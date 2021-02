De dertigste bevraging van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen zoomde onder meer in op onze coronacoupe.

Ruim 20.000 respondenten namen dinsdag deel aan de tweewekelijkse bevraging van de UAntwerpen in samenwerking met UHasselt, KU Leuven, ULB en FWO.

Daaruit bleek onder meer dat de meerderheid van de Belgen tegenwoordig met een weelderigere bos haren rondloopt dan enkele maanden geleden, want 58 procent geeft aan de afgelopen twee maanden geen schaar gezien te hebben. Meer vrouwen (73 procent) dan mannen (40 procent) deden dit. Ongeveer 42 procent van de respondenten deed zelf iets aan zijn haar of lieten een huisgenoot dat doen, 2 procent gaf toe beroep te hebben gedaan op een professionele kapper, hoewel dat niet mocht.

Voor de komende weken heeft 40 procent al een kappersafspraak of probeert er zo snel mogelijk een te maken. Vooral mensen boven de 35 en vrouwen doen dat.

