Op de catwalk lijkt het soms alsof het leven nog steeds maskerloos verloopt: overal stelen mooi opgemaakte lippen de show. Het kan alleen maar inspireren. Want ook al blijft opvallende oogmake-up een absolute - jawel - eyecatcher, een mooie glimlach stemt ons hoopvol.

1. Bijna naakt

Bij Giorgio Armani is de trend subtiel: ton sur ton. Bij Acne Studios kiest men voor een omlijnde mond, met een iets donkerder potloodstreepje, en Blumarine gaat voor een 'geveegd' effect op de lippen, alsof je je masker heel even hebt opgehad.

2. Glansrijk

Burberry, Dior en Kenzo mikken op nude met een glossy afwerking. Deze onzichtbare make-up, met het nonchalante 'voilà, dit is mijn beste ik, te nemen of te laten'-effect, gaat al seizoenen lang mee.

Kenzo © IMAXTREE

3. Knaldrang

In fel contrast daarmee staan de lippen in klaprozenrood, granaatappel en zelfs fel fuchsia, alomtegenwoordig bij Balmain, Rodarte, Tom Ford, Valentino, Saint Laurent en Hermès, waarvan die laatste uitpakt met een erg fijne nieuwe lipstick. Geef toe, met zo'n perfect getekende mond krijg je zin om in het leven te bijten en te proeven van bevrijdende glamour na maandenlange lockdowns.

Hermès © IMAXTREE

Bij Giorgio Armani is de trend subtiel: ton sur ton. Bij Acne Studios kiest men voor een omlijnde mond, met een iets donkerder potloodstreepje, en Blumarine gaat voor een 'geveegd' effect op de lippen, alsof je je masker heel even hebt opgehad. Burberry, Dior en Kenzo mikken op nude met een glossy afwerking. Deze onzichtbare make-up, met het nonchalante 'voilà, dit is mijn beste ik, te nemen of te laten'-effect, gaat al seizoenen lang mee.In fel contrast daarmee staan de lippen in klaprozenrood, granaatappel en zelfs fel fuchsia, alomtegenwoordig bij Balmain, Rodarte, Tom Ford, Valentino, Saint Laurent en Hermès, waarvan die laatste uitpakt met een erg fijne nieuwe lipstick. Geef toe, met zo'n perfect getekende mond krijg je zin om in het leven te bijten en te proeven van bevrijdende glamour na maandenlange lockdowns.