Het parfum dat de wereld van parfum veranderde, wordt dit jaar een eeuw oud.

Op een bepaald moment besloot toen al succesvol modehuis Chanel dat het ook een parfum zou moeten hebben, en wel een parfum dat brak met de toen gangbare bloemengeuren. 'Een vrouw moet ruiken naar een vrouw, en niet naar een bloem', klonk het. Gabrielle Chanel wou een parfum dat op dezelfde manier ontworpen is als zij dat deed met haar jurken. 'Een kunstmatig parfum, een vervaardigd. Ik wil geen roos of lelietje-van-dalen, ik wil een zorgvuldig samengesteld parfum.'

Zo komt Chanel terecht bij parfumeur Ernest Beaux. Die creëerde enkele geuren die niet terug te vinden zijn in de natuur en nummerde ze van 1 tot 5 en van 20 tot 24. Monster nummer vijf haalde het en werd gelanceerd in 1921.

Het werd meteen een groot succes en tot vandaag is Chanel N°5 een van de best verkopende parfums ter wereld. Ook de sobere verpakking is een designklassieker geworden.

Op een bepaald moment besloot toen al succesvol modehuis Chanel dat het ook een parfum zou moeten hebben, en wel een parfum dat brak met de toen gangbare bloemengeuren. 'Een vrouw moet ruiken naar een vrouw, en niet naar een bloem', klonk het. Gabrielle Chanel wou een parfum dat op dezelfde manier ontworpen is als zij dat deed met haar jurken. 'Een kunstmatig parfum, een vervaardigd. Ik wil geen roos of lelietje-van-dalen, ik wil een zorgvuldig samengesteld parfum.'Zo komt Chanel terecht bij parfumeur Ernest Beaux. Die creëerde enkele geuren die niet terug te vinden zijn in de natuur en nummerde ze van 1 tot 5 en van 20 tot 24. Monster nummer vijf haalde het en werd gelanceerd in 1921. Het werd meteen een groot succes en tot vandaag is Chanel N°5 een van de best verkopende parfums ter wereld. Ook de sobere verpakking is een designklassieker geworden.