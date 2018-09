Creëer een superheldenlook met de tips van make-upartiest Tom Vandewalle

Tom Vandewalle ging voor vier verschillende looks, gebaseerd op bekende kaskrakers: Harley Quinn uit Suicide Squad, Catwoman, Poison Ivy en The Joker. 'Het is niet altijd even simpel om iconische make-uplooks op een nog originelere of betere manier vorm te geven. Maar als make-up artist hou ik niet van copycats. Ik heb in elke make-up look voor FACTS 2018 iets van mezelf gestoken en er een eigen interpretatie aan gegeven.'

HARLEY QUINN

'De passage van het kleurrijke personage Harley Quinn in de film Suicide Squad is niet onopgemerkt voorbijgegaan. En al zeker de make-up niet: in 2017 won de film zelfs een Oscar voor 'best make-up and hairstyling' voor het personage. Zorg ervoor dat je voor de blauwe en rode oogmake-up fel gepigmenteerde oogschaduw gebruikt. Een goede primer zal er ook voor zorgen dat de pigmentatie sterker naar voorkomt dan wanneer je de oogschaduw aanbrengt op de 'naakte' oogleden.'

CATWOMAN

'Naast intense en diepzwarte smokey eyes, die een instant mysterieuze blik creëren, gebruik ik een 'Face Lace': een zelfklevende vinylsticker of masker voor je gezicht. Deze specifieke sticker is ontworpen door Phyllis Cohen: de vrouw die ook de Face Lace ontwierp die Lady Gaga droeg tijdens de Super Bowl Halftime Show. Voor de make-up gebruik je een water -en vooral fightproof lipstick in donkere en sexy rode kleur.'

POISON IVY

'Voor deze make-uplook gebruik ik een heel organisch en mooi uitgeblend kleurenpalet met vooral veel groen en roodbruine tinten. Extra lange (valse) wimpers die het charisma en speelse karakter van deze Gotham girl typeren en een mix van prachtige glitters die iedereen betoveren. Gebruik verschillende groottes van glitter door elkaar. Door de mix van kleine en grote glitters zal het licht kleine en grote reflecties weergeven, wat de glitter nóg interessanter en speelser maakt.'

THE JOKER

'Bij het aanbrengen van deze make-uplook moet je vooral niét te veel nadenken: hoe nonchalanter je de make-up aanbrengt, hoe beter! Bedwing je de enthousiasme en verfijn de look door op strategische plaatsen stippen en streepjes te plaatsen. Het mixen van grove vormgegeven smokey eyes met her en der een fijn detail, geeft wat contrast en maakt deze look net dat ietsje anders en leuker om aan te brengen.'