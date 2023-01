Magic mushrooms: waarom de beautywereld zwicht voor de zwam

Van de zilveroorzwam tot de shiitake, we vinden steeds vaker paddenstoelen terug in cosmeticaproducten. De talrijke voordelen van de huidverzorgingskampioenen maken dat celebrities als Pharell Williams al fan zijn. Aan ons om in hun sporen te treden.

We hebben eindelijk een van de geheimen van Pharrell Williams’ eeuwige jeugd ontdekt: de paddenstoel. Eén ras in het bijzonder heeft zijn aandacht getrokken toen de popster twee jaar geleden de Humanrace-huidverzorgingslijn creëerde en lanceerde. Tremella, beter bekend als sneeuwpaddenstoel, is in een paar jaar tijd een van de favoriete ingrediënten van de cosmetische industrie geworden. De hydraterende eigenschappen van de zogenaamde zilveroorzwam, die tot 500 keer zijn gewicht aan water kan vasthouden, hebben hem even populair gemaakt als hyaluronzuur. En het is lang niet het enige lid van de schimmelfamilie dat de nieuwsgierigheid van beauty-experts wekt.

Van oost naar west

Schimmels, die veel gebruikt worden in de traditionele Chinese geneeskunde, vonden hun weg naar onze crèmes en serums onder impuls van een arts met een passie voor plantkunde. In 2004 werd Andrew Weil benaderd door Origins. Samen ontwikkelden ze de franchise Mega-Mushroom en een lotion die om de tien seconden over de toonbank gaat. “Dit waren destijds zeer ongebruikelijke ingrediënten”, herinnert de onderzoeker en bestsellerauteur zich. “Ik bestudeerde hun geneeskrachtige eigenschappen op basis van toepassingen die al bekend waren in Azië. Maar ze werden in het Westen nog maar weinig gebruikt.” Andrew Weil concentreerde zich op de ontstekingsremmende eigenschappen van bepaalde paddenstoelen, maar ook op het vermogen van bepaalde soorten om in te werken op ons immuunsysteem en op weefselherstel. Hij onderzocht ook hun zeer hoge vitaminegehalte. Meer dan genoeg om de aandacht van andere spelers in de sector te trekken.

Talrijke wetenschappelijke publicaties hebben de afgelopen jaren de voordelen van deze huidverzorgingskampioenen aan het licht gebracht

Van hydratatie tot huidverjonging

Net als andere eetbare ingrediënten, zoals groene thee, açaibessen of avocado, passen paddenstoelen in een holistische visie op schoonheid: zowel wat we eten als wat we op onze huid aanbrengen speelt een rol. Maar hoewel er op aarde meer dan 10.000 soorten paddenstoelen bestaan, zitten er nu slechts een paar in onze huidverzorgingsproducten. Talrijke wetenschappelijke publicaties hebben de afgelopen jaren de voordelen van deze huidverzorgingskampioenen aan het licht gebracht en kun je intussen terugvinden op de etiketten van cosmeticaproducten.

Reishi ©Getty

Tremella, hierboven al genoemd, is naast zijn hydraterende eigenschappen ook een superantioxidant. Reishi, ook de ‘paddenstoel van de onsterfelijkheid’, is een krachtige ontstekingsremmer. In cosmetica wordt reishi gebruikt om roodheid te verminderen en de huidtextuur gladder te maken. Het versterkt ook de barrièrefunctie. De shiitake, die kojinezuur bevat, bestrijdt pigmentvlekken en acnelittekens en helpt de huid haar glans terug te krijgen. Chaga wordt beschouwd als een van de voedingsmiddelen die het rijkst is aan antioxidanten kan ingezet worden in de strijd tegen oxidatieve stress en vrije radicalen die de huidveroudering versnellen. In sommige duurdere luxeproducten worden ook zwarte truffels gebruikt voor hun ontstekingsremmende eigenschappen.

Een andere belangrijke factor is dat paddenstoelen gemakkelijk te kweken en te verkrijgen zijn. Ze hebben weinig ruimte nodig, of ze nu in de volle grond of in een serre worden geteeld. Bovendien hebben de jaarlijks geoogste hoeveelheden geen invloed op de productie van het volgende jaar en is er dus weinig kans op schaarste.