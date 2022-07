6 multifunctionele beautyproducten voor op reis

Handig om lichter te reizen zijn de hybride cosmetica voor meervoudig gebruik. Dat gaat veel verder dan de simpele douchegel voor haar en lichaam. De nieuwe trend, die zich zowel in verzorgingsproducten als in make-up manifesteert, leidt tot minder consumptie en minder weggegooide verpakkingen.

Crème Fraîche de Beauté 3-in-1, Nuxe

De formules van het gerenommeerde gamma Crème Fraîche de Beauté werden onlangs herwerkt om de producten, die nu vegan zijn, nog natuurlijker te maken en de texturen nog aangenamer. Nuxe heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuw item aan het lijstje toe te voegen: een multifunctioneel verzorgingsproduct dat 98% ingrediënten van natuurlijke oorsprong bevat en dat perfect beantwoordt aan de hang naar minimalisme. De associatie van plantaardige melk, zachte amandelolie en karitéboter levert een zijdeachtige textuur op en laat drie gebruikswijzen toe, afhankelijk van de hoeveelheid die je gebruikt en van de manier waarop je het product aanbrengt: dagelijkse hydratatie van de huid, zachte ontschminker (in emulsie met water) of masker om de huid te verstevigen.

29,50 euro voor 100 ml (te koop in de apotheek).

Lichte crème voor handen en haar, ABC

Deze ultralichte verzorgingscrème met geltextuur is geschikt voor de handen en het haar. Voor dat laatste volstaat het om een nootje ervan aan te brengen op de vochtige lengten en punten voor je het haar in vorm brengt. De crème, verrijkt met backuchiol, dringt onmiddellijk in en geeft een zacht gevoel. Ideaal om de handen te hydrateren nadat je _ sterk aangeraden _ een hydroalcoholische gel hebt aangebracht. Dit product voedt ook haar dat te lijden heeft van zeewater of chloor van zomerse zwembaden. De onzichtbare en siliconenvrije textuur dringt snel in. De crème kan ook aangewend worden voor een relaxerende massage van de handen.

18 euro voor 75 ml (te koop in de deelnemende schoonheidssalons).

Balsem lippen en wangen N°1, Chanel

Deze multifunctionele balsem, verrijkt met olie van rode camelia en verkrijgbaar in zes tinten, is een geconcentreerd product voor hydratatie en comfort. De formule bevat 86% ingrediënten van natuurlijke oorsprong. De romige, voedende textuur smelt op de huid, maakt de lippen en de wangen voller en geeft ze meer kleur. Beschikbaar in 6 tinten. Breng aan door de balsem met de vingertoppen op de lippen te kloppen, te drukken of voorzichtig uit te smeren. Voor de wangen neem je met de vinger wat van het product, je brengt het aan op de huid en verdeelt het met lichte vingerklopjes voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat. Het compacte glazen potje is gemakkelijk overal mee te nemen.

45 euro voor 6,5 g (te koop in de parfumerie of via www.chanel.com).

Capsules Milky Boost, Clarins

Deze capsules, nieuwkomers in het Milky Boost-gamma dat tegelijk een lichte dekking en verzorging van de huid belooft, worden aangeboden in een herbruikbaar glazen potje waarvoor hervulzakjes verkrijgbaar zijn. Eén dosis bevat voldoende foundation-vloeistof voor gelaat en hals en is verkrijgbaar in zes tinten. De formule is samengesteld uit 94% ingrediënten van natuurlijke oorsprong, waaronder cacao-extract dat de globale hydratatie van de huid bevordert. De heerlijk frisse perzikgeur is typisch voor het hele gamma. De capsule opent gemakkelijk door de dop tussen de vingers te draaien tot hij loskomt en kan, door zijn ecologische samenstelling, zonder pollutiegevaar worden weggegooid. Neem dus gerust de nodige capsules mee op vakantie. Van bij het aanbrengen krijg je een lumineuze, stralende teint.

30 euro voor 30 capsules, 26 euro voor een hervulzakje (te koop in de apotheek of via www.clarins.be).

Instant Matte Age Rewind Perfector 4-in-1, Maybelline

Hou je van een snelle make-upsessie en wil je het aantal producten in je toilettas zoveel mogelijk beperken, dan is dit product de ideale reisgezel. Het vervangt tegelijk de blur, concealer, fond de teint en matterend poeder. De lichte, schuimige textuur met natuurlijk ogende dekking verdoezelt de poriën, maakt de huid mat, werkt de onvolkomenheden weg en egaliseert de teint. Er zijn zes tinten beschikbaar, geschikt voor 24 verschillende huidskleuren. De formule bevat geen ingrediënten van dierlijke oorsprong.

17,99 euro voor 30 ml (te koop bij Kruidvat).

Lippenbalsem amandel/kokos, L:A Bruket

Dankzij het jumboformaat kan deze balsem gebruikt worden voor de lippen én voor de rest van het lichaam om droge zones te behandelen. Zoals alle andere producten van dit door Cosmos gecertificeerde Zweedse merk, bevat de balsem uitsluitend ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Het delicate kokosparfum zal zowel vrouwen als mannen bekoren en roept meteen een vakantiesfeertje op.

13 euro voor 14 g (te koop bij Beauty by Kroonen).