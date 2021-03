Beautyapps worden almaar slimmer. Met de eerste generatie kon je virtueel make-up en haarkleuren uittesten, de nieuwkomers zijn in staat om diagnoses te stellen en gepersonaliseerd advies te geven. Internationaal groeit het aanbod exponentieel, maar ook in België zijn er al enkele aanraders.

Vichy Skinconsult AI

Wat doet het? Analyseert je huid op verouderingsverschijnselen en geeft verzorgingsadvies op maat.

Hoe werkt het? Surf naar vichy.be en klik op de Skinconsult AI. Je uploadt een selfie, zonder make-up, bij daglicht. Die wordt vergeleken met een database van tienduizend foto's, rekening houdend met je leeftijd en huidtype. Dan krijg je een overzicht van hoe je huid scoort op zeven verouderingstekenen: lijntjes, rimpels, kraaienpoten, pigmentvlekken, glans, stevigheid en poriën.

Voor -en nadelen? Verschillende selfies geven soms een ander resultaat, afhankelijk van de lichtkwaliteit. Eerst complimenteert de app je met je troeven, daarna somt hij diplomatisch de aandachtspunten op, gevolgd door productadvies op maat.

Clinique Clinical Reality Shade Match

Wat doet het? Raadt de juiste tint foundation aan.

Hoe werkt het? Surf met je gsm naar clinique.be en klik door naar de Clinique Laboratoria, drie 'labs' waar je meer info over de ingrediënten, de technologieën én advies op maat krijgt. In het make-up & matching-lab neem je een selfie, op basis waarvan de juiste tint voor je huid wordt bepaald. Een splitscreen toont je het effect met en zonder foundation. Uiteraard kun je de juiste tint ook meteen bestellen.

Voor- en nadelen? Afhankelijk van het licht wanneer je de selfie neemt, kun je een andere tint voorgesteld krijgen. Werkt alleen voor Even Better Clinical Serum Foundation.

Beschikbaar vanaf midden april.

UV Lens

Wat doet het? Geeft aan hoelang je in de zon kunt blijven.

Hoe werkt het? Je geeft je locatie op zodat de app de intensiteit van uv-licht kan bepalen, op basis van tijdstip en locatie. Aan de hand van vragen over je huid berekent de app vervolgens je risico op uv-schade.

Voor -en nadelen? Een uv-index is een abstract begrip, deze app vertaalt die info concreet naar wat dat betekent voor jouw huid. Redelijk basic, maar wel een handige reminder om uv-bescherming te gebruiken wanneer je buiten komt.

Sommelier du parfum

Wat doet het? Helpt je nieuwe parfums te ontdekken.

Hoe werkt het? De app maakt je geurprofiel aan op basis van je leeftijd, geslacht, favoriete parfums, welke ingrediënten je graag ruikt, welke niet. Op basis van die input beveelt hij bepaalde parfums aan (voor jezelf of iemand anders), die je meteen kunt bestellen, ook als staal.

Voor- en nadelen? Een bijzonder informatieve app, die behalve een perfume finder ook info geeft over nieuwe parfums en merken. Ideaal om gericht nieuwe geuren te ontdekken, zij het van slechts twintig nichemerken (bijna driehonderd parfums). De app geeft alleen Franse verkooppunten op.

