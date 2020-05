Audrey Hepburn-eyeliner en Brigitte Bardot-lippen vormen een goede make-uplook voor date night. Of je die nu binnen je eigen muren of binnenkort erbuiten houdt. In deze tutorial leert beautyjournaliste Franciska je hoe je een subtiele cateye creëert die je blik opent.

De gebruikte producten: Eyes to Kill Stellar in 5 Stellar van Giorgio Armani, o.m. bij Parfuma (33 euro), Eyes to Kill Lacquered Eyeliner van Giorgio Armani, o.m. bij Planet Parfum (33,90 euro), Masterfixer Make-Up Remover Pen van Maybelline New York, o.m. bij Di (6,99 euro), The Falsies Lash Lift Mascara van Maybelline New York, bij Di en Kruidvat (14,99 euro), Brow Revival Densifying Brow Mascara in 003 Brown van Max Factor, o.m. bij Kruidvat (13,99 euro), InnerGlow CheekPowder in Alpen Glow 06 van Shiseido (37 euro), Cream Colour Base in Hush van M.A.C (25 euro), ModernMatte Powder Lipstick in 526 Kitten Heel van Shiseido (28,50 euro), Lash Comb van Jacks Beauty Line (8,90 euro)