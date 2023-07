Binnenkijken in de eerste beautyboetiek van Dries Van Noten in Parijs

Dries Van Noten opende afgelopen weekend zijn eerste beautyzaak op de linkeroever van de Seine in Parijs. Knack Weekend-journalist Jesse Brouns sprak de ontwerper in primeur tijdens de opening.

‘Heel tevreden’, sprak Dries Van Noten gisterennamiddag, en je kon zien dat hij het meende. Hij stond, gekleed in hemd en donkerblauw blazer, glunderend, tussen de geuren en de lippenstiften van zijn merk, in zijn nieuwe winkel. De derde in Parijs, en de eerste die exclusief is gewijd aan beauty en accessoires (kammen, spiegeltjes, kleine lederwaren, sieraden). Vijfenzestig vierkante meter op de hoek van Rue Bonaparte en Quai Malaquais, Rive Gauche, met zicht op de Seine. De zaak bevindt zich naast de herenboetiek, die in 2009 werd geopend, en vlakbij de damesboetiek, geopend in 2007, aan de overkant van Rue Bonaparte.

‘De ruimte, op de hoek, tussen de mannen- en de vrouwenwinkel was perfect. En het idee om een aparte winkel te openen, broeide al vanaf het moment dat we met beauty en parfums zijn begonnen (de eerste producten zijn in mei vorig jaar gelanceerd, JB). We wilden laten zien dat we parfum en make-up niet los zien van de klerencollecties. Voor mij is beauty onderdeel van één groot project. Het is één wereld. Dat willen we hier onderstrepen.’

Het hoekpand van Quai Malaquais huisde sinds de negentiende eeuw een kunstgalerie. ‘Het gebouw dateert van 1625 en de gevel is nooit veranderd. De prins van Transsylvanië heeft het gebouwd, als een lusthof, om mensen te entertainen. Het is later ook eigendom geweest van minister Jules Mazarin, de minnaar van de koningin, en hij heeft, naar het schijnt, een geheime tunnel onder de Seine gebouwd om haar te bezoeken in het Louvre, destijds het koninklijk paleis.’ Of het waar is, blijft onduidelijk, maar het is wel een mooi verhaal, vindt Van Noten.

Parijs volgens Van Noten

Van Noten ontwierp zelf de winkel en koos ook meubilair uit. ‘Patrick (zijn partner, JB) en ik doen niet liever dan naar sites van antiquairs en veilinghuizen kijken.’ De uitvoering was in handen van de vaste architect in het team van Van Noten en van de legendarische Gert Voorjans.

‘De gevel is beschermd en daaraan hebben we dus niet geraakt. Maar van het interieur is bijna niets overgebleven. We wilden een verhaal vertellen. Enerzijds: een klassiek Frans decor, maar dan wel met een vloer van stukken Italiaans Calacatta-marmer, en een kroonluchter gemaakt van restjes Venini-glas uit de jaren zeventig. In feite zijn er verschillende verhaallijnen: er is de relatie met Parijs, de link met klassieke boudoirs en parfumeries uit de jaren twintig, dertig, veertig, met decorateurs als Jean-Michel Franck.’

Californië en Christian Lacroix

‘Het is een kleine winkel, maar ik vond het wel belangrijk dat er verschillende zones zouden zijn. Dat je niet in één klap alles ziet, maar dat er aparte hoeken zijn voor de parfumerie, de make-up, de handtassen. Er zijn veel lades, zodat je het gevoel krijgt dat producten speciaal voor jou tevoorschijn worden gehaald, dat alles niet zomaar voor iedereen voor het grijpen ligt. We hebben speciaal voor de winkel pochettes gemaakt met jacquardstoffen die zijn overgebleven van oude collecties. Onze stock blijft maar groeien (lacht). Op een bepaald moment hebben we gezegd, kom, we gaan daar zakjes mee maken.’

De sfeer is eclectisch en opulent. Een half-verborgen, vensterloos kamertje, niet veel groter dan een bezemkast, is door het team van Gert Voorjans zwart geverfd, en dient als een soort curiositeitenkabinet. ‘Het is een mini-archiefkamer. Onze echt bijzondere stukken gaan nooit in de uitverkoop, die bewaren we. In de winkel in Los Angeles hebben we twee ruimtes, voor mannen en vrouwen, waar we die stukken verkopen, van de jaren negentig tot twee, drie jaar oud.’

‘Omdat het deze week coutureweek is in Parijs, vonden we het fijn om accessoires te tonen van de samenwerking met Christian Lacroix, uit 2020. Maar in de toekomst wil ik bijvoorbeeld ook juwelen van andere ontwerpers tonen.’

Nieuwe parfums en winkels in 2024

Van Noten gaf aan dat de beautylijn in 2024 wordt uitgebreid, met extra parfums en nieuwe producten (tot nog toe zijn er tien parfums, twee eau de colognes, en een reeks lipsticks), en dat er ook nieuwe beauty- en accessoireboetieks op de planning staan.

Over hoeveel winkels het gaat, en waar ze komen, wou hij nog niet kwijt. Eén winkel zou nog in 2023 openen, maar meer details daarover wou de ontwerper niet kwijt. ‘De beautywinkels zijn gemakkelijker dan flagshipstores, omdat je met een ruimte van veertig à vijftig vierkant meter al iets moois kunt doen. Met kleding heb je een groter formaat nodig.’

Het merk heeft op dit moment elf winkels, waaronder het Modepaleis in Antwerpen, en vier winkels in China. ‘In China hebben we nu een eigen team. Dat is belangrijk, omdat je je als modemerk echt moet aanpassen aan de klanten ginder.’