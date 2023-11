Computer says glow: welke huidanalyse scoort het best?

Is je verzorgingsroutine aangepast aan de behoeften van je huid? De diagnose van een dermatoloog zal je ongetwijfeld helpen. Maar tegenwoordig ontwikkelen steeds meer merken gratis tests, soms met behulp van AI, om je te helpen bij je keuze. Zijn ze te vertrouwen? Of zijn ze een verkapte verkooptool? Onze journalisten deden de test.

Online analyse met vragenlijst: Typology

Niet meer dan vier minuten. Langer zal de online test (enkel in het Frans of Engels beschikbaar) niet duren, lees ik. In het begin moet ik mijn voornaamste problemen benoemen. Waar voelt mijn huid oncomfortabel? Is er veel vervuiling waar ik woon? Welke ondertonen heeft mijn huid? Na ongeveer tien minuten twijfelen bij het invullen volgt het resultaat: type AE+, een jonge huid die iets meer talg produceert dan normaal. Naast een uitleg over de analyse, krijg ik vijf producten voor ’s ochtends en ’s avonds opgesomd met daarbij een korte uitleg over waarom ik ze zou moeten kopen. Deze skincareroutine zou volgens Typology zijn vastgesteld met een door dermatologen goedgekeurde methodologie. Totaalsom: 97,70 euro.

typology.com/diagnostic

Online analyse met foto en AI: Clinique

Enter Black Mirror. Onder de noemer Clinical Reality laad je een foto op via een diagnosetool die Clinique ‘zijn meest accurate tot nu toe’ noemt. Na dertig seconden tijd krijg je een huidanalyse op basis van meer dan twee miljoen gezichtsscans en vijftig jaar dermatologisch onderzoek. Klein probleem: ik moet ook benoemen welk type huid ik heb (en dat weet ik dus niet). Op basis van de uitleg op hun site en de hulp van een vriendin duid ik een vet-gecombineerde huid aan. Enkele tellen later volgt de analyse met mijn werkpunten: dehydratatie, vermoeidheid, ongelijkmatige huidteint en donkere vlekken. Na twee regels uitleg volgt meteen een waslijst aan producten en daarmee lijkt de kous af. Voor 379,50 euro zijn al mijn problemen opgelost. Koopje.

clinique.be/clinicalreality

Analyse in real life: Clarins

De enige analyse waarvoor er iemand effectief mijn huid bekijkt en aanraakt is in de Antwerpse boetiek van Clarins. Toch sta ik na tien minuten alweer buiten. De medewerkster kijkt eerst naar zichtbare huidproblemen als pigmentatieverschillen of verkleuring rond de ogen, om vervolgens te voelen. Hoe zit het qua textuur, stevigheid en volume? Best goed, zo blijkt. Mijn probleemzones zijn de huid onder mijn ogen, die soms verkleurt, en mijn iets vettere T-zone. Ik krijg staaltjes mee voor een complete routine, van een reinigende mousse en hydraterende gel voor in de ochtend tot een nachtcrème en scrub. Aangeraden wordt om met drie producten te starten en later uit te breiden. Die drie zou ik kunnen kopen voor 125 euro. De analyse en staaltjes krijg ik gratis.

bnl.clarins.com

Conclusie

Ik heb het gevoel dat ik nog steeds niet helemaal begrijp hoe mijn huid in elkaar zit. Alle drie de analyses voelen ook heel commercieel gedreven, wat natuurlijk niet onlogisch is – het blijven tools van beautymerken. De analyse van Clarins geeft me uiteindelijk het meeste houvast. Het was de enige optie waar ik vragen kon stellen, een mogelijkheid die de online analyses niet voorzien. Dankzij de staaltjes kan ik bovendien proberen of de voorgestelde (en compacte!) routine me ligt en of mijn huid er doorheen de dag effectief beter uitziet en voelt.

Online analyse met vragenlijst: Yves Rocher

Deze snelle huidanalyse van slechts twee minuten vraagt eerst naar mijn huidtype: droog, normaal, of vet. Ik twijfel, maar ga voor ‘vet’. Daarna mag ik één huidbehoefte selecteren, terwijl ik er twee heb: een mattere huid en minder mee-eters. Ik ga dan maar voor de laatste. Tot slot kies ik bij ‘omgevingsfactoren’ voor blootstelling aan de zon. De oplossing volgens Yves Rocher: acht producten, waarvan de meeste een exfoliërend kenmerk hebben. De totale prijs voor deze voorgeschreven producten? 120 euro.

yves-rocher.be/nl/huiddiagnose

Online analyse met foto en AI: Vichy

De Vichy-test begint met te vragen naar een selfie van mijn gezicht, mijn leeftijd en huidtype. Ze stelt ook relatief eenvoudige vragen over mijn levensstijl, zoals eet- en slaapgewoonten en blootstelling aan de zon. Het resultaat suggereert dat ik rimpels heb en dat de elasticiteit van mijn huid te wensen overlaat. Hoe ze dat claimen op basis van een foto, is een mysterie. De test suggereert dat mijn huidproblemen te wijten zijn aan omgevingsfactoren zoals vervuiling, hoewel ik in een van de groenste gebieden van ons land woon. Vichy stelt vijf producten voor als onderdeel van een antiagingroutine, variërend van liftende crèmes tot fillerserums, met een totaalprijs van 144 euro.

vichy.be/nl/blog/skinconsult-ai

Analyse in real life: Caudalie

Voor deze huidscan word ik ontvangen in de Caudalie-boetiek in Brussel. Een medewerker stelt me enkele standaardvragen over mijn leeftijd en dagelijkse routine. Dan haalt ze een apparaat tevoorschijn waarmee ze diep kan in–zoomen op mijn huid. Ze brengt het toestel aan op verschillende plekken op mijn gezicht: mijn wangen, voorhoofd en kin. Het resultaat? Mijn poriën zijn verwijd en wat vet, precies wat ik dacht. Ik heb ook enkele expressierimpels, wat volkomen normaal is voor mijn leeftijd. De medewerker stelt ten slotte een arsenaal aan producten voor. We selecteren er samen zes, elk voor een specifieke stap in mijn routine. De totale kost? Een pittige 200 euro.

caudalie.com

Conclusie

De online huidanalyses bleken verre van accuraat. De vragen van Vichy en Yves Rocher zijn onsamenhangend en de productaanbevelingen willekeurig. Mijn ervaring bij Caudalie nam meer tijd in beslag, maar was waardevoller. Ze gebruikten een professioneel toestel om huidproblemen te spotten en ik kon de aanbevolen producten ter plaatse testen. Het toestel analyseert wel alleen zeer lokale plekken, niet het volledige gezicht. Ondanks mijn waardering voor de aanbevolen Caudalie-producten, ben ik geen fan van het uitgebreide verzorgingsregime. Mijn voorkeur gaat uit naar een eenvoudige routine. De tips om mijn gemengde huid te verzorgen, neem ik wel mee voor de toekomst.

Online analyse met vragenlijst: Roc

De zes meerkeuzevragen – er wordt gevraagd naar mijn leeftijd, tekenen van veroudering, de gevoeligheid van mijn huid en mijn verwachtingen – lijken me voor de hand liggend. Het resultaat was echter minder overtuigend. Hoewel ik aangaf omwille van mijn gevoelige en zeer droge huid nog nooit retinol te hebben gebruikt, raadt het systeem me een product aan dat dit uitdrogende ingrediënt bevat. Hun voorstel is niet duur: 55 euro voor een lotion met SPF en een cleanser.

rocskincare.nl

Online analyse met foto en AI: MyBlend

MyBlend is een nieuwkomer in de cosmetica en pleit voor een minimalistische routine: een crème en één of twee serums afgestemd op je specifieke behoeften. Je krijgt toegang tot de test door een QR-code te scannen. De mySkinDiag-software neemt een foto waarop elf belangrijke huidparameters worden geanalyseerd. Ook beantwoord ik een aantal vragen over mijn levensstijl, mijn bezorgdheden en mijn routine. Voor de helft van de parameters sta ik ‘in het rood’, met name rimpels en wallen, waarvan ik niet dacht dat ze zo dramatisch waren. Voor elk probleem krijg ik vrij algemeen advies. Het voorschrift beperkt zich tot vier essentiële producten: een regenererende lotion, twee serums en een voedingssupplement voor een totale som van 450 euro.

my-blend.com/en/myskindiag/

Analyse in real life: Guerlain

Een consulente maakt zes close-upfoto’s van verschillende delen van mijn gezicht. Voordat ze naar mijn routine en levensstijl informeert, vraagt ze of ze mijn huid mag aanraken: in drie bewegingen beoordeelt ze de textuur, elasticiteit en stevigheid. Eerste vaststelling: mijn huid wordt zwaar op de proef gesteld door factoren zoals stress en vervuiling. De stevigheid van mijn huid, waar ik me zorgen over maak, is normaal voor mijn leeftijd. Ik krijg echter een rode kaart voor de pigmentvlekjes, maar dat had ik verwacht. Hydratatie is de boodschap: ik moet meer drinken als ik verdere verbetering wil zien. Ik vertrek met staaltjes van de twee aanbevolen producten – een liftend concentraat en een zonbeschermingsproduct – voor een totaal van 640 euro.

guerlain.com

Conclusie

In alle drie de gevallen wordt me geen overdreven aantal producten aangeraden. Als de rekening bij de laatste twee tests zo hoog is, komt dat omdat ik bewust voor luxemerken heb gekozen. In het geval van myBlend lijkt de kwaliteit van de foto me te afhankelijk van de hoek en het licht om 100% betrouwbaar te zijn. Ik waardeer het algemene advies dat ik in de praktijk kan brengen met producten van om het even welk merk. Bij Guerlain maakt de dialoog met de consulente het verschil, omdat nuance mogelijk is. Dat je staaltjes krijgt om de huidverzorgingsproducten te testen voordat je tot een dure aankoop overgaat, is een service die ik waardeer.