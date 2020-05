Een smokey eye hoeft geen half uur in beslag te nemen. Beautyredactrice Franciska Bosmans toont in deze tutorial hoe zij een snelle smokey creëert.

De gebruikte producten: Ombre Blackstar in 5 Misty Rock van By Terry bij Cosmeticary (32 euro), Phyto-Khol Star Waterproof in Sparkling Bronze van Sisley (32,80 euro), Little Round Pot Eyeshadow in 09 Itsy Bitsy Khaki van Bourjois o.m. bij Di (11,99 euro), Photo Edit Eye Shadow Trio in Showmance van Smashbox o.m. bij Ici Paris XL (23 euro), Dior Backstage Small Eyeshadow Blending Brush N°22 van Dior (31,50 euro), Penseel 286 Duo Fibre Tapered Blending Brush van M.A.C (34 euro), Smokey Eye Liner van Bobbi Brown (niet meer beschikbaar), Scandaleyes Volume on Demand Mascara van Rimmel London (15,99 euro), Real Brows Fill & Shape in 03 Medium Brown van Max Factor (13,99 euro), Lash Comb van Jacks Beauty Line, 8,90 euro, Kit Eco Belle Trousse Limited Edition van Les Tendances d'Emma (29,90 euro), Take the Day Off Make-up Remover for Lids, Lashes & Lips van Clinique (21,50 euro), Synchro Skin Self-Refreshing Concealer van Shiseido, (32 euro)