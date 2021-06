N°5, het iconische parfum van Chanel, blaast dit jaar honderd kaarsjes uit. Dat werd eerder al gevierd met een grootscheepse reclamecampagne. Vanaf 29 juni komt daar ook een pop-upshop en een reeks nieuwe producten bij die op z'n zachtst gezegd bijzonder ogen.

Lichaamsolie in een buret, badzout in een theedoos of douchegel in een verfpot: het minste wat je kan zeggen is dat Chanel met z'n nieuwe collectie creatief uit de hoek komt. De producten worden bovendien verkocht in een pop-upshop in Parijs die eruitziet als een fabriek met een hoog pop art-gehalte. De rode draad? N°5, het iconische parfum dat in de 17 collector's items verwerkt zit.

Enkele producten uit het nieuwe gamma © GF

'De afgelopen honderd jaar heeft N°5 zichzelf voortdurend opnieuw uitgevonden', legt Thomas Du Près de Saunt Maur van Chanel uit. Dat is deze keer niet anders met maar liefst 17 nieuwe lanceringen, hoewel het merk met Chanel Factory 5 ook trouw blijft aan haar geschiedenis. Zo was het niemand minder dan Gabrielle Chanel die met de minimalistische verpakking van het parfum wilde aantonen hoe alledaagse voorwerpen toch luxueus kunnen aanvoelen. Wellicht hoopt het merk dat de pop art- achtige packaging van deze limited edition collectie een soortgelijk gevoel oproepen. Voor de inrichting van de winkel werd dan weer gekeken naar de iets recentere geschiedenis. In 2014 liet Karl Lagerfeld z'n modellen paraderen tussen de rekken van een geïmproviseerde supermarkt die erg doet denken aan Chanel Factory N°5.

De winkel is bedoeld als een soort pretpark waar klanten hun speelse kant ongegeneerd kunnen tonen. Want jong blijven, zo beweert het merk, doe je toch vooral door ten alle tijden jezelf te blijven en je niet te laten leiden door conventies over wat gepast is op welke leeftijd. 'Met Chanel Factory 5 willen we aantonen dat het belangrijk is om jezelf niet te serieus te nemen', vervolgt Thomas Du Près de Saint Maur. 'Je moet het lef hebben om de verbeelding te verkiezen boven de gewoonte.'

De Chanel Factory 5 is van 29 juni tot 5 juli te bezoeken in Parijs. De winkel bevindt zich in Rue Commines 17. In België zijn de producen online te verkrijgen via chanel.com of via de beauty- en parfumwinkel in Antwerpen. Van 7 tot 15 augustus kan je ze ook open aan het Albertplein in Knokke.

