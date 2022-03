Gezichtstools, geïnspireerd op die van professionele behandelingen, beloven een betere huid. Maar zijn ze de investering en je tijd echt waard? Onze beautyjournaliste testte er vier.

Inspiratie Ultrasone magnetische misttechnologie. Ultrasound breekt skincare op waterbasis op in een micromist. De druppels zijn vijftig keer kleiner dan in traditionele producten. Een magneetje in de tool duwt die nevel dieper in de huid. Actieve bestanddelen kunnen zo beter inwerken.

...

Inspiratie Ultrasone magnetische misttechnologie. Ultrasound breekt skincare op waterbasis op in een micromist. De druppels zijn vijftig keer kleiner dan in traditionele producten. Een magneetje in de tool duwt die nevel dieper in de huid. Actieve bestanddelen kunnen zo beter inwerken. Belofte Betere skincare-resultaten én minder afval. Eén Skinpod van 5 ml komt volgens Réduit overeen met een traditioneel product van 50 ml. Getest 'Alsof je door érg fijne motregen wandelt, zo voelt een Réduit-sessie aan. De tool verstuift de Skinpod die je erin klikt. Ik kies de Precision Shield Skinpod voor een sterke huidbarrière. Elke vijf seconden stopt de mist even: tijd voor een andere zone. Ik voel na de sessie haast niets op mijn huid liggen, maar ze voelt wél zacht aan. Handig dat je elke keer de juiste dosis sprayt. Na een week is de inhoud van mijn pod haast niet geslonken. Die moet veertig keer meegaan, ik doe met een klassiek 50 ml-serum wel langer dan veertig dagen. De formules bevatten geen overbodige bestanddelen als verdikkingsmiddel of parfum, wat de kans op reacties inperkt.' Blijver? 'Ja: makkelijk, snel en bestanddelen die ik graag gebruik.' 199 euro, vanaf 29,90 euro voor een Skinpod, reduit.com Inspiratie Ultrasound- en microstroombehandelingen. Microampèrestroom boost volgens het merk de celstofwisseling en bloedsomloop door de diepere huidlagen te stimuleren. Geluidsgolven helpen dode huidcellen te verwijderen, poriën te reinigen en de collageenproductie te boosten. Belofte Een diepe reiniging, verstevigende massage en betere werking van actieve bestanddelen in je skincare. Getest 'Je huid moet de hele tijd 'vochtig' zijn, of je ze nu reinigt of een serum/ampul inmasseert. Ik houd een waterspray klaar: drie minuten zijn lang. De reiniging stelt wat teleur: in tegenstelling tot wat de YouTubevideo's met gelijkaardige toestellen tonen, hangt mijn spatel niet vol gunk, wat aan mijn vrij schone poriën kan liggen. De microstroom- en ultrasoundsessie voelt tintelend aan: niet echt onaangenaam, ook niet ontspannend. Nadien ziet mijn huid wat rood, maar dat trekt snel weg. Na een weekkuur met de Hydramemory-ampullen van het merk en de tool oogt mijn huid goed gehydrateerd, waardoor lijntjes minder opvallen. Of de tool voor extra resultaat zorgt, vind ik moeilijk in te schatten.' Blijver? 'Eén keer per week reinigen, gevolgd door een massage, zie ik zitten. Elke dag drie minuten serum inmasseren is te veel van het goede.' 159 euro, comfortzone.it Inspiratie Cryotherapie. Extreme koude helpt sportlui sneller te recupereren, maar zou ook helpen tegen huidveroudering. Belofte De met koelvloeistof gevulde massagesticks stimuleren de bloedsomloop en lymfedrainage en kalmeren, verstevigen en verhelderen de huid. Getest 'Na een professionele gezichtsmassage oog ik altijd fris en glowy, toch zie ik zelf elke dag vijf (of meer) minuten masseren niet zitten. Wie heeft daarvoor de tijd én de juiste techniek? Een instructievideo zou handig zijn voor een massagedummy als ik, maar ik vind een Instagramfilmpje van Likami en ga aan de slag. De sticks glijden het best over olie of een serum dat niet snel intrekt, anders haperen ze. Vooral de oogcontourmassage ligt me. Die helpt wat te ontzwellen - dat wordt fijn bij hooikoortspieken - en de koude is 's ochtends een instant wake-upcall.' Blijver? 'Tot mijn eigen verbazing blijf ik trouw mijn oogcontouren en jukbeenderen masseren. Dat maakt me meteen wakker en ik denk dat ik echt wat frisser oog.' 79 euro, likami.com Inspiratie Ledlichttherapie en EMS. Electrical muscle stimulation geeft gezichtsspieren stroomstootjes voor een stevigere, gelifte huid. Elke kleur ledlicht heeft een eigen effect op de huid. Belofte De acht programma's werken in op huidveroudering, onzuiverheden, roodheid en pigmentvlekken. Getest 'Deze skibrillookalike vraagt minimale inspanning: je brengt wat water aan op je schone slapen (daar komen de elektroden te zitten), kiest je programma, zet de bril op en die doet zijn werk terwijl jij wat anders doet. Niet zo heel handig met het ding op je hoofd, maar het kan. In tegenstelling tot de professionele EMS worden de stroomstootjes op één plek gegeven en trekken mijn spieren niet samen. Ik voel ze aan mijn slapen en naargelang de gekozen intensiteit ook in een kiesvulling, pijn doen ze niet. Studies van Talika tonen minder rimpels aan en een meer gelifte kaaklijn na één antiagingsessie. Dat merk ik bij mezelf niet, maar ik ben jonger dan de testgroep. Na een allergische reactie kalmeert de aftersunsessie mijn gloeiende wang wat, na de coup d'éclat lijkt mijn huid wat meer glowy. Bonus: de ingebouwde oogbescherming, die niet elk ledmasker heeft.' Blijver? 'Ja. Je hebt enkel water nodig, hoeft zelf niets te doen en ik pas makkelijk een programma in mijn ochtend- en avondroutine in. Die duren van anderhalve minuut tot zes minuten.' 319 euro, talika.com