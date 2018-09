5 make-upmoods voor de herfst: van stevige streepjes tot boy blush

Make-up is de perfecte tool om jezelf uit te drukken en te tonen wie je bent, of je nu een vrouw of man bent (lees je mee, Theo Francken?). Dat bewijzen ook de make-uplooks die op de catwalk de herfst- en winteroutfits van de voorbije modeweken vervolledigden.

Een streepje voor

Men neme een make-upklassieker, de traditionele cateye, en gaat er creatief mee aan de slag. 'Liner draait dit seizoen meer om een attitude dan om regeltjes: van 50's liner over vervaagde streepjes tot een opgesplitst lijntje, het kan allemaal', aldus Victor Cembellin, senior make-up artist bij M.A.C. Niets mis met het gebruikelijke zwarte streepje in je bovenste wimperlijn dus, maar het mag ook opvallender.

Tom Pecheux creëerde voor het defilé van Saint Laurent een perfecte nude teint en gaf sommige modellen een oversized, punky cateye als een soort superheldinmasker. 'Deze oogmake-up versterkt de kracht en vrouwelijkheid van de make-uplook. Dit zijn vrouwen die er op hun best uitzien.'

Jason Wu combineerde een traditionele 50's liner met een zwart en roze streepje boven de oogplooi voor één van de populairste looks van het seizoen. N°21 werkte een dubbel sixtieslijntje af met een vleugje glitter. En het kan nog artistieker met miniatuurkunstwerkjes rond de ogen. Zo werden er bij Arthur Arbesser driehoekjes in de ooghoeken getekend en koos Jeremy Scott, nooit verlegen om een gewaagde look, voor een hemelsblauwe cateye met bolletjes. "We lenen looks uit de geschiedenis, maar brengen ze op een moderne manier," vertelt John Stapleton, senior make-up artist bij M.A.C. 'Alles is klein of net groots.'

Like a pro

Zelf doen? Dat kan, maar het is geen makkelijke look, aldus make-upartiest Sabine Peeters. 'In principe is er voor elk oogtype een geschikte eyeliner, maar over het algemeen zijn amandelvormige ogen het meest geschikt voor eyelinerexeperimenten. Als je voor iets extravagants gaat, geldt de regel 'perfection or nothing'. Echt grafisch te werk gaan in real life wordt moeilijk omdat je eyeliner doorheen de dag toch wat scherpte verliest."

'Wil je toch aan de slag, maar heb je niet de meest vaste hand? Kleef je vorm af met zachte tape zoals afplaktape die je bij het behangen gebruikt en trek deze weg nadat de liner helemaal opgedroogd is.'

Je kan je ook laten inspireren door de catwalklooks en voor een meer draagbare liner gaan. 'Vervang je zwarte eyeliner door een gouden, groene, roze... versie. Of gebruik twee kleuren. Zo trek ik vaak een gouden eyeliner boven het vleugeltje van mijn zwarte.'

Jouw huid, maar dan beter

Elk seizoen blijft nude de meest gevraagde look op de catwalk. (Die leidt de aandacht niet af van de geshowde kledij.) De nieuwe nude staat al eventjes letterlijk voor een naakt effect: jouw huid, maar net dat tikje egaler en met een gezonde glow. "Dankzij de hedendaagse producttechnologie krijgen we een teint waarop je geen pigment meer ziet liggen," vertelt Terry Barber, director of make-up artistry bij M.A.C. "Ze ziet er echt uit. Alles draait dit seizoen om een geweldige huid, maar met een plus." Zachte, delicaat geplaatste highlights houden die nude levendig en fris en zorgen soms voor een dauwig effect zoals bij Blumarine en Azzaro.

Backstage komt er doorsnee een ruim assortiment skincare, primer, concealer, foundation, highlighter, poeder en blush aan te pas om een frisse no make-up make-up-look te creëren. In het echte leven hoeft het zo uitgebreid niet. Wat concealer op donkere kringen of plekjes die je wil verdoezelen, foundation als je van meer dekking houdt en eventueel highlighter, meer heb je niet nodig voor een naturel resultaat. De nieuwe generatie foundation oogt bovendien erg natuurlijk, zelfs als je in laagjes werkt.

Like a pro

Met een goede dagcrème en foundation kom je al een heel eind. 'Begin altijd met een schone, goed gehydrateerde huid', vertelt Lloyd Simmonds, internationale make-upartiest. 'Zorg er wel voor dat ze niet te vet aanvoelt en ook niet glanst. Alleen een heel droge huid heeft een rijke, voedende crème nodig. Ik gebruik bijna altijd een borstel als ik iemand opmaak omdat ik niet met mijn vingers in de neus van die persoon wil zitten, maar het meest natuurlijke effect krijg je als je foundation of een ander teintproduct met je vingers aanbrengt en uitwerkt.'

Highlighter breng je aan waar je gezicht het licht vangt: op de jukbeenderen, net boven de cupidoboog... 'Een vleugje in de binnenste ooghoeken en onder de wenkbrauw staat ook mooi', vertelt Ness Snackaert, Make-up Artist & Trainer bij BE Creative Make Up. 'Sommige vrouwen brengen highlighter ook aan op de neusbrug en het puntje van de neus, maar dat is vooral mooi op een perfect belichte selfie op Instagram. In het gewone leven lijk je wat op een rendier.'

Wil je een heel zachte highlight? 'Meng liquid highlighter met wat gezichtsolie voor een erg subtiele, gezonde gloed.'

Boy blush

Van David Bowie fuchsia hoog op de jukbeenderen à la Ashley Williams over een nonchalant roze blosje op de wangen zoals bij Issey Miyake en Missoni tot subtiel en gesofisticeerd bij Loewe en Prabal Gurung: blush is terug (van nooit echt heel ver) weg geweest.

De Britse Marie Claire doopte de subtiele versie "boy blush", wat staat voor een androgien, naturel ogend blosje dat een stuk minder meisjesachtig is dan een roze wolkje op de appeltjes van je wangen.

'In de jaren '80 heette het gewoon 'veel blush', tegenwoordig noemen we het draping, een heruitgevonden make-uptechniek waarbij je blush aanbrengt op je jukbeenderen richting slaap, boven de wenkbrauw en een deeltje van het wenkbrauwbot', vertelt Ness Snackaert, Make-up Artist & Trainer bij BE Creative Make Up. 'Dat alles blend je mooi in de huid. De meeste kleur komt op je jukbeenderen; draping staat wat mij betreft het mooist als het resultaat wat vervaagd is en je aan je wenkbrauwen en op je slapen minder kleur hebt, maar er bestaan geen regels in.'

Like a pro

'Het is een ideale vijf minutenlook die voor een fris resultaat en kleur in je gezicht zorgt. Je hebt geen oogschaduw meer nodig, enkel wat mascara. Op je lippen houd je het best bij een nude kleur. Voor een subtiele versie kies je voor niet te felle kleuren. Een blanke huid staat mooi met peachy tinten, een porseleinen huidje gaat voor fris roze met een blauwige ondertoon. Een donkere huid kiest voor goed gepigmenteerde kleuren met een gouden, geen rozige glow. Denk aan feloranje, felroze of felrood.'

Je houdt het liever wat subtieler? 'Voor een eigentijdse, strakke look breng je blush enkel aan op het jukbeen tot halverwege de slaap en blend je de kleur goed. Begin op je jukbeen, ter hoogte van de buitenste ooghoek. Houd je van een meer romantische look, breng blush dan aan op de appeltjes van de wangen voor een fris, ik heb net buiten gelopen-resultaat. Pas wel op als je bollere wangen hebt: je legt de nadruk op zones waar je een kleuraccent legt. Kies dan liefst voor een blushtextuur zonder glitter of glans.'

Spinnenpootjes

Wimpers mogen opvallen deze herfst. Dikke spinnenpootwimpers kunnen messy, denk Twiggy anno 1967 na een stevig avondje uit met de Beatles, of net erg netjes en gesofisticeerd, denk Twiggy anno 1967 tijdens een modellenopdracht. Beide versies zorgen in een nude gezicht voor veel impact. Dries Van Noten koos voor kleur, van felblauw tot sinaasappeloranje, Giorgio Armani ging voor een subtiele variatie op de stijl. Ook valse wimpers zijn een optie: zo koos Ashish voor valse wimpers boven én onderaan voor echte poppenwimpers.

Like a pro

'Voor defilélooks worden wimpers met veel laagjes mascara aangezet en daarna met een pincet tegen elkaar gedrukt', vertelt Lyne Desnoyers, director of make-up artistry bij M.A.C. 'Zelf kan je je mascaraborsteltje verticaal houden om wimpers te doen samenklitten.'

Kies liefst voor een volumegevende formule die de wimperhaartjes sowieso al dikker aanzet.

Colorama

Bij de herfst horen traditiegetrouw warme bruin- en bronstinten (en die zijn er ook, vaak met een metallic finish), maar deze nazomer kleurt ook hemelsblauw, grasgroen, felroze, sinaasappeloranje en citroengeel. Kleur mag als stevige veeg over het oog of boven de oogplooi, gespot bij ondermeer Adam Selman, Christian Wijnants, Kenzo en Salvator Ferragamo. 'Kleur in je gezicht draait niet om matchen met je kledij, ze staat als detail op zichzelf', aldus Terry Barber. 'Ze is een bewuste make-upkeuze, een beetje 'fout' maar niet raar. De nieuwe manier om kleur te dragen balanceert op de grens van slechte smaak, maar ziet er nog altijd prachtig uit.'

Een subtielere versie is een kleurrijk lijntje in de onderste wimpers of in de waterlijn. Rosie Assoulin is een Pinterestwaardig voorbeeld. 'Onze' Peter Philips trok bij Christian Dior roze en oranje lijntjes in de bovenste en onderste wimperlijn zonder ze met elkaar te verbinden. (Negative space heet dat met een chique term.)

Like a pro

Een felle kleur op je ogen schrikt veel mensen af, maar dat hoeft niet volgens Carol Mackie, senior make-up artist bij M.A.C. 'Neem wat oogschaduw op je vinger en druk het op je ooglid. Of trek een gekleurd streepje liner. Het hoeft niet perfect te zijn.'

'Felle, donkere kleuren staan doorsnee mooier in de buitenste ooghoek waar ze je blik optisch liften', vertelt Ines Borgonjon, senior make-up artist voor M.A.C. "Lichte kleuren als geel zijn dan weer mooi in de binnenste ooghoek waar ze voor een open blik zorgen."

Je wil een gekleurde make-uplook die kantoorproof is? Julien Rol, make-up artist en ambassadeur voor Makeup Forever Europa, weet raad: 'Breng wat blauw, paars of groen oogpotlood aan in je wimpers en vervaag het. Heel draagbaar voor elke dag.'