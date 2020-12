2020 was niet alleen het jaar van de Zoom-meetings en knuffelcontacten, maar ook het jaar waarin we uitgesproken make-up massaal inruilden voor verzorgingsproducten. Een overzicht van de leukste verwenpakketten voor onder de boom. Voor een ander, of gewoon voor jezelf.

Een jaar aan shampoo in één fles

Het Belgische merk RainPharma is niet alleen lief voor je huid, maar ook voor het milieu. De geuren uit de Aromatherapy Essentials-lijn zijn volledig natuurlijk en de gebruikte formule is zo geconcentreerd dat je er weinig van nodig heb. Met een fles van 500 ml kom je zo'n twaalf maanden toe. Het ideale cadeau om het nieuwe jaar met een schone lei te beginnen. In het gamma zit zowel heerlijk geurende douchegel als shampoo en conditioner.

Skin wash Ginger, 53 euro voor 500 ml, via rainpharma

Zeep met een schoon geweten

Met het platform DUIF slaat modefotograaf Robin Joris Dullers professioneel een nieuwe weg in. Samen met nog drie andere creatieve ondernemers lanceert hij een collectie van vier zepen met een schoon geweten: een deel van de opbrengst van deze limited edition collectie gaat naar een goed doel. De zepen zelf zijn vegan, handgemaakt en verpakkingsvrij.

BLM Edition, 11 euro, via duif.brussels

Zelfmassage

Of je nu gelooft in de werking ervan of niet, feit is dat het erg ontspannend is om met een edelsteenroller over je gelaat te wrijven. Het bijbehorende serum op basis van essentiële olie verfijnt je poriën, vermindert rimpels en donkere kringen en verbetert de elasticiteit van de huid. Het resultaat? Een vlekkeloos vel en een ontspannen gevoel.

Likami essential olie gelaat + black obsidian roller, 48,90 euro, via biotylab.com

Beautybowl

Voor dit pretpakket ging Brusselse shop Labelchic in zee met de Brusselse kunstenaar Philippine d'Otreppe. Zij creëerde een artistieke Ghua Sha - een soort platte steen waarmee je over je gezicht schraapt - die gebruikt kan worden met een ontspannende gezichtsolie. In het keramieken beautybowl kan je het poedermasker uit de box mengen of gewoon aperitiefhapjes serveren: aan jou de keuze.

Labelchic Ritual box, 150 euro, via Labelchic-brussels.com

Afvalvrij scheren

Dit herbruikbaar scheermes van het Franse merk Lamazuna is het gedroomde cadeau voor wie in 2021 van plan is om z'n afvalberg in de badkamer wat kleiner te maken. Het is gemaakt van lokaal, gerecycleerd hout en komt met een scheerblok en een aantal extra mesjes. De prachtige verpakking krijg je er gratis en voor niets bij.

Authentiek scheerkit, 64,90 euro, via lamazuna.com

Zes geuren om het jaar op te fleuren

Het nicheparfumlabel Le Labo pakt uit met een discovery box: een set van de zes meest verkochte parfums uit hun klassieke lijn. Van 'rose' tot 'bergamot' en 'thé noir': genoeg opties om volgend jaar mee te experimenten. De flesjes zelf zijn qua look identiek en komen in een stijlvolle box die niet misstaat in de badkamer en die je kan personaliseren met een sticker.

Discovery Set, 107 euro, via lelabofragances.com

Schoon, sociaal en afvalvrij

De cadeauboxen van de Social Fabric zijn 100 procent Belgisch en afvalvrij. Alle producten worden gemaakt in een sociale werkplaats en per aankoop doneert het bedrijf ook nog eens 2 euro aan TADAbrussels, een organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap. Dit pakket bevat een shampooblok, een tote bag en een handgemaakte kaars.

Gift box, 55 euro, Thesocialfabric.be

Weg met maskné

De mondmaskerplicht heeft bij sommige mensen een onaangenaam neveneffect: maskné, of puistjes op de plaats waar het mondmasker zit. In dit pakket vind je een reeks producten die je je huid zouden kunnen kalmeren: een verzachtende cleasing gel, een hydraterende anti-acne cream, een reinigend serum en een BB crème die je foundation vervangt. Alle producten zijn biologisch en natuurlijk. De spiegel op zakformaat krijg je er gratis en voor niets bij.

Z&MA, 54,50 euro, via biotylab.com

Bom in bad

Iemand troosten met een warme knuffel zit er voorlopig nog niet in, maar niets houd je tegen om iemand een warm bad cadeau te doen. In dit kerstpakket van het Nederlandse ecomerk Lush vind je een bath bomb die je badwater transformeert tot een exotische mengeling van geuren en kleuren. De perfecte manier om even uit de realiteit te ontsnappen. De prachtige tinnen box bevat ook nog een blokje zeep en handcrème.

Winter garden, 24 euro, via lush.com

Een gesmeerd jaar

Smeren en hydrateren kan je leren. Holiday Mini Gift Kit van het Belgische merk Self is het perfect starterspakket voor wie z'n huid dit jaar wat extra aandacht wil geven. Het bevat een reinigende melk, een gezichtsscrub, een dag- en nachtcrème, lippenbalsem en bodymelk. Alles producten zijn hypo-allergeen, 100 procent natuurlijk én vegan. Ook gevoelige huidjes kunnen er dus perfect mee aan de slag.

Holiday Mini Gift Kit, 62 euro, via naturalself.eu

Nog altijd handig: handzeep

2020 was ook het jaar waarin we net iets fanatieker onze handen gingen wassen. Dat doe je in stijl met deze zachte, heerlijk geurende handzeep van het cultmerk Aesop. Nadien kan je je handen hydrateren met de bijkomende body balm. Aan de binnenkant van de box vind je een QR-code. Wie scant, komt uit bij een reeks kortverhalen van de Nieuw-Zeelandse schrijfster Katherine Mansfield.

The Change companion, 50 euro, via aesop.com

Het Belgische merk RainPharma is niet alleen lief voor je huid, maar ook voor het milieu. De geuren uit de Aromatherapy Essentials-lijn zijn volledig natuurlijk en de gebruikte formule is zo geconcentreerd dat je er weinig van nodig heb. Met een fles van 500 ml kom je zo'n twaalf maanden toe. Het ideale cadeau om het nieuwe jaar met een schone lei te beginnen. In het gamma zit zowel heerlijk geurende douchegel als shampoo en conditioner. Skin wash Ginger, 53 euro voor 500 ml, via rainpharmaMet het platform DUIF slaat modefotograaf Robin Joris Dullers professioneel een nieuwe weg in. Samen met nog drie andere creatieve ondernemers lanceert hij een collectie van vier zepen met een schoon geweten: een deel van de opbrengst van deze limited edition collectie gaat naar een goed doel. De zepen zelf zijn vegan, handgemaakt en verpakkingsvrij. BLM Edition, 11 euro, via duif.brusselsOf je nu gelooft in de werking ervan of niet, feit is dat het erg ontspannend is om met een edelsteenroller over je gelaat te wrijven. Het bijbehorende serum op basis van essentiële olie verfijnt je poriën, vermindert rimpels en donkere kringen en verbetert de elasticiteit van de huid. Het resultaat? Een vlekkeloos vel en een ontspannen gevoel. Likami essential olie gelaat + black obsidian roller, 48,90 euro, via biotylab.comVoor dit pretpakket ging Brusselse shop Labelchic in zee met de Brusselse kunstenaar Philippine d'Otreppe. Zij creëerde een artistieke Ghua Sha - een soort platte steen waarmee je over je gezicht schraapt - die gebruikt kan worden met een ontspannende gezichtsolie. In het keramieken beautybowl kan je het poedermasker uit de box mengen of gewoon aperitiefhapjes serveren: aan jou de keuze. Labelchic Ritual box, 150 euro, via Labelchic-brussels.com Dit herbruikbaar scheermes van het Franse merk Lamazuna is het gedroomde cadeau voor wie in 2021 van plan is om z'n afvalberg in de badkamer wat kleiner te maken. Het is gemaakt van lokaal, gerecycleerd hout en komt met een scheerblok en een aantal extra mesjes. De prachtige verpakking krijg je er gratis en voor niets bij. Authentiek scheerkit, 64,90 euro, via lamazuna.comHet nicheparfumlabel Le Labo pakt uit met een discovery box: een set van de zes meest verkochte parfums uit hun klassieke lijn. Van 'rose' tot 'bergamot' en 'thé noir': genoeg opties om volgend jaar mee te experimenten. De flesjes zelf zijn qua look identiek en komen in een stijlvolle box die niet misstaat in de badkamer en die je kan personaliseren met een sticker. Discovery Set, 107 euro, via lelabofragances.comDe cadeauboxen van de Social Fabric zijn 100 procent Belgisch en afvalvrij. Alle producten worden gemaakt in een sociale werkplaats en per aankoop doneert het bedrijf ook nog eens 2 euro aan TADAbrussels, een organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap. Dit pakket bevat een shampooblok, een tote bag en een handgemaakte kaars. Gift box, 55 euro, Thesocialfabric.beDe mondmaskerplicht heeft bij sommige mensen een onaangenaam neveneffect: maskné, of puistjes op de plaats waar het mondmasker zit. In dit pakket vind je een reeks producten die je je huid zouden kunnen kalmeren: een verzachtende cleasing gel, een hydraterende anti-acne cream, een reinigend serum en een BB crème die je foundation vervangt. Alle producten zijn biologisch en natuurlijk. De spiegel op zakformaat krijg je er gratis en voor niets bij. Z&MA, 54,50 euro, via biotylab.comIemand troosten met een warme knuffel zit er voorlopig nog niet in, maar niets houd je tegen om iemand een warm bad cadeau te doen. In dit kerstpakket van het Nederlandse ecomerk Lush vind je een bath bomb die je badwater transformeert tot een exotische mengeling van geuren en kleuren. De perfecte manier om even uit de realiteit te ontsnappen. De prachtige tinnen box bevat ook nog een blokje zeep en handcrème. Winter garden, 24 euro, via lush.comSmeren en hydrateren kan je leren. Holiday Mini Gift Kit van het Belgische merk Self is het perfect starterspakket voor wie z'n huid dit jaar wat extra aandacht wil geven. Het bevat een reinigende melk, een gezichtsscrub, een dag- en nachtcrème, lippenbalsem en bodymelk. Alles producten zijn hypo-allergeen, 100 procent natuurlijk én vegan. Ook gevoelige huidjes kunnen er dus perfect mee aan de slag. Holiday Mini Gift Kit, 62 euro, via naturalself.eu2020 was ook het jaar waarin we net iets fanatieker onze handen gingen wassen. Dat doe je in stijl met deze zachte, heerlijk geurende handzeep van het cultmerk Aesop. Nadien kan je je handen hydrateren met de bijkomende body balm. Aan de binnenkant van de box vind je een QR-code. Wie scant, komt uit bij een reeks kortverhalen van de Nieuw-Zeelandse schrijfster Katherine Mansfield. The Change companion, 50 euro, via aesop.com