Beautytutorial: zo creëer je een videoproof make-up look in vijf minuten

Je bent vergeten dat je binnen vijf minuten een belangrijke Zoom-meeting hebt en je wil de vermoeidheid wegwerken? Dat kan in enkele snelle stappen. Beautyredactrice Franciska Bosmans legt uit hoe je een glowy nude look creëert in slechts vijf minuten.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld















. © Foto R.V.

Niet iedereen heeft tijd om 's ochtends een half uur voor de spiegel te staan en Kim Kardashian-gewijs het hele gezicht te contouren. Gelukkig is dat helemaal niet nodig. Ook met een minimum aan producten en inspanningen geef je je gelaat een snelle touch op. In de beauytutorial hieronder legt journalist Franciska Bosmans uit hoe je een glowy nude look creëert. Ze werkt met crèmige texturen die je gemakkelijk met je vingers kan uitwerken. Perfect voor als je 's ochtends maar vijf minuten voor jezelf hebt. De gebruikte producten: Synchro Skin Self-Refreshing Concealer van Shiseido, 32 euro

Phyto Hydra Teint Beautifying Tinted Moisturiser SPF15 van Sisley, 88 euro

Eye Shadow Crayon in Champagne van Mylène, 13 euro

Le Volumineux Mascara van Cent Pur Cent, 22,99 euro

Hello Printemps Lip and Cheek Crayon in Corail van Yves Rocher, 8,95 euro

Baume Essentiel in Transparant van Chanel, 42 euro Niet iedereen heeft tijd om 's ochtends een half uur voor de spiegel te staan en Kim Kardashian-gewijs het hele gezicht te contouren. Gelukkig is dat helemaal niet nodig. Ook met een minimum aan producten en inspanningen geef je je gelaat een snelle touch op. In de beauytutorial hieronder legt journalist Franciska Bosmans uit hoe je een glowy nude look creëert. Ze werkt met crèmige texturen die je gemakkelijk met je vingers kan uitwerken. Perfect voor als je 's ochtends maar vijf minuten voor jezelf hebt. De gebruikte producten: