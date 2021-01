Belgische beauty is booming. Vorig jaar kwamen er verschillende merken en webshops bij die winkelhieren in de badkamer net weer dat tikje makkelijker maken. En daar mogen we best chauvinistisch over zijn. Een overzicht.

11 NIEUWE BEAUTYMERKEN

...

In het kort: Vegan make-up op basis van kristallen. Wie? DJ en model Anouk Matton zette haar passie voor make-up - ze bracht op tournee veel tijd in hotelkamers door met YouTube-tutorials kijken en experimenteren - om in een eigen merk. Het meest opvallende daaraan: de producten bevatten extracten van kristallen omdat Matton in hun helende kracht gelooft. Wat? Oogschaduwpalletten, mascara en lippenstift, opgedeeld in drie lijnen met elk een ander kristalextract. Love bevat roze kwarts, Glam amber en Fierce jade. Elke lijn heeft ook een eigen kleurenpallet, geïnspireerd door zijn kristal, en een bijpassende roller en gua sha-set. Matton wil met haar make-up mensen een dosis zelfvertrouwen geven.Interessant want: Of je nu in de helende kracht van kristallen gelooft of niet, de oogschaduwpaletten vormen een goede basic in ieders make-upcollectie met een mooie selectie (toegankelijke) tinten. De lipsticks en mascara worden later gelanceerd.Info: vanaf 34,95 euro, via de webshop en vanaf februari bij Ici Paris XL.In het kort: Het professionele zusje van het Limburgse minerale make-upmerk Cent Pur Cent. Wie? Caroline Rigo scoorde al met Cent Pur Cent, dat zich richt op mensen met een gevoelige huid of huidproblemen. Ze ontwikkelde deze aparte lijn voor visagisten en make-upfans die met minerale make-up willen werken. Wat? De basis van beide lijnen is dezelfde: pure, minerale make-up, zo natuurlijk mogelijk, zonder onnodige toevoegingen. En makkelijk in gebruik, of je nu van een heel naturelle look of van glamoureuze smokey eyes houdt. Interessant want Minerale make-up verstopt poriën niet, wat haar ook geschikt maakt bij acne. Het wordt goed verdragen, ook door de gevoelige huid. Info: vanaf 14,99 euro, via de webshop, bij de schoonheidsspecialiste en in een selectie concept stores en webshops. In het kort: vegan nagellakWie? Juweelontwerpster Karolin van Loon breidde haar universum vorige lente uit met haar eigen vegan nagellaklijn, Les Couleurs de la Terre. Een logische zet: een mooie manicure zet een mooie ring extra in de kijker. Bij aankoop van een juweel krijg je trouwens een lakje cadeau.Wat? De 18 kleuren nagellak zijn geïnspireerd door de natuur. (Er is ook een matte topcoat.) De vegan formules zijn 8-free en vrij van ondermeer formaldehyde, tolueen en kamfer. Interessant want: De lakjes hebben originele kleuren, een hypoallergene formule en blijven goed zitten. Info: 20 euro voor een nagellak, via de webshop.In het kort: Natuurlijke, biologische haarverzorging uit Antwerpen. Wie? Moeder en dochter Gulnara en Rinata Sizova vonden geen luxueuze natuurlijke haarverzorging die matchte met hun biologische levensstijl. Dus begonnen ze zelf te experimenteren.Wat? De uitgebreide plantenkennis van het duo - die wordt al generaties doorgegeven in de familie - komt goed van pas bij het samenstellen van producten waarin onder andere rozemarijn, lavendel, munt, palmarosa, brandnetel en berkenbladeren worden verwerkt. Naast shampoos, conditioners, een haarmasker en haarserum zijn er ook handverzorging en lichaamsscrubs. Het merk mijdt kleurstoffen, toegevoegd parfum, siliconen, sulfaten en parabenen en stopt zijn producten in plasticvrije verpakkingen.Interessant want: L'Arin wil bewijzen dat natuurlijke haarverzorging ook luxueus kan zijn en dat een minimum aan producten - een haarmasker, shampoo en conditioner - tot gezond, stralend haar kan leiden. Veel klanten raakten dankzij zijn producten verlost van een vette, jeukende hoofdhuid en droge haarpunten.Info: vanaf 21,90 euro, via de webshop. In het kort: Natuurlijke gezichtsverzorging op basis van biologische rozenbottelolie uit de Andes. Wie? Bio-ingenieur Maaike Ryffelaere woonde vijf jaar in Chili. Toen ze terug naar ons land verhuisde, besloot ze haar fascinatie voor wilde planten, clean beauty en eerlijke handel in een eigen skincarelijn te gieten. De naam van het merk verwijst naar een meer in de Andes.Wat? Biologische rozenbottelolie, rijk aan vitamines en essentiële vetzuren, vormt de basis van Maiwe. Het merk gelooft in een minimalistische verzorgingsroutine: naast het olieserum zijn er een voedende gezichtscrème en een reiniger. Een oliecleanser en nachtmasker staan op de planning, net als producten op basis van andere wild botanicals. De natuurlijke formules zijn geschikt voor de gevoelige huid en mijden dan ook overbodige bestanddelen als parfum.Interessant want Maiwe helpt niet alleen je (gevoelige) huid, maar ook vrouwen in Chili. Een deel van de koudgeperste rozenbottelolie komt van een lokaal, door vrouwen gerund bedrijfje. Door de pluk ter plaatse te coördineren en te investeren in productiemateriaal, wil het merk in de toekomst zelf olie produceren met enkel vruchten uit de streek. Lokale vrouwen krijgen op die manier ook buiten de oogsttijd financiële zekerheid. Info: vanaf 26 euro, via de webshop en in een select aantal (web)shops. In het kort: Lekker geurtjes voor huid en huis uit Gent. Wie? Apotheker Kristof Lefebre raakte gefascineerd door het positieve effect dat de parfumtesters in zijn apotheek op klanten hadden en schoolde zich om tot parfumeur. Wat? Het parfumhuis ontwikkelt uniseks geuren, vaak geïnspireerd door fijne herinneringen, die worden verwerkt in (huis)parfums, geurkaarsen, textielsprays, wasverzachter en badproducten. In het Fragrance Lab in Gent kan je ook workshops volgen.Interessant want Het aanbod Belgische parfums is erg beperkt. Daar is nu verandering in gekomen met dit ruime gamma met geuren voor ieders smaak en een goede prijs-kwaliteit. Info: vanaf 8,50 euro, via de webshop en in de boetiek in Gent (Koophandelsplein 17).Oh Baby! In het kort: Biologische, vegan verzorging voor de allerkleinsten. De 'Oh' staat voor organic happy.Wie? Julie Strobbe werkte meer dan tien jaar in de farmaceutische en cosmetica-industrie. Toen ze moeder werd, wilde ze voor haar twee kinderen zachte, biologische huidverzorging die ook een fijne textuur had, lekker rook en milieuvriendelijk werd geproduceerd. Omdat ze niet vond wat ze zocht, ontwikkelde ze een eigen lijn.Wat? Oh, baby! combineert drie (grote) cosmeticatrends in zijn producten (een badolie, lichaamsmelk en body wash + shampoo). De formules zijn vegan en natuurlijk (met biologische bestanddelen) en bevatten pre- en probiotica die het microbioom van de babyhuid in balans moeten houden en ondermeer melkkorstjes moeten voorkomen. Interessant want:Oh, baby! is een mooie toevoeging aan het niet zo heel ruime aanbod Belgische babyverzorging. Info: vanaf 12,95 euro, in een selectie apotheken. Een overzicht vind je op de website.In het kort: Zonbescherming die het hele gezin graag gebruikt. Er is ook een ontsmettende handgel.Wie? Ciska Dings, marketingconsultant met jaren ervaring in de beautywereld en oprichtster van webshop Things by Dings, vond geen zonbescherming die aan haar eisen voldeed: goed voor het hele gezin, met de juiste bestanddelen én fijn om smeren. Dus besloot ze die zelf op de markt te brengen. Haar filosofie: goede huidverzorging begint met goede zonbescherming, het hele jaar door. Wat? Er zijn momenteel vier producten: een primer voor het gezicht, een gezichtsspray, een lichaamsspray en een lotion voor lichaam en gezicht. De formules beschermen tegen uv, infrarood en blauw licht en pollutie, die je huid sneller doen verouderen. Ze bevatten ook verzorgende bestanddelen die huidveroudering verder helpen tegengaan. Het merk heeft ook oog voor het milieu. Zo werkt de Next Best Things Multi-Protection Face Mist op lucht in plaats van drijfgas en zijn de zonnefilters koraalvriendelijk.Interessant want: De beste zonbescherming is die die je graag (en veel) gebruikt. Skin by Dings combineert aangename texturen met gebruiksgemak waardoor ook moeilijk te overtuigen partners en kinderen zonder gedoe smeren. Info: vanaf 15 euro, via de webshop en in een select aantal (web)shops. In het kort: Zero waste, natuurlijke, vegan haarverzorging uit Brussel. Wie? Kapper Clement Vannoye opende in 2008 een duurzaam kapsalon in Brussel en lanceerde vorig jaar een eigen plantaardige haarverzorgingslijn voor thuisgebruik. Zijn doel: bewijzen dat je de overstap naar meer duurzame producten in je badkamer makkelijk kan maken zonder aan efficiëntie of gebruiksvriendelijkheid te moeten inboeten. Wat? De vier solide shampoos, eentje per hoofdhuidtype, en het versterkend poedermasker zijn geïnspireerd door de Ayurveda. De formules met essentiële oliën en plantaardige poeders reinigen mild en kalmeren, zuiveren en hydrateren de hoofdhuid. Alles wordt met de hand gemaakt in het Brusselse atelier van Vannoye.Interessant want: Solide shampoos blijven een makkelijke manier om duurzamer te leven, maar Belgische exemplaren waren voor Clement moeilijk (of zelfs niet) te vinden. Info: vanaf 12 euro, via de webshop, in het salon van Clement en bij Le Petit Mercado in Brussel In het kort: Natuurlijke handverzorging en -hygiëne. Wie? Juweelontwerpster Laurence Delvallez lanceerde haar handverzorgingslijn in september vorig jaar. Ze vindt dat we onze handen meer aandacht (en verzorging) moeten schenken, zeker nu we ze zo vaak ontsmetten en wassen. En dat het ontsmetritueel een stuk fijner wordt met aangenaam ruikende producten in mooie verpakkingen.Wat? Naast ontsmettende mists en gels zijn er een verzorgende lijn voor hem en eentje voor haar met handcrèmes en oliën. Elk product heeft zijn eigen aromatherapeutische geur. Zo moet de geruststellende geur van essentiële olie van wilde sinaasappel, kamille, vanille en lavendel je zelfvertrouwen geven. Interessant want: De producten, een mooi verlengde van de core business van Delvallez, maken met hun fijne geuren en texturen het beste van al dat handen wassen, ontsmetten en verzorgen. Info: vanaf 17 euro, via de webshop.In het kort. Anti-ageingverzorging op basis van xanthohumol, een bestanddeel uit hop. Wie? Een Gentse start-up met onder andere apotheker Annelies Vancoppernolle werkte vier jaar aan deze lijn, samen met een expertenteam en een professor. Ze slaagde erin xanthohumol in huidverzorging te verwerken en patenteerde haar formules.Wat? Elk product (dag- en nachtcrème, serum en handcrème) bevat xanthohumol, een flavonoïde uit hop die ondermeer voor de bittere smaak in bier zorgt. Volgens het merk is ze de krachtigste antioxidant ter wereld en werkt ze dus nog beter dan groene thee. Ze gaat niet alleen huidveroudering tegen door vrije radicalen te bestrijden, maar boost ook de elastine- en collageenproductie in de huid en remt hyperpigmentatie af. Dit is geen pure marketingpraat: een studie die in 2010 werd gepubliceerd in de InternationalJournal of Cosmetic Science toonde aan dat xanthohumol het potentieel heeft de structuur en stevigheid van de huid te verbeteren. Andere wetenschappelijke studies onderzochten ook het effect van het bestanddeel op acne.Interessant want: Dit is een nieuwe toevoeging aan het lijstje Belgische cosmeceuticals, verzorgingsproducten met krachtige actieve bestanddelen die voor zichtbare resultaten moeten zorgen. Fijn ook dat er een handcrème in het gamma zit, aangezien handen samen met het gezicht het vaakst aan de zon worden blootgesteld en dus het snelst verouderen. Info: vanaf 15 euro, via de webshop.Wat? Deze webshop specialiseert zich in K-beauty, cosmetica uit Korea, met merken als Keep Cool, Skinmiso, Maycoop en Accoje. Wie? Helen Willems, die jaren in de Belgische beautyindustrie werkte, raakte tijdens een zakentrip naar Seoul geïntrigeerd door K-beauty. Het resultaat: haar eigen webshop met bij ons nog niet gekende Koreaanse merken die elk een mooi verhaal en een voorliefde voor natuurlijke bestanddelen hebben. Interessant want: Het aanbod K-beauty is gigantisch, deze selectie is een mooie manier om ermee kennis te maken.Info: be-oo-kay.beWat? Zes boxen met duurzame badkamerrituelen met ondermeer producten van de Belgische merken Bobone en Studio Keramiek en de Nederlandse Zeeplokaal en Flow Cosmetics.Wie? Journaliste en make-upartieste Sanne De Lee heeft een boon voor duurzame, zero waste, natuurlijke cosmetica die zo lokaal mogelijk wordt geproduceerd. Via Sqon biedt ze boxen aan met haar-, gezichts- en lichaamsverzorging voor een duurzamere badkamer met minder spullen en verpakkingen. Alles werd door haar getest en goedgekeurd. Interessant want: Veel mensen willen duurzamer leven, maar weten niet goed waar beginnen. Sqon maakte de selectie al voor je. Info: sqon.beWat? Make-upartieste Peggy Timmermans verzamelde haar favoriete make-up, accessoires en huidverzorging op een eigen webshop. Wie? Als make-upartiest voor magazines, reclame en televisie weet Timmermans welke producten werken en welke niet. De lockdown bleek de ideale periode om een eigen webshop te lanceren met haar favorieten, van de vloeibare blushes van Daniel Sandler over de gezichtsverzorging van het Londense Skin & Tonic tot de minerale make-up van i.am.klean. Interessant want: De favorieten van een professional moeten wel de investering waard zijn. Timmermans selecteerde bovendien boxes met alle producten die je nodig hebt voor een snelle, naturelle make-uplook én je kan workshops boeken.Info: theblendbox.be