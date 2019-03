Cult beautylabel Glossier heeft iets mysterieus in petto

Glossier (spreek uit 'Glos-jee') is een New Yorks skincare-en make-up label dat wereldwijd furore maakt om haar back to basics cosmeticaproducten. 'Skincare first, make up second", is de slogan die het merk typeert en mee zorgde voor een immens succes.

Instagramsensatie

Het merk werd in 2014 online gelanceerd door Emily Weiss, blogger op Into the Gloss. Sindsdien evolueerde de start-up tot een van de snelst groeiende merken op de markt. Los van de gegeerde producten, is het succes mede te danken aan een slimme marketing en sterke relatie met de klanten via sociale media.

Glossier was altijd al sterk afhankelijk van die online community en feedback van klanten. Zij spreken, Glossier luistert; dat is hoe veel van de producten werden ontwikkeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Instagram weer op zijn kop staat met de aankondiging van een gloednieuw submerk, 'Glossier Play'.

NEWS! ⭐️ Glossier Play ⭐️ our new brand is coming March 2019 ⭐️ After two years in the making, we can’t wait for you to see, touch, hear, swatch, and play with what’s to come.

→ https://t.co/bRRWAxl9XP pic.twitter.com/cFPnKLQmWL — Glossier (@glossier) February 22, 2019

Cryptische mail

Eind vorige week ontving Glossiers trouwe fanbase de officiële aankondiging van de nieuwe lancering in hun mailbox. Details blijven echter zeer schaars en veel meer dan enkel een logo onthulde de cryptische e-mail niet. Het merk zou lanceren in maart, maar wanneer exact, blijft een raadsel.

Inmiddels heeft Glossier Play een eigen onafhankelijke Instagram-account, dat nu al meer dan 50.000 volgers telt. Helaas valt ook hier weinig uit af te leiden. Ondertussen wordt er op het web hevig gespeculeerd over hoe deze spin-off er nu effectief zal uitzien. Glossier zelf weigert commentaar te geven tot het zover is.

Wie op de hoogte wil blijven van verdere updates, kan zich altijd registeren op de website en braaf met de rest van de wereld afwachten tot de officiële release.