De kappers en schoonheidsspecialisten in ons land eisen een heropstart van de contactberoepen in januari. 'Ons geduld is op en niets staat een heropening van de contactberoepen nog in de weg', klinkt het bij Belgian Beauty Federatie (BBF) en Febelhair. De beautysector heeft deze week ook de veiligheidsprotocollen verder aangescherpt.

Sinds begin november zijn kapsalsons, nagelstudio's en schoonheidssalons in ons land dicht, een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Vorige week werd er gewag gemaakt van een verhoogd besmettingsgevaar bij kappers en schoonheidsspecialisten, maar de sector nuanceert die resultaten. 'De Noorse studie die door de GEMS werd aangehaald bestempelt beroepen zoals taxibestuurders en stewardessen als een veel hoger risico. Maar daar wordt niet over gesproken en die mensen blijven wel gewoon aan het werk', klinkt het bij Mario Blokken van de BBF.

Afgelopen week hebben kapsalons en schoonheidssalons ook de veiligheidsprotocollen verder aangescherpt, in de hoop op een snelle heropening. 'Onze protocollen waren al een van de strengste die er geschreven waren, maar nu zijn er nog bijkomende richtlijnen omtrent ventilatie en ontsmetting van bepaalde onderdelen in de salons', gaat Blokken verder. Nu vrijdag vindt een nieuw Overlegcomité plaats, maar zowel premier Alexander De Croo als minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke liet al verstaan dat er geen versoepelingen op tafel liggen.

'Het is welletjes'

Toch eist de beautysector nog deze maand een heropening van de contactberoepen. 'Eerst moesten we wachten op het effect van de heropening van de niet-essentiële winkels, dan moesten we weer wachten op het effect van de feestdagen. Wat is het volgende? Alles is prima verlopen en de cijfers blijven stabiel. Het is welletjes geweest. Ons geduld is op en niets staat de heropening van de contactberoepen nog in de weg', klinkt het.

Als de kappers nog langer gesloten blijven, vreest de sector dat mensen steeds meer op zoek gaan naar alternatieve - en onveiligere - oplossingen. 'We zien toch opvallend minder mensen met een coronakapsel, dus kunnen we veronderstellen dat er meer zwart- en sluikwerk is. Die 'kappers' misbruiken de situatie op de kap van professionals', aldus Blokken. 'Bovendien gaan zij waarschijnlijk bij de mensen thuis langs, wat onveiliger is dan in een kapsalon waar de protocollen nauw gevolgd worden.'

