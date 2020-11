Britse milieuactivisten vragen om de plastic verpakking van staaltjes die vooral in de sector van de lichaamsverzorging worden gebruikt, in de ban te doen. Samen zijn die goed voor 122 miljard plastic zakjes per jaar en ze worden zelden gerecycleerd.

In een online open brief die vandaag werd gepubliceerd, vraagt de actiegroep A Plastic Planet om de zakjes voor staaltjes - zoals een enkele dosis douchegel, parfum of bodylotion, die vaak worden meegegeven in winkels of gratis bij de aankoop van een ander product om reclame te maken - mee te nemen in het verbod op eenmalig plasticgebruik in Groot-Brittannië en de Europese Unie. Ze viseren ook de voedingssector en het gebruik van plastic zakjes voor kleine porties ketchup of andere sausjes.

Staaltjes zijn het ultieme symbool van onze grab-and-go lifestyle - bedoeld om de verkoop te stimuleren, maar gedoemd om onze planeet voor eeuwen te vervuilen

'Mocht je deze 122 miljard verpakkingen die wereldwijd per jaar worden geproduceerd allemaal naast elkaar leggen, zou je 10 miljoen kilometer ver komen, het equivalent van 27 keer een trip van de aarde naar de maan', staat te lezen in de brief. 'Staaltjes zijn het ultieme symbool van onze grab-and-go lifestyle - bedoeld om de verkoop te stimuleren, maar gedoemd om onze planeet voor eeuwen te vervuilen. We kunnen zo niet verder gaan', schrijven de auteurs die de brief hebben ondertekend, waaronder ook verschillende bedrijfsleiders en politici.

Europese richtlijn

De coalitie vraagt om dit soort verpakkingen mee op te nemen in de EU-richtlijn inzake plastics voor eenmalig gebruik, die vanaf volgend jaar een groot aantal wegwerpartikelen verbiedt.

Sinds 1 oktober van dit jaar geldt er in Groot-Brittannië een verbod op het gebruik van plastic strootjes, roer- en oorstaafjes. Het gebruik van plastic tasjes is nog toegestaan. Ook in de Europese richtlijn die vanaf volgend jaar geldt voor het gebruik van verschillende plastic producten voor eenmalig gebruik, zijn tasjes niet inbegrepen.

