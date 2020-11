De Belgische Beauty Federatie wil zo snel mogelijk een overleg met de overheid over de heropening van niet-medische contactberoepen.

Dat meldt de federatie na beslissingen van het Overlegcomité. De federatie noemt de economische situatie van niet-medische contactberoepen zorgwekkend. Zo blijkt uit een peiling dat één op vier schoonheids- en kapsalons de boeken overweegt neer te leggen als ze in december niet meer kunnen heropenen.

De Belgische Beauty Federatie is niet tevreden over de beslissing van het Overlegcomité rond niet-medische contactberoepen. Zij moeten, waarschijnlijk tot midden januari, gesloten blijven. Volgens de sector zijn er voldoende internationale studies die aantonen dat schoonheids- en kapsalons veiliger zijn dan winkels.

Dramatische gevolgen

De federatie zegt ook dat het zwaarder getroffen is dan de horecasector. 'Er zijn quasi geen mogelijkheden tot take-away of het kopen op afspraak. Onze professionals hebben geen inkomsten. Bovendien bestaan er sectorale steunmaatregelen voor de horeca, waar de niet-medische contactberoepen dan weer geen recht op hebben', klinkt het bij de federatie.

Volgens de federatie vallen ook te veel ondernemers binnen de sector uit de boot. 'Door hiaten in de toekenningsvoorwaarden vallen ze uit de boot. De gevolgen zijn dramatisch. Zo'n 60 procent van de ondernemers in de sector geeft aan dat ze psychisch lijden, last hebben van angstaanvallen en depressies.'

De sector roept daarom op om zo snel mogelijk samen te zitten met de overheid. 'De sector is voorlopig nog solidair, maar zal nooit aanvaarden dat ze het kind van de rekening wordt. Het is aan de overheid om onze professionals eerlijk en voldoende te compenseren om in hun levensonderhoud en vaste kosten te kunnen blijven voorzien.'

