‘Op voorwaarde dat je de huid niet irriteert. Daarom ban ik alle scrubs die partikels bevatten. Een zachte reiniging om sporen van pollutie, zonnefilters en make-up te verwijderen is onontbeerlijk. Maar je kan de huid ook helpen om dode cellen te elimineren. Dat gebeurt vanzelf als je jong bent, maar mettertijd doen de cellen hun werk minder goed door de schade opgelopen door luchtvervuiling en blootstelling aan de zon, Wat wonderlijk is aan een peeling is dat je van de ene dag op de andere verbetering ziet, wat niet het geval is bij producten die tijd vragen. Ik ben voorstander van het gebruik van zuren die je op de huid laat, zonder ze te verwijderen. AHA – melkzuur of glycolzuur – en BHA, apart of in combinatie.

Maar, ik herhaal, op voorwaarde dat de formules goed zijn, zonder irriterende ingrediënten, alcohol of essentiële oliën. In mijn aanbod vind je er heel wat. Mijn favoriet is een oplossing met 2% BHA. Al wilde mijn onderneming die eerst niet lanceren omdat de textuur niet ‘elegant’ genoeg was. Maar ik hield voet bij stuk en beloofde dat ik de hele stock zou kopen als het product niet verkocht. En kijk, het werd wereldwijd een bestseller.’

6. ‘Less is best’ is niet van toepassing in huidverzorging

‘Een uniek product, hoe fantastisch ook, zal geen wonderen verrichten. De basisroutine blijft essentieel: reinigen, peeling vanaf een bepaalde leeftijd, hydrateren, het aanbrengen van antioxidanten en zonbescherming. Dat is al veel. Aan jou om te beslissen of je daar super heroes (zoals retinol) aan toevoegt die misschien nodig zijn als je huid beschadigd is door vervuiling of zon. De huid is ‘uitgehongerd’, wil meer… maar voorwaarde blijft dat je niets gebruikt dat irritatie veroorzaakt. Geen parfums dus, geen essentiële oliën of gedenatureerde alcohol.’

7. Leeftijd en huidtype zijn twee verschillende dingen

‘Al die artikels die je vertellen hoe je je huid moet zorgen als je 20, 30, 40 of 50 bent, vind ik absurd! Dwaas! Soms is de huid van een twintiger al zo beschadigd dat retinol nodig is. Bij anderen is de huid op hun 40ste nog top, omdat ze goed beschermd is. Het enige dat klopt is dat de huid dunner wordt vanaf je vijftigste, door de menopauze en het verminderde oestrogeengehalte in de huid. Het is mogelijk de huid lokaal te behandelen met cosmetische crèmes, maar die zijn in Europa nog niet toegelaten. Ik hoop dat dat binnenkort verandert.’

8. Producten zouden nooit in potjes mogen aangeboden worden

‘Producten vol actieve ingrediënten zouden nooit in potjes mogen verpakt worden. Zodra je het deksel opent komt er lucht binnen en worden de actieve bestanddelen aangetast. Bovendien steek je je vingers in de pot en zelfs als je een spatel gebruikt zal je deze niet telkens ontsmetten. De bacteriën die zo in het product terechtkomen zullen de stabiliteit ervan verminderen. Waarom worden potjes dan gebruikt ? Omwille van de sensuele ervaring: je opent het potje, ruikt, voelt. Bovendien heb je de bevredigende indruk dat je het product tot de laatste druppel gebruikt. Maar als je de bodem van het potje bereikt hebt, zijn de weldoende ingrediënten al lang verdwenen.’

9. Standvastigheid is de sleutel tot succes

‘Laat je niet misleiden door al die nieuwe producten die op de markt verschijnen – ook de mijne niet – als ze niet beantwoorden aan de behoeften van je huid. Je hoeft je routine ook niet aan te passen aan het seizoen. ‘Luister’ gewoon naar je huid. Soms zijn er kleine aanpassingen nodig, maar er is geen reden om een bevredigende behandeling om te gooien. Consequentie – zeker inzake zonbescherming – is de sleutel tot succes.’

10. Wees op je hoede voor sociale media

‘Consumenten denken ten onrechte dat ze dankzij de sociale media beter geïnformeerd zijn over skincare. In feite is het veel erger dan vroeger, want je ziet nog meer onzin circuleren. Ik blijf er ver weg van, om geen ‘attaque’ te krijgen. Na al die jaren ben ik nog altijd allergisch aan die lui die de grootste onzin over cosmetica uitbazuinen. Sommige leugens kunnen weinig kwaad, maar andere kunnen ernstige gevolgen hebben. Totaal onethisch zijn de pseudo-influencers op sociale media die de mensen banger maken voor zonnefilters dan voor de gevaren van de zon zelf. Onbegrijpelijk en verwerpelijk.’