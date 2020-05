Op maandag 18 mei mogen de contactberoepen hun activiteiten hernemen. Ook de beautysector gaat vandaag weer aan de slag. De Belgische Beauty Federatie (BBF) meent dat de motivatie om te herstarten groot is, maar de motivatie om veilig te werken nog groter.

'Wij zijn er klaar voor', klinkt het bij de Belgische Beauty Federatie. De sector heeft naar eigen zeggen niet stilgezeten tijdens de lockdownperiode en zette alles op alles om maandag veilig te kunnen herbeginnen. De commissie van de Belgische Beauty Federatie werkte allerlei protocollen uit voor een veilige herstart van de salons. Naast wettelijke verplichtingen bevatten die protocollen ook aanbevelingen om professionals en klanten extra bescherming te bieden.

Volgens de Belgische Beauty Federatie is het belangrijk dat deze richtlijnen nauw opgevolgd worden om een nieuwe opflakkering van het virus te voorkomen. Zo wil ze ook vermijden dat de sector opnieuw gesloten wordt, meldt voorzitter Mario Blokken in een persbericht. De federatie monitort ook de situatie in andere landen en kon vaststellen dat er in landen waar de contactberoepen al ruim drie weken weer opgestart zijn, er geen stijging van het aantal infecties heeft plaatsgevonden. Een poll van de BBF, waar 1.200 salons aan deelnamen, wijst erop dat 90 procent klaar is om veilig te starten.

