Voor de derde editie van de Belgian Beauty Awards kozen de Belgische beautyjournalisten de crème de la crème uit honderden lanceringen.

Een verrassende rozengeur voor hem en een verleidelijke voor haar, een concealer die niet in fijne lijntjes kruipt, ultrazachte herbruikbare watjes uit de supermarkt, een budgetmascara die ook de kortste wimpers vlot aanzet, een treatment met een hoge dosis niacinamide die de huid zichtbaar verbetert... 2020 mag een bewogen jaar zijn geweest, op cosmeticavlak leverde het goede, innoverende producten op die ons dagelijks leven net dat tikje fijner maken. Uit de honderden nieuwe lanceringen die vorig jaar op de markt kwamen maakte de Belgian Beauty Awards-jury een eerste selectie. Daaruit werden de winnaars gekozen tijdens een geanimeerde jurering via Zoom.

Ruth Goossens, hoofdredactrice van Knack Weekend en Le Vif Weekend, was voorzitter van de jury. Die is samengesteld uit de beautydeskundigen van de voornaamste dames- en lifestylebladen van België: Franciska Bosmans en Isabelle Willot voor Knack Weekend en Le Vif Weekend, Charlotte De Loose voor Flair NL, Emilie Van de Poel voor Flair FR, Sanne De Lee voor Libelle, Emilie Sadres voor Femmes d'Aujourd'hui en Lise Milbou en Els Keymeulen voor Feeling en GAEL. In elk van de negen categorieën werden drie finalisten gekozen waarvan één werd uitgeroepen tot grote winnaar. Die winnaars werden digitaal in de bloemetjes gezet op 23 maart. Onze redacties reikten ook dit jaar een prijs uit aan onze persoonlijke favoriet, de Editor's Favorite. Winnaar:Rose Prick van Tom FordDe Amerikaanse designer staat bekend om zijn zwoele, verleidelijke creaties en bewijst met Rose Prick dat een rozengeur verre van oubollig of klassiek hoeft te zijn. Ford liet zich inspireren door zijn eigen rozentuin en mixte meiroos, Turkse en Bulgaarse roos. Szechuanpeper en kurkuma zorgen voor een kruidig accent. Patchoeli, tonkaboon, tolubalsem en muskus geven de compositie een zwoele toets. Finalisten:My Way van Giorgio ArmaniDeze moderne witte bloemengeur staat voor een nieuwe generatie vrijgevochten, elegante vrouwen die zichzelf continu blijven ontwikkelen in nieuwe ontmoetingen en ervaringen. Het parfum is ook een mooi voorbeeld van de duurzame visie van het modehuis. De flacon is navul- en recycleerbaar, de natuurlijke ingrediënten zijn duurzaam geteeld en fair trade. Wild Geranium van AERINAerin Lauder, kleindochter van Estée, creëert elegante geuren, geïnspireerd door mooie herinneringen. Deze frisse, vrolijke bloemengeur roept zonovergoten velden vol wilde bloemen op. Met geranium, roze peper, wintercitroen, narcis, oranjebloesem, pioen, centifoliaroos, tuberoos en benzoïne. Winnaar:L'Homme à la rose van Maison Francis Kurkdjian Kurkdjian vroeg zich af hoe je de roos, zo'n beetje hét symbool van vrouwelijkheid, kon verwerken in een mannengeur. Hij 'vermannelijkte' de geur door de bloem te combineren met pompelmoes, salie, amberhout en cistus. Fris en kruidig, maar de roos houdt de overhand. Finalisten:Omizu for Him van AnnayakeDe Godai, de Japanse vijfelementenfilosofie, inspireerde Annayake tot een reeks nieuwe geuren voor hem en haar. Omizu, het waterelement, vormt het eerste hoofdstuk. De houtachtige mannengeur met onder meer roze peper, jasmijn, vijg, atlasceder, witte muskus en amber is geïnspireerd op de Nachiwaterval. Bohemian Lime van Goldfield & BanksDit Australische parfumhuis van de Belg Dimitri Weber eert met zijn uniseks geuren de fauna en flora down-under. Zijn laatste creatie is geïnspireerd door de bohemien vibes van kustplaats Byron Bay en combineert frisse Australische vingerlimoen met warm hout. Winnaar:Clinical Niacinamide 20% Treatment van Paula's Choice Niacinamide of vitamine B3 wordt graag in skincare gebruikt: het versterkt onder meer de huidbarrière, werkt in op grove poriën en verheldert de teint. Paula Begoun, de oprichtster van Paula's Choice, liet een formule met een erg hoge dosis van de vitamine voor zichzelf maken in haar lab. Het effect op haar hardnekkige huidproblemen - grove, verwijde poriën en tekenen van huidveroudering - was zo indrukwekkend dat ze besloot het product te commercialiseren. Finalisten:Liftactiv Glyco-C Night Peel Ampoules van VichyEen vlekkenkampioen. De formule met peelend zurencomplex (4% glycolzuur, 1% citroenzuur en 5% HEPES, een molecuul), vitamine Cg (een stabiele vitamine C-afgeleide) en hyaluronzuur bestrijdt 's nachts pigmentvlekken en werkt aan een stralende, egale huid. Door ze in ampullen te stoppen, blijft ze 'vers' en verliest ze niet aan kracht. Total Eye Lift van ClarinsDeze oogcrème met 94% bestanddelen van natuurlijke oorsprong belooft in 60 seconden een meer gelifte en open blik. De formule met karitéboter, harungana, albizia, paardenkastanje en cassie wax werkt in op wallen, donkere kringen, fijne lijntjes en kraaienpootjes en helpt de huid verstevigen. Winnaar:Forever Skin Correct Concealer van Dior Deze nieuwe-generatie-concealer camoufleert imperfecties 24 uur lang, maar zijn stretchtextuur zie of voel je niet op de huid liggen. Dankzij het grote borsteltje gebruik je hem ook makkelijk op grote(re) delen van het gezicht, ook als foundation. De formule met viooltjes- en rozenbottelextract verzorgt bovendien en komt in 30 tinten, van heel licht tot heel donker. Finalisten:Rouge Hermès van HermèsHermès werkte meer dan vijf jaar aan zijn eerste make-uplijn, een lippenstiftgamma dat een toonbeeld van moderne luxe is. Pierre Hardy, creatief directeur van de schoenen en juwelen van het huis, ontwierp de navulbare huls, huisparfumeur Christine Nagel de groene geur van de lipstick en de 24 kleuren zijn geïnspireerd door de zijde en het leer van het huis. Milky Boost van ClarinsDeze verzorging- en make-uphybride geeft de huid een mooie glow, verfraait haar teint in alle transparantie en verzorgt. De pigmenten in deze 'make-upmelk' breken open wanneer je haar uitsmeert en passen zich aan je huidskleur aan. Winnaar:Nutriplenish van Aveda Dit vegan, 94% natuurlijke gamma is vrij van siliconen en rijk aan natuurlijke bestanddelen. De shampoos, conditioners, leave-inconditioner en olie bevatten het Superfood Complex met granaatappelolie, mangoboter en kokosolie. Dat moet elk haartype 72 uur lang gehydrateerd houden en mooi doen glanzen. Finalisten:Extreme Length van RedkenVeel vrouwen dromen van lang haar, maar hebben de indruk dat hun haar niet voorbij een bepaalde lengte groeit. Dit gamma met een shampoo, conditioner en leave-inproduct bevat biotine en belooft het haar te versterken en 81% minder breekbaar te maken. Daardoor kan het zijn maximale lengte bereiken. Nude Powder Spray van Authentic Beauty Concept Dit onzichtbare poeder met fair trade-tapiocazetmeel en silica geeft droog haar instant grip, volume aan de haaraanzet en beweging. Ideaal voor kapsels met een warrige finish die toch zacht aanvoelen. Winnaar:MiglotDit Gentse parfumhuis is een welkome aanvulling op het (beperkte) Belgische parfumaanbod. Apotheker Kristof Lefebre schoolde zich om tot parfumeur en laat zich voor zijn geurcreaties inspireren door fijne herinneringen. Iedereen vindt wel iets naar zijn/haar smaak binnen de uitgebreide lijn uniseks parfums. Er zijn ook een bijbehorende badlijn, interieurgeuren, textielsprays en wasmiddel. Finalisten:Le Volumineux Mascara van Cent Pur CentDe natuurlijke, minerale formule en het borsteltje met twee verschillende zijdes zorgen voor volumineuze, lange wimpers. Een erg fijne mascara, ook voor mensen met gevoelige ogen, want de formule is hypoallergeen. Skin by Dings Ciska Dings vond geen zonbescherming die aan haar eisen voldeed: fijn om smeren, lief voor je huid én het milieu. Dus besloot ze die zelf te maken. Skin by Dings lanceerde in februari vorig jaar vier zonbeschermingsproducten die het hele gezin graag gebruikt: een spray voor het gezicht, eentje voor het lichaam, een primer en een zonnecrème voor het lichaam. Winnaar:Herbruikbare Eco Pads van GarnierGarnier, befaamd om zijn micellaire waters, ontwikkelde deze pads uit microvezel als milieuvriendelijk zero waste-alternatief voor de wegwerpwatjes die gewoonlijk met micellair water worden gebruikt. Ze zijn groot, erg zacht, dun genoeg om ook mascara vlot te verwijderen en gaan 1000 wasbeurten mee. Finalisten:Sacred Nature Cleansing Balm van Comfort ZoneDeze volledig natuurlijke reinigingsbalsem heeft, net als de andere Sacred Nature-producten, een Ecocertlabel, is CO2-negatief en vegan en zit in een makkelijk recycleerbare glazen pot met metalen deksel. 1% van de verkoopopbrengsten gaat bovendien naar 1% for the Planet. Shampoo met wasnoten van MakeSenzDeze natuurlijke, Belgische shampoo met biologische wasnoten reinigt haar en hoofdhuid zacht, doet het haar glanzen en regelt de talgproductie zodat je het minder vaak moet wassen. Het Belgische merk is ecologisch, vegan en gelooft in minder (maar betere) producten. WinnaarAdvanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex van Estée LauderEstée Lauder vernieuwde de formule van zijn iconische nachtserum in het bruine flesje. Dat bevat nu de Chronolux Power Signal-technologie, die het natuurlijke huidherstel nog effectiever ondersteunt. Het serum versnelt de vernieuwing van huidcellen en de collageenaanmaak. Voor een stevigere, stralende huid met fijnere poriën en minder lijntjes. Finalisten:Resveratrol-Lift met vegan collageenbooster van CaudalieCaudalie stopte vegan collageen in zijn gepatenteerde crème. Samen met hyaluronzuur en resveratrol zorgt het ervoor dat de hyaluronzuurproductie in de huid verdubbelt en haar collageenproductie vervijfvoudigt. Velvet Lip Perfector van ClarinsClarins gaf zijn Natural Lip Perfector een fluweelzacht broertje. Dat geeft meer kleur dan de originele formule, maar is even aangenaam om dragen. De lichte formule met matte poederfinish droogt de lippen niet uit, met dank aan karitéboter, en maakt ze glad en zacht. Winnaar:Lash Define Skinny Mascara van Kruidvat Kruidvat lanceerde vorig jaar zijn vegan make-uplijn voor kleine prijsjes. Deze mascara kost minder dan een meeneemlatte, maar hoeft niet onder te doen voor duurdere exemplaren. Met het fijne borsteltje zet je, ook bij erg korte wimpers, makkelijk de volledige wimper aan, van de basis tot de punt. Voor naturel opgemaakte, lange wimpers. Ook handig om de onderste wimpers aan te zetten. Finalisten:Hydro Boost Aqua Gel van NeutrogenaNeutrogena herformuleerde zijn hydraterende Hydro Boost-lijn en voegde plantaardige trehalose toe. Die moet er, boven op het hyalurongelcomplex, voor zorgen dat vocht in de huid wordt gehouden, waardoor ze gaat stralen. De geltextuur voelt fris en luchtig aan. Falsies Lash Lift Mascara van Maybelline New YorkMaybelline liet zich voor deze mascara inspireren door de populaire lash lift-behandeling in het schoonheidssalon. Het borsteltje krult en lift de wimpers, vezels in de formule houden de krul de hele dag vast. Voor beduidend langere, gelifte, volumineuze wimpers. Rouge HermèsHet eerste make-upproduct van Hermès past volledig binnen het DNA van het huis en klopt op élk vlak: prachtige, draagbare kleuren, een luxueuze verpakking die bovendien navulbaar is (moderne luxe is duurzaam) en een verfijnde geur, ontwikkeld door Christine Nagel. De lippenstift voelt bovendien comfortabel aan en droogt de lippen niet uit. Je diept hem dan ook met plezier op uit je handtas.