5 make-uptrends voor zomerse dagen

Waterijsjeslippen, een grafisch gekleurd streepje in je oogplooi of een metallic blik? De trends van deze zomer gaan iets verder dan de klassieke zongekuste huid en draaien om één ding: je persoonlijkheid uitdrukken.

1. Waterijsjeslippen

Wat? Het effect van een waterijsje op je lippen, dat zijn icy lips. “Beeld je in dat je een ijsblokje over je mond wrijft,” vertelt Cat Quinn, Global Executive Director of Trends bij make-upmerk M.A.C. “Dat koude-effect haalt het bloed naar het oppervlak van je lippen. Zo krijgt je mond een bessenachtig kleurtje met een glanzende finish van het gesmolten water.”

© MAC

Waarom hip? Volgens Quinn zoeken mensen momenteel volop naar transparante lipsticks “en ook gloss is ontzettend populair. Deze zomer zijn felle oranjetinten en abrikooskleuren hip, in de herfst en winter zullen dat bessenkleuren en diep bordeaux zijn.” Waterijsjeslippen blijven dus nog even populair.

Tip. Makkelijker kan haast niet. Ofwel investeer je in een transparante gloss in een kleur die een tikje donkerder is dan die van je lippen. Of “breng over je lipstick wat transparante gloss aan,” zegt Luisa Sporkenbach, make-upartiest van M.A.C. Lippotlood skip je voor een nonchalant effect.

Producten:

This is Juice Gloss in Pomegranate Clout van NYX Cosmetics, 7,25 euro, bij Di

Gloss Fabuleux in Glowball Chic van Bourjois, 12,99 euro

2. Subtiel streepjeswerk

Wat? Double winged eyeliner (een dubbel streepje in de buitenste ooghoek), cut crease liner (een streepje in of net boven de oogplooi), underliner (een lijntje in de onderste wimpers)… Grafische streepjes die je blik benadrukken blijven het goed doen.

© MAC

Waarom? Eyeliner omlijnt letterlijk je blik, benadrukt ze en vormde één van de weinige manieren waarop we de voorbije twee jaar konden experimenteren met (mondmasker)make-up. Maar hij blijft populair.

Mede dankzij de reeks Euphoria waarin Maddy bekend staat om haar signature dubbele eyeliner en Jules volop experimenteert met grafische lijntjes, zij het subtieler in seizoen 2.

Dior : Runway – Paris Fashion Week – Womenswear Spring Summer 2022 © Getty

Ook op de catwalk blijft een (subtiel) omlijnde blik populair: zo bedacht Peter Philips voor het lente-zomer 2022-defilé van Christian Dior een op de sixties geïnspireerde wing en een witte underliner voor het haute couture 2022-defilé van het Franse modehuis.

Dior : Runway – Paris Fashion Week – Haute Couture Spring/Summer 2022 © Getty

“Deze look draait om plezier hebben met make-up,” zegt make-upartiest Ines Borgonjon. “Speel simpelweg met je lijntje en kijk wat ervan komt. Zo hoef je niet goed te kunnen tekenen voor liner in je arcadeboog. Ga voor een golvend lijntje, een boog… Laat je hand je leiden. Zorg er alleen voor dat het lijntje aan beide ogen hetzelfde oogt.”

Tip. Felle kleuren als Barbieroze en kobaltblauw matchen mooi met een zomerhuidje. Zet bijvoorbeeld enkel je binnenste ooghoek aan, of trek boven je klassieke zwarte lijntje een dun lijntje kleur. Kies liefst langhoudende formules die hoge temperaturen (en zweet en zwembad) aankunnen.

© MAC

Het kan ook subtieler. “Trek je een dun lijntje in een lichte kleur, valt je eyeliner minder op,” aldus Borgonjon. “Zo is het op een donkere huid mooi om met een longwear concealer in een tint voor een bleke huid een lijntje te tekenen in de arcadeboog. Dat kleurt dan wat rozig.”

Producten:

Stylo Regard Waterproof in Hortensia van Yves Rocher, 10,90 euro

Double Wear 24H Waterproof Gel Eye Pencil in Emerald Volt van Estée Lauder, 26 euro

3. Glowy saunahuidje

Wat? Op een hete dag krijg je het effect vanzelf, fans van steamy skin gaan met make-up (en huidverzorging) aan de slag om hetzelfde effect te creëren.

“Steamy skin staat voor een vol en jeugdig ogende, stomerige, stralende huid, alsof je net de spa buiten wandelt na een saunabeurt en je huid er geweldig uitziet,” vertelt Quinn. “Of je net een stomerige dansvloer verlaat om 3 uur ’s ochtends.”

© MAC

Waarom? Ook deze trend is een gevolg van de voorbije twee jaar, toen we massaal goed voor onze huid gingen zorgen en een gezonde, glowy huid nastreefden. Make-up moet daarbij (eventueel) helpen zonder ooit fake te ogen. “We willen onze huid niet langer volledig bedekken of producten als highlighter aanbrengen die er niet ‘echt’ uitzien,” zegt Tom Sapin, senior make-upartiest bij M.A.C.

Tip. Investeer in een primer die voor een naturelle gloed zorgt. “Die breng je in principe onder je foundation aan,” zegt Sapin, “maar voor een heel stomerig effect gebruik ik zo’n primer – ik gebruik de Studio Radiance Primer van M.A.C erg vaak backstage – eerst onder foundation. Daarna breng ik nog wat aan over foundation op de hoge punten van het gezicht zoals de jukbeenderen voor natuurlijke, sauna-achtige highlights die het gezicht vorm geven.”

Of meng je primer met foundation om de finish ervan te veranderen. “Zo geeft een glowy primer een matte foundation een meer glowy finish.”

© MAC

Heb je een vettere huid? Dan krijg je van nature na een paar uur steamy skin. Houd daarmee rekening, zegt Sapin. “Gebruik matterende producten. Zelfs wanneer je poeder, een matte foundation of een matterende primer op een vettere huid gebruikt, gaat die na een tijdje een tikje glimmen, dat is normaal. En wees zuinig met bijvoorbeeld glowy primer. Je weet dat je huid na een uur of twee zelf wat gaat glanzen.”

Producten:

#FauxFilter Luminous Matte Liquid Concealer van Huda Beauty, 29 euro, bij Ici Paris XL

Studio Radiance Moisturizing + Illuminating Silky Primer van M.A.C, 34 euro

4. Modern metallic

Wat? Klassieke metallic kleuren (goud, zilver, brons…), maar ook felle kleuren met een metallic of holografische finish lichten je blik op en mogen dit seizoen opvallen. “Chrome lighting is de nieuwe manier van highlighten,” verklaart Quinn. “Het licht in je gezicht mag opvallen in tegenstelling tot highlights die je niet ziet. De look voelt cool, subversief, wat punk en wat buitenaards.”

Daarnaast wordt metallic make-up ook gebruikt waar je ze niet meteen verwacht, of op een andere manier. “Denk aan chrome blauwe lippen, metallic roze en paars onder de ogen en op de wangen, of simpelweg een mix van goud, zilver en rozegoud op de ogen. Het effect is meer punk dan pretty.”

Waarom? De 90’s en noughties zijn terug (bij Generation Z), laaghangende jeans, dunne(re) wenkbrauwen en de make-up uit die tijd incluis. Frosty lippen en hoogglanzende oogschaduw maakten toen furore en doen dat nu opnieuw, maar op een moderne manier.

Bovendien zorgen metallics instant voor licht in je gezicht, zeker op zonnige dagen, en ogen ze mooi bij een gebruinde huid.

Tip. Je kan het lichteffect van metallic make-up ook subtiel in je look verwerken. “Voeg wat gouden, platina, zilveren of roze gouden oogschaduw toe in de binnenste ooghoek, bij een smokey eye bij voorbeeld,” vertelt Baltasar Gonzalez van M.A.C. “Houd er wel rekening mee dat metallic kleuren het licht verstrooien, wat de vorm van je oog kan blokkeren. Vergeet daarom geen mascara. Die brengt die vorm terug.”

Producten:

Wink & Go Liquid Glitter Eyeshadow in 001 Rosé van BE Creative Make Up, 12,95 euro, bij Ici Paris XL

Festival Glow Metallic Loose Eyeshadow in 04 Green Spirit van Kiko Milano, 9,99 euro

5. De felle lip

Wat? Een fel gekleurde lip in een verder blanco canvas. “Hoewel een cleane blauwe lip overal was, zien we de trend ook opduiken met fel fuchsia, zwart, bordeaux, paars en oranje,” zegt Quinn. “Bij die lip vormt een schone, goed gehydrateerde huid het perfecte accessoire.”

Waarom? Het hoeft niet te verbazen dat lipstick, liefst in een opvallende kleur, na twee jaar mondmaskerplicht helemaal terug is op de catwalk, op TikTok en op straat. “De bold lip is het nieuwe focuspunt van het gezicht,” aldus Quinn. “Er wordt volop geëxperimenteerd met finishes, kleuren, vormen…”

© MAC

Tip. Kies voor de gemakkelijkheid voor een lipstickformule die lang blijft zitten. Je lipcontour teken je eventueel in met lippotlood voor een nog netter resultaat. (Met concealer en een penseel krijg je je lipcontour nog strakker indien nodig.)

De nadruk ligt op je mond, de rest houd je dus simpel. Wat bij warm zomerweer een verademing is. “Een hydraterende foundation waar nodig en wat mascara vervolledigen de look,” zegt Sporkenbach.

Producten:

Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick in Devoted to Danger van M.A.C, 29 euro

Matte Madness Liquid Lipstick in 007 Pink Raise van BE Creative Make Up, 12,95 euro, bij Ici Paris XL